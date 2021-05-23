В Крыму указали на возможные направления сотрудничества с Украиной

Сотрудничество Крыма с Украиной можно было бы наладить в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.

«Крым, как российский регион, может сотрудничать с Украиной в сфере туризма, так как крымские курорты остаются востребованы у украинских туристов, в сфере торгового сотрудничества, а также водоснабжения, в части поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В Крым можно было бы также поставлять из Херсонской и Николаевской областей строительный песок и прочие», – заявил Форманчук РИА «Новости».

Он добавил, что сегодняшнее руководство Украины не готово признать Крым российским регионом, и проводить партнерские добрососедские отношения с Россией.

«Украина на сегодня, к сожалению, превратилась в западный проект – в зону нестабильности. Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами – нагнетание отношений с Россией», – заключил Форманчук.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России.

Напомним, Зеленский заявлял о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.