В ЕК призвали страны ЕС жестко отреагировать на инцидент во Врбетице

Мишустин рассказал об уникальном самолете МС-21

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал участникам марафона «Новое знание» об уникальности построенного российскими инженерами и конструкторами самолета МС-21, а также оценил участие студентов в разработке дронов и роботов.

По словам главы правительства, Россия смогла преодолеть трудности в авиационной промышленности, возникшие после распада СССР. Наглядным подтверждением этому служит самолет МС-21, который является лучшим среди пассажирских лайнеров данного класса.

«Наша страна смогла преодолеть сложности, и сегодня самолет МС-21 – наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса», – передает ТАСС слова Мишустина.

По словам премьер-министра, ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров.

Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло. Мишустин заявил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

«Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

«Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», – добавил премьер.

Мишустин добавил, что в этом заслуга большого коллектива корпорации «Иркут», главного конструктора Константина Поповича. Премьер также рассказал, что устанавливаемый на самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева.

«Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа. Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты – поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы», – заявил глава правительства.

Мишустин также в качестве примера уникальных достижений привел атомный ледокол «Арктика», у истоков создания которого стоял ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро «Айсберг» Владимир Воробьев. «Россия до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий. Раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути – самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу», – пояснил премьер.

Также Мишустин рассказал о прорывных идеях студентов. «Например, те же самые беспилотники. Сегодня их разрабатывают и обычные студенты. Такие как Станислав Воронов, который создал дрон для диагностики и ремонта линий электропередачи. Чтобы этот процесс был безопасным для человека. А между прочим Станислав еще даже не успел закончить вуз – Уральский федеральный университет. И это одна из первых его работ», – сказал премьер-министр.

Мишустин также привел в пример создание роботов, которые могут определять и сортировать мусор, и роботов-помощников. «Все эти молодые перспективные ребята, о которых я сегодня говорил, создают будущее. Их достойные примеры вдохновляют. Уверен, что у них впереди еще много великих открытий и достижений, которыми мы будем гордиться», – сказал он.

«Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров – во всех без исключения областях. Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья», – добавил Мишустин.

При этом он напомнил, что российская научная школа вместе со всей страной пережила непростые времена в 1990-е годы, когда молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработк, а востребованные инженеры и ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни.

«Но, к счастью, наша научная школа не была полностью утеряна. У нас и сейчас очень много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий. Это граждане нашей большой страны. В очень сложное время они не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела», – отметил глава кабмина.

По его словам, сегодня мир меняется – идет активная цифровая трансформация всех сфер экономики, формируется новая реальность, и поэтому молодым людям нужно быть готовыми решать гораздо более сложные задачи, вооружать себя знаниями, и с их помощью совершать прорыв.

Ранее глава минпромоторга Денис Мантуров заявил, что отечественный пассажирский самолет МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца 2021 года.

МС-21– российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях, имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолетов последнего поколения.