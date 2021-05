Усманов и Абрамович попали в топ-10 самых богатых бизнесменов Британии Маску предложили открыть производство Tesla под Калугой и в Удмуртии 21 мая 2021, 13:30 Текст: Алина Назарова

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Илон Маск на марафоне «Новое знание» анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», – написал Шапша во ВКонтаке. На территории Калужской области располагаются предприятия Volkswagen Group, концерна Peugeot-Citroen, завод кабин Volvo, а также множество компонентных производств, передает РИА «Новости». С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Илон Маск заявил о планах размещения производства Tesla в России. Welcome to Udmurtia (Добро пожаловать в Удмуртию – прим. ВЗГЛЯД)! Площадка для вас готова!» – написал он в Twitter. Ранее в пятницу миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву 20 мая 2021, 20:24

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки. Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева, разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – пояснила Захарова на своей странице в Facebook. «Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат. Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма. День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая. Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети. Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку 20 мая 2021, 15:56

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети. «Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» – написал Зеленский в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) Однако пользователи соцсети в комментариях под постом обратили внимание на крой одежды, которую надел Зеленский, и пришли к выводу, что это не украинская вышиванка, а русская косоворотка. «А почему наша гордость – русская косоворотка?» – спросил один из пользователей. «Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!» – добавил другой. «Косоворотка? А, ну да, какая разница», – разозлился еще один. «Я не могу, просто стыд. В украинской вышиванке разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?» – возмутился еще один пользователь. В то же время российские пользователи Сети поддержали такую ошибку. «Красава! Respect», – написал один из них. День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая. Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем 20 мая 2021, 15:30

Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС. По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин. Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире. «У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше». Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами. Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. В Северной Македонии испугались, что Россия вышлет всех их дипломатов 20 мая 2021, 16:55

Северная Македония надеется, что Москва в ответ на высылку из Скопье российского дипломата не вышлет сотрудников македонского посольства, иначе страна рискует остаться совсем без дипломатов в России, поскольку их всего двое. Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи уточнил, что в македонском посольстве в России работают исполняющий обязанности посла и еще один дипломат. «У нас нет информации, что наш дипломат будет выслан из Москвы. Надеемся, что это решение не повлияет на ухудшение отношений между двумя странами, но ясно, что у государств есть такие инструменты, для принятия таких решений», – передает слова Османи РИА «Новости». «Мы союзники с 29 странами-членами НАТО, и союзничество основывается на активном вкладе и солидарности. Процесс высылки связан напрямую с нарушениями правил дипломатии», – заявил глава МИД Северной Македонии. Напомним, посольство России в Скопье подтвердило высылку властями Северной Македонии одного российского дипломата. Сотруднику дипмиссии дали на отъезд неделю, начиная с 14 мая. Сообщалось, что МИД Северной Македонии, «согласно 9-ой статьи Венской конвенции принял решение провозгласить одного дипломата посольства России персоной нон-грата». В МИД России заявили, что высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран. В ведомстве решительно осудили подобные действия Скопье и заявили, что ответные меры последуют. Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым 20 мая 2021, 18:00

«Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике. «На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков. Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он. «В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков. Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков. Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины 20 мая 2021, 17:50

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. «Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», – цитирует текст документа РИА «Новости». Уточняется, что, согласно проекту, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Законопроект внесен в Верховную раду. Зеленский надеется, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки. Ранее Зеленский заявил, что Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом. В Минздраве объяснили значение низкого титра антител у привитых от COVID-19 20 мая 2021, 16:13

Если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Москвичи обнаружили, что при записи на сдачу крови на проверку наличия антител к коронавирусной инфекции на портале Mos.ru высвечивается предупреждение, в котором сказано, что при сдаче анализа в поликлинике не показывается наличие антител после прививки от COVID-19. Кроме того, данное сообщение дублируется при записи на вакцинацию. «Вообще, тесты выявляют антитела абсолютно у всех, если они есть. Но здесь нужно очень четко понимать, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции является не только гуморальным (связанным с наличием антител), но и клеточным», – рассказывает Козлов. Следовательно, нельзя только по отсутствию антител определять, что у человека нет иммунитета, продолжает врач. «Именно поэтому и высвечивается такое предупреждение на портале, чтобы люди после вакцинации не находились в состоянии грусти, если по каким-то причинам у них не очень высокий титр антител», – говорит специалист. Кроме того, он убежден, что людям, которые привились от коронавирусной инфекции российской вакциной совершенно не нужно сразу идти проверяться на наличие антител, поскольку большой ценности в данном анализе для них нет. «Рекомендации такой нет. Если человек хочет для своего успокоения сделать – пусть делает, но это может и не дать ему полную картину, если, скажем, титр антител недостаточный», – отмечает микробиолог. При этом он рассказывает, что есть группа тестов, которая позволяет проверить в том числе и клеточный иммунитет, но они существенно дороже. Но, по мнению врача, ни в первой, ни во второй проверке смысла никакого нет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов. В марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что несмотря на то, что он делал прививку от коронавируса почти год назад, у него сохранились антитела. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о секретном плане нападения США на Калининград 20 мая 2021, 14:35

У Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда, пишет Дэвид Акс в журнале National Interest. По словам автора статьи, Калининград, будучи российским полуэксклавом, буквально «ощетинился» зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами «Оникс» и «Искандерами». Благодаря этому региону Россия представляет угрозу для войск НАТО «в радиусе сотен миль», продолжил он, передает РИА «Новости». Из-за этого в Вашингтоне постоянно обдумывают, как «сломать» Калининград, заявил командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян. По его мнению, это будет «многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака». Как предположила журналистка Сидни Фридберг, речь идет об одновременном нападении с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве. Авиация, корабли и подводные лодки нанесут удар крылатыми ракетами большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетный обстрел. Задачей хакеров будет нарушить работу систем связи, после чего стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки должны прорваться через уцелевшие оборонительные сооружения и сбросить бомбы с наведением по GPS. Такую тактику Фридберг назвала «симфонией насилия для разрушения передовой обороны». В последнее время в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области» и об угрозе, якобы исходящей от этого российского региона. Однако в этот привычный информационный фон недавно добавилась новая и очень важная деталь: звучат прямые призывы «выполнить задачу по нейтрализации Калининграда». То есть его прямого захвата. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда. Откол крупнейшего в мире айсберга от Антарктиды попал на видео 20 мая 2021, 18:29

В Сети появились кадры того, как от Антарктиды откалывается крупнейший в мире айсберг А-76, который по площади больше острова Мальорки. По информации европейских метеорологов, это крупнейший в истории отколовшийся айсберг. При этом итальянский профессор Фреццотти утверждает, что бывали и больше, передает РИА «Новости». В среду британские ученые со ссылкой на данные спутника Sentinel-1 сообщили, что самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды. Напомним, в феврале от Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург. Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев 20 мая 2021, 22:05

В возрасте 64 лет умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана. «20 мая 2021 года ушел из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации. (…) Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района, в 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. С 1985 года будущий летчик проходил службу в Центре подготовки летчиков-испытателей. После он был направлен заместителем военного представительства Министерства обороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод, где проработал более 30 лет. За это время он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения. «За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов», – говорится в сообщении. Толбоеву было присвоено почетное звание заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации и народного героя Дагестана. За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. «За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей Родины», – добавили в пресс-службе главы Дагестана. В конце 2020 года на 53-м году жизни ушел из жизни Герой России летчик Сергей Палагин. Болгары высмеяли отказ США от санкций по «Северному потоку – 2» 21 мая 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

Читатели болгарского издания «Дневник» с иронией прокомментировали статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток – 2». Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания, передает РИА «Новости». «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» – написал Тошо Кочев. «Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден) оказался русской «шестеркой», – выразил мнение Капанар. «Шерхан поджал хвост», – поддержал предыдущего комментатора Domino. «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», – считает mso011053684. «Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским», – резюмировал tacheaux. Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2». Россия направила Украине ноту протеста 21 мая 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости». Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы. «Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова. В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста. Депутат Рады Козак объявлен в розыск 20 мая 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Служба безопасности Украины получила разрешение на арест депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в «госизмене», он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба СБУ. «Сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении», – передает сообщение украинского ведомства РИА «Новости». СБУ заявляет, что у нее есть «аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором». Генпрокуратура Украины подозревает главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде. Постпред Крыма: Полуостров может стать морскими воротами Таджикистана 20 мая 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Крым может стать морскими вратами Таджикистана и ряда других стран СНГ, заявил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Многие страны-партнеры не имеют собственных выходов к морю. И мы зовем наших друзей из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана пользоваться нашими портами, поскольку Крым – это не только морские ворота России, но и всех стран СНГ», – цитирует Мурадова «Спутник Таджикистан» в своем Telegram-канале. Газета ВЗГЛЯД писала, как Крым экономика Крыма смогла преодолеть различные санкции, после чего полуостров стал одним из наиболее популярных регионов для отдыха. Звезд российских сериалов внесли в «черный список» на Украине 20 мая 2021, 18:00

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности, трех российских актеров – Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова, сообщила пресс-служба ведомства. «В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», – передает сообщение украинского министерства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся. Игорь Петренко известен зрителям по ролям картинах «Водитель для Веры», «Тарас Бульба», «Отрыв», «Рубеж», «Мы из будущего – 2», «Союз спасения» и др. Мария Миронова – народная артистка России, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». В фильмографии 47-летней актрисы такие картины как «Ночной дозор», «Следователь Тихонов», «Родина», «Землетрясение», «Миллиард» и множество других. Игорь Копылов снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург 4: Арестант», «Морские дьяволы» и др. Кроме того, он является режиссером картин «Крылья империи», «Ржев», «Ленинград 46» и ряда других. Список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», был сформирован Минкультом Украины в 2015 году. В него уже внесены Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. В мае в него был включен российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.