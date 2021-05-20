Россиянам открыли новый формат получения знаний

Подавляющее большинство россиян, говорят социологи, стремится к получению новых знаний и навыков. Теперь появилась еще одна возможность удовлетворить эту интеллектуальную потребность. Причем, в современном цифровом формате: именитый режиссер даст урок, как снять хорошее кино, а будущий дипломат может получить ответ от Сергея Лаврова. Задать свой вопрос можно даже Илону Маску.

В четверг стартовал масштабный просветительский марафон «Новое Знание», который организован обновленным обществом «Знание» при поддержке администрации президента. Марафон будет продолжаться три дня одновременно в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и Владивостоке.

Каждый город представляет одно из направлений просветительской работы: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более сотни дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона стали, в частности, «Мифы о власти искусственного интеллекта», «Экосистемы будущего», «Биохакинг: «за» и «против», «Зеленое будущее атомной индустрии», «Девушки в науке».

В первый день марафона «Новое Знание» лекции и открытые уроки провели вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, дизайнер Артемий Лебедев и многие другие. В ходе марафона участники могли получить призовые баллы – за интересные вопросы спикерам и победы в различных конкурсах на площадке форума.

Всего заявлено свыше полутора сотен спикеров, в числе которых знаменитый американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и один из создателей персонального компьютера Стив Возняк. Они тоже поделятся своими знаниями и опытом с российскими школьниками и студентами из всех регионов России. В рамках мероприятия также будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты.

Трансляция в сети лекций известных ученых, представителей власти, директоров ведущих компаний, деятелей культуры в только первый день марафона уже набрала миллионы просмотров.

Знания требуют активной деятельности

В здании «Центрального дома предпринимателя» (бывшего кинотеатра «Новороссийск») на Покровке в четверг с утра было многолюдно. Молодые люди с синими бейджами участников Марафона активно знакомились, играли в перерывах между выступлениями спикеров в коллективный пинг-понг и другие игры. А на лекциях они задавали спикерам весьма заковыристые вопросы.

Открывая марафон, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко напомнил, что Владимир Путин в своем послании поставил задачу «перезагрузки» и резкой активизации работы общества «Знание», и нынешний марафон – начало этой масштабной деятельности. «Общество «Знание» дает уникальную возможность, продолжая обучение в вузе, попробовать себя в новых сферах знаний: в новой специальности или профессии, что крайне важно», – подчеркнул Кириенко.

«Если вам дали образование, это не значит, что вы его получили.

Знания требуют активной деятельности» – постулировал первый замруководителя администрации президента, пожелав участникам марафона проявлять в жизни больше любопытства.

Напомним, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с участием президента победитель конкурса «Лидеры России. Политика» генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, опирающуюся на уникальный просветительский опыт и традиции, которые практиковало в Советском Союзе обществ о«Знание». Глава государства поддержал эту идею.

Преодолеть модель бездумного потребления

Рыночная экономика без влияния государства не способна ничего создать, только – развалить, заявил на своем открытом уроке президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Он увлекательно рассказал молодой аудитории про междцисциплинарные исследования, соединяющие нано-, био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные науки и технологии (ИНБИКСТ), пионером в которых стал Курчатовский институт. Стратегической целью таких работ является создание «природоподобной техносферы», снимающей нынешние неразрешимые противоречия цивилизации.

Как пример прошлой успешной синергии знаний, Ковальчук назвал советское общество «Знание». По его мнению, оно «было величайшей организацией, благодаря которой у нас возникла такая умная, образованная и читающая страна». «Рассказывали о сложных вещах на доступном и понятном языке. Объездили всю страну, добирались даже до Сахалина, Курил или Камчатки. Это было важно и для самих ученых – они общались с людьми, несли им свет знаний, узнавали свою страну», – напомнил член-корреспондент РАН.

Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о том, почему стране сегодня требуется знающая, разносторонне образованная молодежь, а не «квалифицированные потребители», на которых делали ставку еще не так давно, Ковальчук сказал:

«Все дело в том какую модель вы выбираете для страны. Интернет – это по большей части цифровой ГУЛАГ, причем люди в него пришли добровольно и комфортно там себя чувствуют, просто потребляя и ничего не создавая. Но нам нужно дать возможность той молодежи, которые хочет быть образованной, умной и творческой выйти из этих застенков, чтобы сделать Россию снова величайшей в мире. И общество «Знание», обновленное по инициативе президента с непосредственным участием Сергея Кириенко, и есть та соломинка, уцепившись за которую, молодые люди смогут преодолеть модель бездумного потребления и развлечения, выйти на широкую дорогу познания – мира, страны и себя самих».

«Это совсем не то, что прочесть что-то в интернете»

Приехавшая на марафон из Магнитогорска семиклассница Ульяна Нагорнова рассказала газете ВЗГЛЯД, что получила приглашение после того, как выиграла в конкурсе юных модельеров на разработку стиля участника Российского движения школьников. «Я впервые участвую в подобных мероприятиях и уже чувствую, что получу здесь много полезной информации. Возможно, я смогу дальше развиваться в выбранной мною сфере. Очень интересно познакомиться с «коллегами» со всей России. Но даже не это главное: ты никогда не предугадаешь, какие знания понадобятся тебе в будущем и я благодарна, что могу их здесь получить – это совсем не то, что прочесть что-то в интернете», – сказала Ульяна.

Другая участница марафона – постарше: студентка Московского гуманитарного университета Анастасия Михайлова из Москвы попала на форум по приглашению студенческого совета. «Это крутая возможность для школьников и студентов поговорить с такими спикерами, обсудить разные вопросы, – призналась она газете ВЗГЛЯД. – Они дадут обратную связь, что очень важно для профессионального развития – ведь я учусь на отделении международных отношений».

«Я бы хотела задать вопросы, например, заявленному на Марафоне Дмитрию Пескову: как отличать фейковые новости от правдивых. Конечно, хотелось бы пообщаться с министром Сергеем Лавровым - он тоже будет здесь выступать. А у Тимура Бекмамбетова я бы спросила, как снять хорошее кино, просто потому что кинематограф меня тоже очень сильно привлекает. Ну и другие темы интересны: дипломату нужно знать очень много. Вообще, лишних знаний не бывает», – заключила собеседница.

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Один из спикеров открытого урока «Инновации и тренды с перспективами искусственного интеллекта»промышленный дизайнер, директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков призвал молодую аудиторию «подходить к своей будущей работе очень ответственно. Главное кредо тут - не лажать. Будьте профессионалами, работайте качественно в любом направлении, которое выберете». Такое пожелание, безусловно, относится как к умениям, так и к знаниям.

Конкурентное преимущество России

Запуск марафона «Новое знание», и в целом – проекты обновленного общества «Знание» стали темой круглого стола, который прошел в четверг под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). К встрече присоединились организаторы и участники марафона.

«Государство и общество должны давать возможность качественно удовлетворять запрос людей на получение новых знаний – предлагать качественную информацию и новые цифровые форматы ее получения», – поделилась мнением председатель координационного совета Российского общества «Знание», сенатор Любовь Глебова.

«Думаю, Илон Маск нас не спасет, у него есть свои цели, – в свою очередь, заметил Владимир Пирожков. – Но все последние тенденции в мире говорят о том, что мы должны быть глобально конкурентоспособными, а это возможно лишь за счет опережающего развития. А для того, чтобы быть опережающим, нужно быть для начала – умным».

Пирожков напомнил, что, если исходить из экономических показателей, в мире есть два безусловных лидера – США с их 24% мирового ВВП и Китай с 16,5%. Доля России, для сравнения – 2%. «Для того, чтобы с нами общались на равных, нужно предложить миру что-то новенькое, потому что со «стареньким» далеко не уедешь», – отметил эксперт. По оценке эксперта, США ежегодно вкладывают в высокотехнологичные отрасли порядка 500 млрд долларов, КНР – 370 млрд, и Россия – около 40 млрд долларов.

«Нас может сделать конкурентоспособными не прогресс, если под прогрессом понимать развитие уже существующих технологий. Нас может спасти принципиальная новизна.

Мы должны стать очень интересными для мира, благодаря изобретениям и открытиям»,

– подчеркнул Пирожков. Выигрышным примером технологии, вовремя разработанной и предложенной миру, эксперт считает разработку вакцины «Спутник V». «Это замечательный показатель «экспорта безопасности», – заметил эксперт.

«У нас национальным достоянием принято считать силу недр. Но напомню, что самый богатый человек сейчас – Джеф Безос, создатель цифровой торговой площадки Amazon, – заметил эксперт. – В скором времени основными ресурсами станут не уголь, золото, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество и лидерство. Очень востребованными профессиями могут стать те специальности, которым пока не учат в России – например, дизайнер виртуальных миров или архитектор генома».

Пирожков привел высказывание писателя и математика Льюиса Кэррола: «Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, а, чтобы куда-то попасть, нужна бежать как минимум вдвое быстрее». Чтобы преуспеть в этом беге, как раз и нужны марафоны, подобные тем, что организовало общество «Знание», заметил эксперт. «Цель марафона, показать силу разума, силу интеллигентных людей, силу образованных людей, чтобы молодежь хотела развиваться», – подчеркнул Пирожков.

Молодежь стремится к знаниям

Большинство молодых людей уже считает одним из своих приоритетов получение новых знаний и умений, отметил участник круглого стола ЭИСИ, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «По данным опросов, 72% заявляют, что необходимо постоянно осваивать новые навыки, еще 38% говорят, что нужно постоянно вести такую активность. Но среди молодежи, до 35 лет, с этим согласно уже более 80%», – отметил социолог.

«Установка на получение знаний есть, запрос есть, вопрос в том – как его реализовать, – констатировал Мамонов. – Например, 73% молодых людей от 14 до 35 лет, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что хотели бы пройти дополнительные курсы для развития навыков. Но надо отметить, что в этом смысле существенной дифференциации по возрастным группам почти нет». Социолог отметил – замеры общественного мнения фиксируют нацеленность многих людей на личный успех и готовность реализовать образовательный потенциал.

«Но возникает проблема информированности», – вновь подчеркнул социолог. По данным ВЦИОМ, несмотря на то, что 63% респондентов «что-то слышали» о различных способов пройти обучение по конкурсам или грантам, но лишь 10% опрошенных в достаточной степени информированы об этих способах. Поэтому, сделал вывод эксперт, сейчас крайне актуальной становится работа общества «Знание» и тех просветительских проектов, которое оно инициирует по всей России.