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В Крыму указали на возможные направления сотрудничества с Украиной
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Сотрудничество Крыма с Украиной можно было бы наладить в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.
«Крым, как российский регион, может сотрудничать с Украиной в сфере туризма, так как крымские курорты остаются востребованы у украинских туристов, в сфере торгового сотрудничества, а также водоснабжения, в части поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В Крым можно было бы также поставлять из Херсонской и Николаевской областей строительный песок и прочие», – заявил Форманчук РИА «Новости».
Он добавил, что сегодняшнее руководство Украины не готово признать Крым российским регионом, и проводить партнерские добрососедские отношения с Россией.
«Украина на сегодня, к сожалению, превратилась в западный проект – в зону нестабильности. Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами – нагнетание отношений с Россией», – заключил Форманчук.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России.
Напомним, Зеленский заявлял о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
Летчики катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму
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Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы, пострадал техник самолета.
«В пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Позднее пресс-служба Южного военного округа подтвердила, что специальная комиссия работает на аэродроме для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего, передает РИА «Новости».
Су-30 – российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ – его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.
С 2012 года по май 2018 год в Воздушно-космические силы РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России – 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента от 12 января 2018 года.
Ранее трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии.
Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки.
Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева, разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – пояснила Захарова на своей странице в Facebook.
«Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат.
Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма.
День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.
Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.
Россия направила Украине ноту протеста
Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости».
Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы.
«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова.
В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста.
Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», – передает РИА «Новости» слова Николенко со ссылкой на «Укринформ».
По его мнению, «всю воду в Крыму потратили российские военные». При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Украинский генерал предрек Киеву потерю выхода к Черному морю
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Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России, считает бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю – и к Черному, и к Азовскому», – сказал Муженко в интервью каналу «Апостроф», передает РИА «Новости».
По его словам, такого же мнения придерживаются его американские коллеги – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Как отметил экс-генерал ВСУ, в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.
Ранее главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако ВС Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко.
Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон». Один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку.
«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», – сказал «Кличко».
«Виталий Владимирович, это ваше решение... Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», – ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в половине первого ночи.
«Кличко» ответил отказом на предложенный звонок, заявив, что «завтра мы встретимся». Зеленский согласился. «Хорошо, давайте до завтра», – сказал президент.
Ранее Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны.
Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке.
«Нафтогаз» поблагодарил США за новые санкции против «Северного потока – 2»
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«Нафтогаз Украины» благодарит и приветствует решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2», сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз» Максим Билявский.
«НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение министерства финансов США, в части введения санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями. В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины», – приводит РИА «Новости» слова Билявского.
Ранее Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варни.
В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды
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Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика», – заключил он.
Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России.
Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС.
Напомним, Зеленский продлил санкций против ряда российских граждан и СМИ, а также глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На днях Песков подтвердил контакты сторон по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму
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Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости».
Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление.
«В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков.
Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17
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Суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил председательствующий судья Фредерик Стейхейс.
«Три эксперта – из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии (Бельгия) и концерна «Алмаз-Антей» – ранее были опрошены [судебным следователем] по отдельности. Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду», – цитирует ТАСС Стейхейса.
Судебные слушания в рамках предварительного судопроизводства возобновились 21 мая в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол.
Ранее Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, расследование дела продолжается.
В апреле суд в Нидерландах опросил представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной».
По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». В комментарии изданию Obozrevatel Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны.
Как уточнил дизайнер Артем Климчук, он создал эту вышиванку на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного ее «осовременил». «Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. ... Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», – объяснил Климчук изданию Vogue.
Накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором.
В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской
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Американский законопроект о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова, в республике так же могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Нам их (американцев) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», – сказал РИА «Новости» Фикс.
Он добавил, что делать этого, конечно, никто не станет, поскольку Россия «ответственно и уважительно относится к внутренней политике других государств». По мнению Фикса, Белый дом мог бы поучиться у Кремля.
«США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», – подчеркнул он.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
Названы вероятные места строительства двух новых водохранилищ в Крыму
Для строительства новых водохранилищ в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня возле поселка Лозовое в Симферопольском районе и место в районе поселка Солнечногорское под Алуштой, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
«Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое Симферопольского района, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой. На данный момент окончательного решения о начале и сроках строительства не принято, так как оба проекта проходят только технико-экономическое обоснование», – сказал РИА «Новости» Кабанов.
По его словам, ученые изучают возможные источники для наполнения водохранилищ. Также вице-премьер подчеркнул, что на данный момент нет окончательного решения по строительству опреснителей, при этом проект находится на проработке.
Кроме того, Кабанов отметил, что научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма.
При этом он уточнил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно, поскольку ученые предоставят первые исследования к 1 июля.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки.