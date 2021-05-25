Белоруссия назвала абсурдным решение Украины прекратить авиасообщение

Посольство Белоруссии в Киеве назвало абсурдным решением Украины прекратить авиасообщение и направило соответствующую ноту протеста в министерство иностранных дел Украины.

«В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в МИД Украины ноту протеста», – говорится в заявлении посольства, передает РИА «Новости».

В дипмиссии заявили, что такое решение Киева выглядит абсурдным. Также в ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине.

Там также назвали решение о прекращении Киевом авиасообщения политическим, напомнив, Киев тоже прибегал к практике принудительной посадки самолета в 2016 году.

«Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании «Белавиа», осуществлявший рейс по маршруту Киев – Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт «Жуляны» под угрозой применения боевой авиации. Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной», – говорится в заявлении посольства.

Напомним, тогда после посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли пассажира, гражданина Армении Армена Мартиросяна. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета. Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров. Служба безопасности Украины тогда заявила, что РФ якобы планировала проведение массовых акций протестов на Украине с целью дестабилизации ситуации в стране, а указанный гражданин Армении был задействован в реализации этих планов.

Ранее во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

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