В России предложили ставить алкозамки на машины за нетрезвую езду

Минпромторг России обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении устройством алкозамков автомобилей водителей, ранее привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде, заявил замглавы министерства Василий Шпак.

Алкозамок представляет собой устройство, требующее идентификации водителя и мониторинга в его организме паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано, передает ТАСС.

«Если человек хоть раз попался – мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю – на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель – изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем – ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», – сказал Шпак.

Также, по словам замминистра, алкозамки будут востребованы у сервисов такси и каршеринговых компаний.

«У них есть проблема: те, кто берет машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулем. В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв – он тоже не сможет управлять», – указал чиновник.

Шпак уточнил, что наличие устройства на борту автомобиля также подлежит контролю, добавив, что в мире нет аналогов технологии с такой степенью интеграции.

«Самое главное – это контроль наличия алкозамка на борту, то есть два раза в день посылается сигнал по его наличию. Если нет обратной связи – оператор увидит», – заявили разработчики во время презентации технологии.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что для решения проблемы езды в пьяном виде недостаточно автоматически увеличивать административный штраф за повторные нарушения, действенной мерой может стать изъятие автомобиля у пьяного водителя.