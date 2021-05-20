Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США

«Когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.

«Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена изначально не вызывала особых надежд. На деле чудес тоже не случилось. Блинкен откровенно написал в своем Twitter, что он лишь проверял предложения наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И здесь имеется в виду, что это были не его предложения», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт также указал на слова Блинкена о готовности США действовать решительно в защите «национальных интересов» в ответ на действия России. Также со стороны США были затронуты темы Украины, радиостанции «Радио Свобода*» и здоровья блогера Алексея Навального. «Судя по этим сообщениям, Блинкен готов добавить к существующим проблемам между Россией и США еще много чего», – считает собеседник, отметив пропагандистский характер высказываний главы Госдепа.

«Лавров, в свою очередь, назвал эту встречу конструктивной. У наших дипломатов как всегда теплится надежда на разбор завалов в двусторонних отношениях. Причем все эти завалы создавались еще до прихода Байдена в Белый дом силами Конгресса и вашингтонской бюрократией», – добавил эксперт.

«Кроме того, с американской стороны не было объявлено о каких-то конкретных действиях по обеспечению стратегической стабильности. Лавров сказал как всегда что-то умное, доброе и вечное. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями в доброжелательной манере и разошлись. И я не понимаю, что на данном этапе можно было получить от встречи, кроме обсуждения возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина», – считает политолог.

«При этом организацией саммита будут заниматься советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ближайшие дни должна состояться их встреча в одном из европейских городов. И дело даже не в том, что у политиков нет доверия к дипломатам, а в том, что Блинкена от этой задачи отстранили из-за его жесткой позиции на российском направлении. Да, как глава дипломатического ведомства, он может пообщаться с Лавровым, но при этом он олицетворяет самую ястребиную фракцию США», – объяснил Дробницкий.

В качестве примера собеседник привел ситуацию с санкциями против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Это восхитительный ход – накануне встречи Лаврова и Блинкена Госдепартамент вводит санкции, а Белый дом их приостанавливает. То есть Блинкен отработал свою повестку, а Белый дом – свою», – считает эксперт.

«В целом эта встреча подтвердила мои опасения по поводу раздвоенности и отсутствия единства в американской администрации. Поэтому когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации. Скоро Патрушев поговорит с представителем другого клана. Нашим дипломатам непросто, поскольку надо держать в голове, что они говорят не с единой администрацией, а с кланами, которые еще и противодействуют друг другу. Вот в чем проблема», – заключил эксперт.

Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.

При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

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