Синоптики пообещали россиянам «несусветную жару» и ночные заморозки

На Урале и в Поволжье ожидается период «несусветно жаркой погоды» с температурой до +37 градусов, а в Иркутской области и в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни прогнозируются ночные заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что температура существенно выше нормы наблюдается в Поволжье и на Урале уже более двух недель и в ближайшие пять дней в регионе прогнозируется продолжение «волны тепла», сохранится высокий риск пожарной опасности, высокие температуры также негативно сказываются на здоровье людей.

Кроме того, по данным метеорологов, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области. «В Челябинской области сильная жара, температура днем +36-37 градусов... В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы. В Омской области сильная жара, +36 градусов и выше.. В Екатеринбурге будет 30 градусов и выше», – добавил ученый.

Как уточнил Вильфанд, 22 мая были побиты несколько рекордов температуры в городах Поволжья. В Уфе новый рекорд 31,6 градуса, в Оренбурге 32,2 градуса, в Самаре 33,1 градуса.

Между тем в Иркутской области и в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни прогнозируются ночные заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра, передает ТАСС.

«Заметные заморозки уже были и сохранятся в Иркутской области до минус 6 градусов. В конце мая это редко бывает. Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и Якутия, и Хабаровский край, и Амурская область», – сказал ученый.

По словам Вильфанда, ночная температура в регионах Дальнего Востока будет от 0 до 4 градусов тепла, в отдельных областях столбики термометров опустятся ниже нуля.

В прошлый понедельник синоптики предупредили россиян о недельной «супержаре».