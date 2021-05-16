В синагоге в Израиле обрушилась трибуна с десятками человек

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16 мая, воскресенье | Последнее обновление — 20:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Арестован участвовавший в нападении на Дагестан член банды Басаева
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16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают.
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Каждый человек – включая вас, меня или ребенка, который еще находится в утробе – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать.
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Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В синагоге в Израиле обрушилась трибуна с десятками человек
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В синагоге израильского города Гиват-Зеев (северный пригород Иерусалима) обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, сообщается о погибшем.
Видеозапись с моментом происшествия опубликовали в соцсетях. В результате обрушения конструкции пострадали десятки человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ. По этим данным, погиб как минимум один человек.
В службе скорой помощи сообщили, что 10 человек после обрушения находятся в критическом и тяжелом состоянии, медики оказывают помощь пострадавшим.
Всего из-за ЧП пострадали порядка 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио «КАН».
Ранее в воскресенье в Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, его застрелили.
Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
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Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».
Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.
«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.
Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора – позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.
Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.
Израиль оценил роль Ирана и Турции в происходящем в Газе
Роль и влияние Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа существенные, но разные, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
«Роль Ирана важна. Они напрямую не организуют радикалов, они не контролируют непосредственно ХАМАС. Однако Иран – это поставщик вооружения для ХАМАС, оружия и денежных средств», – приводит слова официального представителя ЦАХАЛ ТАСС.
При этом он уточнил, что роль Турции сложнее. «У Турции есть влияние на этот регион. Мы наблюдаем активность ХАМАС на территории Турции. Это нас беспокоит, поскольку за счет данной активности движение получает деньги», – указал Конрикус. Он, однако, добавил, что Анкара «может сыграть позитивную роль» в нормализации ситуации, поскольку «имеет влияние на ХАМАС» и, вероятно, может убедить движение прекратить насилие.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят не стал комментировать детально роль Ирана или Турции. «В первую очередь мы ждем от всех членов международного сообщества решительного осуждения ХАМАС за их атаки. Мировое сообщество несет ответственность за то, чтобы не усугублять ситуацию, а принимать меры к успокоению конфликта», – сказал он.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе. Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – почти 140, в том числе почти 40 детей. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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ХАМАС запустил десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о новом запуске ракет в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив, сообщила радиостанция Donya Al Watan.
«Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни «Аль-Джаля» и гибель мирных жителей», – приводит слова представителя движения Абу Обейды ТАСС.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сигналы ПВО звучат в воскресенье в районе так называемого Большого Тель-Авива – города и его пригородов.
«Сирены воздушной тревоги звучат в городской черте Тель-Авива и в Гуш-Дане (Тель-Авив с пригородами), а также в районах, граничащих с сектором Газа», – говорится в сообщении военных ЦАХАЛ.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив до наступления воскресенья.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 146, в том числе 41 ребенок.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Байден поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.
«Президент [Байден] вновь подтвердил свою поддержку права Израиля защищать себя от ракетных ударов со стороны ХАМАС и других террористических групп в Газе», – приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что также президент США выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов.
В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет. По его словам, 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. «Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе», – добавил он.
Накануне в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Боевое крыло ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа – с 22.00 субботы до 00.00 воскресенья, сообщила палестинская радиостанция Donya Al Watan.
«В соответствии с приказом главы Генштаба [«Бригады Иззэддина аль-Кассама»] Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа – с 22.00 до 00.00», – приводит ТАСС слова представителя движения Абу Обейды.
Ранее в субботу в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Позже в тот же день посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – 146, в том числе почти 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Израиль уничтожил дом лидера политбюро ХАМАС в Газе
Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой, сообщил телеканал Al Arabiya.
Местонахождение Синвара в момент ракетной атаки Израиля по зданию в сообщении не уточняется, передает ТАСС.
Ранее Израиль уничтожил в Газе офис главы службы безопасности движения ХАМАС.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Китай пообещал поддержку палестинскому народу
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши коснулся палестино-израильского конфликта, заявив о намерении Пекина оказывать поддержку палестинскому народу и способствовать урегулированию противоречий с Израилем, сообщил МИД КНР.
«Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога», – приводит ТАСС слова Ван И, которые опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
По словам главы МИД КНР, Пекин надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов способна обеспечить выход из существующего конфликта. «Мы настаиваем, чтобы на ее основе Палестина и Израиль восстановили диалог», – уточнил Ван И.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Telegram заблокировал канал военного крыла ХАМАС
Официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» в ночь на воскресенье заблокировали в мессенджере Telegram.
Канал группировки «Бригады Иззеддина аль-Кассама» с более чем 176 тысячами подписчиков недоступен в Telegram по состоянию на 00.30 мск воскресенья, передает РИА «Новости».
«Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом», – такое сообщение выводится вместо содержания канала. Ранее группировка регулярно оповещала через канал о своих планах и уже осуществленных операциях.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив до наступления воскресенья.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Сообщение о приостановке полетов иностранных авиакомпаний в Израиль опровергли
Источник в сфере авиации опроверг сообщение о приостановке полетов в Израиль из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, отметив, что иностранные авиакомпании продолжают полеты в Тель-Авив.
«Совсем нет», – сказал источник РИА «Новости» в ответ на вопрос, верна ли информация, что все авиакомпании приостановили полеты в Израиль, прозвучавшая в эфире израильских СМИ.
По его словам, на воскресенье запланированы рейсы сразу нескольких иностранных авиакомпаний, в том числе Bluebird, грузинских, турецких и болгарских авиалиний.
Ранее израильская радиостанция «Кан» сообщила, что все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ, передает ТАСС.
Напомним, что американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines решили остановить полеты, запланированные на 12 и 13 мая в Тель-Авив.
В субботу Израиль ударом ракет разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. Днем ранее Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск»
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МИД ФРГ признал право Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС
Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маасзаявил изданию Bild am Sonntag.
По его словам, теперь нужно остановить «ракетный террор», положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств, передает РИА «Новости».
Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.
Днем ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа ракет
Палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации конфликта выпущено около 2,9 тыс. ракет, было перехвачено 1 тыс. 150 из них. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.
«С начала операции «Стражи стен» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила порядка 1 150 ракет», – приводит ТАСС сообщение.
Также, как отметили в ведомстве, израильская армия нанесла за последние сутки удары по 90 военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Подсчитано число жертв в Израиле за последние дни эскалации конфликта
В Израиле за последний виток эскалации на границе сектора Газа погибли 10 человек, заявил командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.
«10 человек погибли, я не знаю точного количества, но около 50 серьезно ранены и сотни человек пострадали за нынешний раунд эскалации», – заявил Гордин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что израильская система ПРО «Железный купол» успевает перехватывать порядка 90% запусков ракет из сектора Газа. «Но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты – крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей», – пояснил генерал.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.
Армия Израиля нанесла удар по дому командира одного из батальонов ХАМАС
Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Джебалия» радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Джебалия» террористической организации ХАМАС», – говорится в заявлении военных. Отмечается, что здание «использовалось в террористических целях», передает ТАСС.
Также израильские военные сообщили о нападении с использованием огнестрельного оружия к востоку от крупного палестинского города Хеврон (Эль-Халиль) на Западном берегу реки Иордан.
В свою очередь, по данным палестинского издания «Сава», секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф заявил, что боевая авиация израильской армии разрушила здание министерства труда в секторе Газа.
«В результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда. Серьезный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место», – указал Мааруф.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Такж сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Боррель назначил экстренную видеоконференцию с главами МИД ЕС по конфликту Израиля и Палестины
Глава евродипломатии Жозеп Боррель назначил экстренную видеоконференцию глав МИД ЕС в связи с усугублением ситуации между Палестиной и Израилем, совещание состоится во вторник.
«В связи с происходящей эскалацией между Израилем и Палестиной, неприемлемым числом жертв среди гражданского населения, я созываю во вторник внеочередную видеоконференцию глав МИД», – цитирует сообщение Борреля РИА «Новости».
Уточняется, что министрам предстоит обсудить, какой вклад они могут внести в прекращение насилия.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к утру воскресенья были выпущены 2,9 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
Сектор Газа заявил о 174 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля
В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибло не менее 174 человек, заявили в Минздраве анклава, передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что около 1200 палестинцев пострадали. Среди погибших 47 детей и 29 женщин, передает ТАСС.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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