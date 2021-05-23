Школьники из всех регионов поучаствовали во всероссийском пикнике РДШ

Во всероссийском школьном пикнике Российского движения школьников (РДШ) приняли участие 1 тыс. активистов организации из всех регионов страны, мероприятие прошло 22 мая в Москве.

Активисты РДШ два дня принимали участие в работе 16 тематических площадок, разработанных в концепции идеальной «Школы РДШ». В тематических классах проходили встречи активистов с представителями министерств и общественных движений, известными актерами и писателями, продюсерами и телеведущими, сообщили в организации.

В рамках площадки «Открытый лекторий» первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов поделился самыми эффективными методами подготовки к важным интервью, российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал о своем пути в журналистику и о секретах работы на телевидении, ректор Театрального института имени Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев вдохновил ребят на творческие достижения и рассказал о театральном закулисье, генеральный директор и учредитель СEO Black Star Павел Курьянов поделился своим опытом и историей успеха одного из самых известный лейблов, а известный блогер Настя Рыжик представила свой идеальный рецепт ведения социальных сетей.

Ведущий шеф-повар, а также амбассадор проекта «Шеф в школе» Константин Ивлев и автор кулинарного проекта на YouTube «Я учусь готовить» Пелагея Сирота провели серию кулинарных мастер-классов для ребят. Также РДШ и Константин Ивлев представили на суд министерства просвещения проекты идеальных столовых, разработанные школьниками.

«Мне больше всего нравится, что модель школы будущего РДШ предложили не взрослые, а создали сами дети. А если это так, то в ней есть такая настоящность и честность. Поэтому то, что ребята сами вовлекаются в планирование своего собственного развития и вместе со взрослыми обсуждают, что такое «школа будущего» – это гораздо важнее, чем сама модель. Этот тот случай, когда важен процесс. Потому что главное, чему мы можем их научить – принимать решения, самим находить наилучшие варианты, брать на себя ответственность за принятие этого решения. Как бы мы ни заботились о детях, мы не можем быть с ними всю жизнь. Когда они маленькие, есть соблазн принимать решения за них. В этом, как раз, самая большая опасность, потому что, принимая решения за них, мы не научим их жить. Поэтому в этом проекте мне больше всего нравится, что главные в нем – сами дети», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Долгожданным моментом для ребят из «Киберспортивной школьной лиги РДШ» стало торжественное награждение финалистов 10 номинаций. Ребята получили свои долгожданные призы: игровые мониторы, PlayStation 5 и гранты на обучении в университете Синергия.

На торжественном закрытии исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила: «Когда первого сентября Леша Микушин обратился к президенту нашей страны и попросил разрешить киберкубок в школах, мы были в самом начале нового проекта. И были школьники, которые обрадовались и ждали, а потом их стало 30 тыс. А сегодня с нами 118 победителей, они два дня сражались за звание лучшего. И многие из них собрали команду именно благодаря этой истории и научились работать в команде, а это – самая крутая компетенция в современном мире. Я желаю всем найти свою команду, своих единомышленников, ведь только с классной командой можно достичь множество целей и осуществить уникальные задумки, например, такие как «Большой школьный пикник».

Музыкальном подарком на торжественные закрытия стало выступление музыкальной группы In2nation. «Что для меня «Большой школьный пикник»? В первую очередь, это – достижение своих целей. Это настоящая дружба, которую хочется пронести через года. Верьте в себя, тогда ваши мечты просто обязаны сбыться», – поделилась эмоциями ученица 10 класса МАОУ СОШ 3 имени Шембилиди Ксения Гриценко.