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В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США
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Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.
«Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва».
После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону.
«Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он.
Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное».
«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки
Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым
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«Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков.
Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он.
«В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков.
Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков.
Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
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США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.
В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии
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Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.
На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ».
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«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.
Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».
Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
«Нафтогаз» поблагодарил США за новые санкции против «Северного потока – 2»
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«Нафтогаз Украины» благодарит и приветствует решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2», сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз» Максим Билявский.
«НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение министерства финансов США, в части введения санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями. В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины», – приводит РИА «Новости» слова Билявского.
Ранее Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варни.
Болгары высмеяли отказ США от санкций по «Северному потоку – 2»
Читатели болгарского издания «Дневник» с иронией прокомментировали статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток – 2».
Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания, передает РИА «Новости».
«Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» – написал Тошо Кочев.
«Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден) оказался русской «шестеркой», – выразил мнение Капанар.
«Шерхан поджал хвост», – поддержал предыдущего комментатора Domino.
«США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», – считает mso011053684.
«Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским», – резюмировал tacheaux.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
Эксперты оценили спор сенаторов и Белого дома о санкциях против «Северного потока – 2»
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Американские законодатели действительно могут принять закон о новых санкциях против «Северного потока – 2», но если Белый дом и Госдеп не захотят вводить санкции, то они не будут введены. К такому выводу пришли российские политологи-американисты, комментируя намерение группы сенаторов-республиканцев добиться введения санкций против «Северного потока – 2» вопреки позиции Белого дома.
«Еще при Дональде Трампе Конгресс выступал в качестве локомотива введения всевозможных антироссийских рестрикций, причем там наблюдался удивительный двухпартийный консенсус. С тех времен роли между Конгрессом и Белым домом никак не поменялись», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Однако до недавнего времени администрация Джо Байдена старалась опережать все действия конгрессменов. «Но в связи с подготовкой саммита президентов России и США администрация Байдена пошла на хитрый ход: с одной стороны, Госдепартамент вводит санкции против «Северного потока – 2», а с другой стороны, Белый дом объявляет послабление, приостанавливая их, оставляя за собой возможность в любой момент поменять свое решение. Это известный механизм», – объяснил эксперт.
Что касается реализации законопроекта сенаторов-республиканцев, то пока не факт, что он пройдет все стадии согласования. «Кроме того, формально администрация США может приостановить действие и этого закона, руководствуясь соображениями национальной безопасности», – считает Дробницкий.
«То же самое было и во времена СССР, когда Конгресс США принял знаменитую поправку Джексона – Вэника к Закону о торговле США, которая ограничивала экономическое взаимодействие со странами, препятствующими эмиграции. Так вот в 80-е и 90-е годы разные американские администрации раз в полгода делали послабления в отношении действия этой поправки. Поэтому администрация Байдена может поступить точно так же и с новыми санкциями против «Северного потока – 2», – заключил эксперт.
«Американские законодатели действительно могут принять такое решение, но если Белый дом и Госдеп не захотят вводить санкции, то они не будут введены», – соглашается с Дробницким политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в 2019 году сенаторы захотели ввести «санкции из ада» в отношении банковской сферы России. «Но ни Трамп, ни Байден их не реализовали. Для президента США введение санкций является правом, а не обязанностью», – отметил собеседник.
«Кроме того, если при Трампе антироссийские решения продавливали демократы, то при Байдене этот вопрос отошел к республиканцам. Но и тогда, и сейчас есть понимание, что санкциями все проблемы не решить, потому с Россией следует вести переговоры», – добавил Дудаков.
«При этом законодатели не занимаются дипломатией и не ведут переговоров с Россией. Для них главное – это политическая риторика. Поэтому в США сохраняется противостояние более взвешенного подхода исполнительной власти и более «ястребиного» со стороны власти законодательной», – заключил эксперт.
Ранее в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер.
Документ представили 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят обязать Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве «Северного потока – 2».
По мнению Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене». Как считает сенатор, если не принять предложенный закон, США «на собственном опыте» поймут, «почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».
Крамер заявил, что сейчас Белый дом «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления» на союзников США в Европе. «Трубопровод Путина нужно остановить», – отметил он.
Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации «пойдет на пользу России и Путину». Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации «недопустимым».
Reuters сообщает, что представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток – 2».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
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Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике
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Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными».
Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Сенаторы США захотели ввести санкции против оператора «Северного потока – 2»
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В Сенат США внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер.
Документ представили 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят обязать Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве «Северного потока – 2», передает ТАСС.
По мнению Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене». Как считает сенатор, если не принять предложенный закон, США «на собственном опыте» поймут, «почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».
Крамер заявил, что сейчас Белый дом «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления» на союзников США в Европе. «Трубопровод Путина нужно остановить», – приводит его слова РИА «Новости».
Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации «пойдет на пользу России и Путину». Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации «недопустимым».
Reuters сообщает, что представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток – 2».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
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В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive.
Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов.
Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.
Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства.
«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2» в водах Германии
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Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока – 2» в водах Германии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream 2 AG.
«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», – отметили в Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии распорядилось исполнить разрешение от 14 января об укладке газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, в частности, трубоукладчик «Фортуна».
Напомним, 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки.
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В ГД внесли проект ужесточающего госконтроль за оборотом оружия закона
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект закона, предполагающего внесение изменений в КоАП с целью совершенствования государственного контроля в сфере оборота оружия.
Законопроект внесли глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и еще ряд депутатов.
«Сохраняющийся в течение всего периода деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (с 2016 года) достаточно высокий уровень правонарушительства в сфере оборота оружия и анализ последствий нарушений законодательства Российской Федерации в указанной сфере, связанных с этим угроз и рисков для общества и государства, послужили причиной разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия», – цитирует пояснительную записку РИА «Новости».
Авторы законопроекта считают, что предусмотренных КоАП мер административной ответственности для обеспечения правопорядка в сфере оборота оружия и предупреждения преступлений, совершаемых с его использованием, недостаточно.
Отмечается, что сейчас в соответствии с КоАП установлена ответственность лишь за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также за незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж (джоулей) и калибра 4,5 миллиметра.
«В то же время для газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж за такие незаконные действия ответственность не установлена. Кроме того, в соответствии со статьей 6 федерального закона «Об оружии» в Российской Федерации запрещен оборот метательного броскового оружия в качестве гражданского и служебного оружия, а также установлен запрет на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны. Вместе с тем ответственность за их ношение не установлена», – сказано в документе.
Изменения призваны устранить эти пробелы. «Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», – подчеркивают авторы законопроекта.
Президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия после нападения на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад»
Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе.
По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму.
Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе.
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Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2»
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Задача помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток – 2» в Европе практически невыполнима, однако Вашингтон считает, что предпринял «существенные шаги» к этому, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?» – передает ее слова РИА «Новости».
Псаки заявила, что США, «наложив санкции на четыре российские компании… и девять судов… определенно предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что президент США Джо Байден сделал шаг навстречу Германии в связи с конфликтом, связанным со строительством трубопровода «Северный поток – 2», диалог по проекту будет продолжен.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике.
В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что впервые после окончания Второй мировой войны Германия смогла защитить свои интересы от трансатлантического партнера и успешно дать отпор США по вопросу о санкциях против «Северного потока – 2».
МИД: США закрыли генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке без давления извне
Американская сторона сама приняла решение о «заморозке» работы дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии (генерального консульства в Екатеринбурге, - ред.ВЗГЛЯД), а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
По ее оценке, «неправомерно искать виноватых, объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала».
Захарова напомнила, что не Москва, а Вашингтон «развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США».
Ранее американский генконсул сообщила о возвращении в США.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.
1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.