В США заявили о «монструозных» возможностях России в арктическом регионе

Кононенко сравнил снятый компанией Зеленского сериал с песнями группы «ВИА Гра»

«Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И разделять эти сферы правильно», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он прокомментировал сообщения о показе на российском телеканале нового сериала украинской компании «Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский.

«Не стоит увязывать бизнес с политикой. На Украине сейчас как такового бизнеса нет, а в России есть и деньги, и население, которое будет смотреть этот контент. Кроме того, не секрет, что большинство украинских артистов работают в России, а российские режиссеры снимают клипы и фильмы на Украине из-за того, что там это выходит дешевле», – считает журналист и блогер Максим Кононенко.

Также, по словам собеседника, нет никакого противоречия в том, что российская компания «СТС Медиа», которая собирается выпустить на экраны новый украинский сериал «1000 минут вместе», находится под действием украинских санкций. «Если телеканал получит с трансляции этого сериала прибыль, то, что в этом плохого? Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И правильно разделять эти сферы», – рассказал журналист.

При этом Кононенко отметил относительно высокое качество украинского медиаконтента, что побуждает российские компании его покупать и выпускать на российские экраны. «Во-первых, при закупке украинских сериалов проще пройти все процедурные условия. Во-вторых, люди с радостью смотрят эти фильмы, и у них не возникает вопросов к месту их производства. Мы же слушаем украинскую группу «ВИА Гра», например. Все потому, что они хорошо делают музыку. То же самое касается и сериалов. На Украине хорошие операторы, и, возможно, режиссеры», – заключил собеседник.

В пятницу стало известно, что на российском телеканале СТС выйдет украинский сериал «100 000 минут вместе», снятый студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Премьера сериала назначена на 7 июня.

Ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, так как для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами.

«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично ни относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией, и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».

При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в санкционный список юридических лиц 28 российских медиакомпаний, включая «СТС Медиа», телерадиокомпанию «Мир», «Спас ТВ», «НТВ-Плюс», «Первый канал» и другие. Это решение было утверждено Владимиром Зеленским. Также он продлил запрет на доступ к таким российским порталам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД