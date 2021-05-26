Эксперт: Стратегия единороссов нацелена на появление устойчивого среднего класса

Очень важно, что благодаря праймериз представители малого бизнеса привлекаются к политике. Законодатели потом будут чаще учитывать интересы этой сферы бизнеса при принятии решений. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Починок, комментируя предвыборные дебаты, организованные представителями делового сообщества на площадке «Единой России».

«В праймериз должны быть представлены представители разных социальных слоев, в том числе и представители бизнеса, и малого, прежде всего. Если малый бизнес проявит больше интереса к политике, это потом позитивно отразится на условиях его работы», – пояснила ректор РГСУ, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Эксперт довольна тем, что правящая партия готовит предвыборную программу вместе с представителями делового мира. «На состоявшихся в среду дебатах звучали интересные предложения, многие из которых я бы расценила как абсолютно правильные. Направлены они на то, чтобы упростить условия для малого и среднего бизнеса. К примеру, одно касалось предпринимателей с малыми доходами, в основном, тех, кто занят семейным бизнесом, например, содержат пасеку. Они получают в сумме доход не больше трех прожиточных минимумов. В разгар пандемии правительство помогало им, в числе других бизнесменов, но сейчас программы помощи сворачиваются. В результате многие семьи рискуют потерять доход, минимально необходимый для существования. Мне кажется, такую категорию деловых людей не следует пока лишать мер социальной поддержки», – считает Починок.

«Интересные идеи прозвучали и про развитие фермерского хозяйства, в частности о случаях, когда выращенные такими фермерами продукты продаются с небольших грузовиков. Такие места торговли должны быть обустроены, безопасны. Там должны соблюдаться все условия хранения, должны работать кассовые аппараты, в общем – все необходимое», – подчеркнула эксперт.

«Наш автопром мог бы поддержать таких предпринимателей, торгующих с колес, – выпустить для них специальную модель грузовика. У нас же развивается «медицина на колесах», походные амбулатории, которые ездят по удаленным деревням. По этому образцу можно создать и небольшие торговые комплексы на колесах. Кстати, на таких грузовиках фермерам удобно было бы размещать свою рекламу, а не просить какую-то дополнительную площадь под рекламу у государства», – предположила Починок.

В ходе дискуссии звучал и призыв увеличить долю участия малого бизнеса в госзакупках, добавила эксперт. «Эта мера, на мой взгляд, избыточна. «Нынешней официальной доли вполне достаточно. Однако требуется более качественное администрирование, надо более четко применять эти правила на практике. Такой процесс действительно позволяет малому бизнесу развиваться. К госзакупкам должны быть реально допущены конкретные предприятия малого бизнеса, а не холдинговые структуры, которые на самом деле тайком связаны с государственными закупщиками», – призывает Починок.

По ее мнению, стратегия «Единой России» нацелена на то, чтобы в нашем государстве появился бы устойчивый средний класс. «Очень важно, что представители малого бизнеса привлекаются через участие в праймериз к политике. В ходе подобных дебатов они выдвигают инициативы, которые потом, после выборов могут обрести силу закона. В итоге будет сформирован вектор государственной поддержки малого и среднего бизнеса», – подытожила Починок.

Ранее в среду на площадке «Единой России» эксперты обсудили предложения предпринимательского сообщества к программе партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму, сообщают «Аргументы и факты». «Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти шести тысяч претендентов чуть менее трети – представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», – рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Напомним, в период пандемии «Единая Россия» и правительство реализовывали антикризисную политику, концентрируя поддержку на малом и среднем бизнесе. Это, в частности, позволило сохранить 5,3 млн рабочих мест.