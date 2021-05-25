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Грузия и Украина договорились расширить военное сотрудничество
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Министры обороны Грузии и Украины Джуаншер Бурчуладзе и Андрей Таран подписали план сотрудничества на 2021 год, который предусматривает усиление контактов и обмен опытом в различных сферах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Министра обороны Украины также принял во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Стороны обсудили планы интеграции в НАТО и вопросы безопасности в регионе Черного моря.
Премьер-министр Грузии «приветствовал создание двустороннего формата стратегического партнерства», сообщила пресс-служба правительства страны.
Также глава грузинского правительства поддержал усиление сотрудничества оборонных ведомств двух стран и проведение двусторонних военных учений. Кроме того, был рассмотрен вопрос сотрудничества в сфере ВПК.
Андрей Таран 26 мая примет участие в мероприятиях по случаю тридцатой годовщины независимости Грузии.
Напомним, 16 мая глава МИД Грузии прибыл на Украину с официальным визитом впервые за девять лет. «Это будет новый и сильный импульс для развития стратегического партнерства двух стран», – заявил посол Грузии в Киеве Теймураз Шарашенидзе.
Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму
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Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости».
Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление.
«В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков.
Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды
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Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика», – заключил он.
Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Украинский генерал предрек Киеву потерю выхода к Черному морю
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Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России, считает бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю – и к Черному, и к Азовскому», – сказал Муженко в интервью каналу «Апостроф», передает РИА «Новости».
По его словам, такого же мнения придерживаются его американские коллеги – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Как отметил экс-генерал ВСУ, в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.
Ранее главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако ВС Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
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Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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В Госдуме сравнили условия Украины по подаче воды в Крым с комариным писком
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя условия Украины по подаче воды в Крым, заявил, что шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают «писк комара или лай Моськи».
«Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам. Хочется посоветовать киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма и заняться решением проблем своего государства», – цитирует РИА «Новости» депутата.
По его словам, Крым не просит воды с Украины и не нуждается в подачках киевских властей.
Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». В Крыму условия киевских властей назвали возмутительными.
Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
На Украине назвали «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ Соединенных Штатов от идеи введения санкций против строящей газопровод «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG.
«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток – 2» – это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена [на Украину]. С партнерами, которых уважают, так не поступают», – передает РИА «Новости» слова Климкина.
Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.
«Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения «Северного потока – 2» мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения – что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», – добавил Климкин.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
На Украине захотели изменить правила «Евровидения»
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Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила международного музыкального конкурса.
Кондратюк выразил мнение, что необходимо скорректировать правила оценки выступления представителей двух стран на «Евровидении», передает РИА «Новости».
«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», – написал Кондратюк в колонке для «Обозревателя».
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков.
Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время, рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое окончил в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он – иностранный военный, передает РИА «Новости».
«Было понятно, что какое-то есть похолодание», – отметил Муженко в эфире интернет-канала «Апостроф».
Накануне Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России. В июле прошлого года Муженко утверждал, что Россия якобы намеревается ввести войска на восток Украины, чтобы разблокировать обеспечение Крыма водой. Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.
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Украина потребовала от Белоруссии освободить Протасевича
Киев требует от Минска освободить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Романа Протасевича, заявил официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Все более тревожные новости поступают из Белоруссии. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», – написал Николенко в Twitter.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства», выразив мнение, что жизни пассажиров были под угрозой.
С призывом немедленно освободить Протасевича выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К требованию присоединилась Австрия. Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Полиция Украины задержала открывшего стрельбу по соотечественникам израильтянина
На Украине задержан стрелявший в своих сограждан в городе Умань в Черкасской области 22-летний гражданин Израиля, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
«Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По данным правоохранителей Украины, в здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Задержанный ранил одного хасида в грудную клетку, другого – в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей.
Отмечается, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Задержанному за хулиганство может грозить до семи лет лишения свободы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на Украине двое израильских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Умани в Черкасской области, возбуждено уголовное дело.
Украина отказалась проводить переговоры по Донбассу в Минске
Киев вряд ли согласится проводить в Минске переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, учитывая политику Белоруссии, заявил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По его словам, «в связи с тем, куда дрейфует» Белоруссия «во главе с президентом Лукашенко», продолжать переговоры в Минске вряд ли получится даже после улучшения ситуации с коронавирусом. Арестович утверждает, что Белоруссия «перестала быть нейтральным государством». Киев собирается «подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
В апреле Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск. Глава делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом».
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Украина остановила авиасообщение с Белоруссией
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Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«С 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь», – написал он в Telegram.
Шмыгаль добавил, что кабмин Украины расценил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске как нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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США призвали Грузию к энергонезависимости от России
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Грузия не должна зависеть от России в плане энергетики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя акции в Тбилиси против строительства Намахванской ГЭС на западе Грузии, посол сказала, что «важно, чтобы правительство услышало озабоченность граждан, приняло это во внимание»
При этом она сказала, что «необходимо найти такой баланс, чтобы Грузия не зависела от России в плане энергетики, а граждане Грузии не платили много за электроэнергию».
«Это сложный баланс, но важно включение общественности в развитие энергетических проектов», – считает Келли Дегнан.
В Тбилиси третий день идут протесты против строительства ГЭС. Власти призывают участников акций к переговорам, но те отказываются и грозят «парализовать Тбилиси». Строить ГЭС должна турецкая компания ENKA, ввод в строй позволит вырабатывать 1,5 млрд киловатт-часов, что может покрыть от 10 до 12% годового потребления страной электроэнергии. Министр экономики Грузии Натиа Турнава ранее заявила, что инвестор вкладывает в проект 830 млн долларов. Кроме того, проживающим на месте 270 семьям уже выплачена компенсация, в среднем более 35 тыс. долларов каждой. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что протестующие «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии». Официальные лица в Тбилиси говорят, что это России не выгодна энергетическая безопасность и независимость Грузии. Сейчас Грузия на 65% обеспечивает свои энергетические нужды импортом из России, Азербайджана и Турции.
В ЛНР рассказали о подрыве украинского военного на собственной мине в Донбассе
Военнослужащий ВС Украины подорвался на мине, которую ранее установили украинские силовики, в Донбассе, он находится в тяжелом состоянии, заявил офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе работ по разминированию местности, вследствие недостаточной профессиональной подготовки, командир отделения сержант Куриленко подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения», – цитирует РИА «Новости». Филипоненко.
Как уточнил офицер, украинский военнослужащий находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики. По его словам, он подорвался вблизи поселка Мироновский, куда командование ВС Украины направило группу саперов для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках.
Накануне в ЛНР обвинили Украину в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ. Сообщалось, что дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, столкнулись с препятствием в своей работе, украинские силовики подавляли каналы управления и навигации БПЛА в районе Золотого, поселков Подлесное и Лоскутовка.