Эксперты отметили высокую явку на праймериз «Единой России»

Больше 11 млн проголосовавших на праймериз «Единой России» – это свидетельство высокой активности избирателей и хорошей мобилизации, которую провели кандидаты, заявил политолог Павел Данилин.

«Зарегистрированные избиратели – это та самая база, на которую можно рассчитывать. Очень высокая явка в онлайне – это удачное достижение. Еще 4,8 млн «пришли ногами». Люди зарегистрировались, проголосовали – значит, для избирателя процедура что-то значит», – приводятся слова Данилина на сайте ЕР.

По его словам, не менее важна активность избирателей и для участников процедуры. В отдельных округах, где баллотируются потенциальные кандидаты, достаточно жесткая конкуренция. Здесь можно говорить о таких регионах, как Пермская, Тамбовская, Волгоградская, Челябинская, Брянская области и другие регионы, подчеркнул Павел Данилин. Это объясняется еще и тем, что процедура проходит максимально открыто – в ней участвуют беспартийные, большое число волонтеров, представителей ОНФ, выпускников конкурсов «Лидеры России» и «ПолитСтартап».

«Это все показывает, что стать кандидатом в депутаты Госдумы следующего созыва – это задача, которая довольно-таки значима для участников. Конкурс в некоторых округах составляет до 20 человек на место. Это еще раз подтверждает правоту руководства «Единой России» – а конкретно секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева – которые «пробили тему» открытого предварительного голосования, по первой модели. Как бы там какие регионы ни хотели закрытой процедуры, этого не произошло. Голосование с авторизацией через «Госуслуги» нивелирует возможность административного вмешательства», – подчеркнул он.

В свою очередь президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил, что предварительное голосование «Единой России» стало привычной процедурой для партии и для значительной части граждан.

«При этом наряду со способностями к публичной презентации у кандидатов возрастает значимость мобилизации своих сторонников. Предварительное голосование стало тестированием их организационных способностей побудить своих сторонников к участию в процедуре», – подчеркнул политолог.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно.

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.