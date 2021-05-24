Участники Большого школьного пикника попробовали себя в роли уличных художников

Участники Большого школьного пикника Российского движения школьников раскрасили эскизы муралов, написанных резидентами международного фестиваля «Культурный код» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На территории проведения мероприятия работала специальная зона фестиваля «Культурный код», где активисты Российского движения школьников могли ближе познакомиться с историей фестиваля и стрит-арта в целом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, дети пробовали себя в роли уличных художников. Для них создали конструкции, представляющие собой двухметровые раскраски. Это кубы – уменьшенные копии фасадов многоэтажек, которые в 2020 году расписали резиденты «Культурного кода» – Рустам Кубик (QBic), Виталий Царенков и Дмитрий Левочкин. На мини-фасадах изображены эскизы их работ. Школьники могли раскрашивать их и одновременно знакомиться с историей и философией оригиналов.

При этом участникам пикника дали полную свободу творчества. С помощью маркеров они создали совершенно новые картины, которые стали своеобразными арт-объектами и фотозоной мероприятия.

«В этом сезоне мы вместе с Российским движением школьников запустили «Культурный кот» – это акция в рамках международного стрит-арт фестиваля «Культурный код». Мы проводим встречи с художниками, где дети из первых уст узнают об уличной живописи, мастер-классы и конкурсы. Активисты РДШ уже общались в Нижнем Новгороде с испанским художником Sav45. Он дал ребятам небольшой урок по стрит-арту и ответил на все их вопросы», – рассказала руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих.

Напомним, 19 мая в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города был открыт первый мурал в рамках проекта «Культурный код». Его автором выступил испанский уличный художник родом из России Вячеслав Гунин, работающий под ником Sav45. На фасаде здания по улице Суетинской он изобразил портрет писателя Максима Горького.

«Культурный код» – это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают муралы в разных регионах России. Муралы (от англ. «mural» – фреска) – это монументальная живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных объектах.

Основная цель фестиваля – создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей России с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.

В общей сложности до конца 2021 года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. В данный момент работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинске, Казани, Солнечнодольске (Ставропольский край) и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.