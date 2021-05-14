Добровольцы Донбасса подали заявки на участие в праймериз «Единой России» Владимир Машков и Денис Майданов подали заявки на участие в праймериз «ЕР» 14 мая 2021, 20:01 Текст: Дарья Григоренко

Народный артист России Владимир Машков и певец Денис Майданов подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, сообщили в партии. Отмечается, что заявка зарегистрирована на официальном сайте праймериз. Актер пойдет по списку от партии по Москве, однако в качестве беспартийного кандидата, передает РИА «Новости».

«Электронное предварительное голосование: Майданов Денис Васильевич, Московская область, Одинцовский одномандатный избирательный округ», – сообщили в Единой России.



Как пояснили в партии, Майданов также подал заявку на участие в праймериз в качестве беспартийного кандидата. 14 мая партия «Единая Россия» завершила прием заявлений на праймериз: беспартийных кандидатов почти 50%, треть участников из общественных и волонтерских организаций, всего заявление подали 7624 кандидата, заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «ЕР» Александр Карелин. Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит Съезд.

«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах 12 мая 2021, 12:32 Текст: Алина Назарова

Благодаря настойчивости «Единой России» на достройку объектов здравоохранения в регионах будет выделено 2,7 млрд рублей, что позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений, сообщили в партии. «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку объектов здравоохранения в регионах. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию 17 больниц – в том числе, онкологических и противотуберкулезных. Это учреждения в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане», – говорится в сообщении Telegram-канала ЕР. Предложение партии поддержал премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Правительства в Госдуме, отвечая на вопрос первого замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева. Депутат напомнил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год средства на эти цели были сокращены. «Единая Россия» предлагала восстановить их – этот вопрос был включен в постановление Госдумы, говорится в сообщении на сайте партии. «Среди объектов – онкобольницы. Например, в Ижевске – туберкулезный диспансер. Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез – не менее опасные заболевания. Как вы отнесетесь к предложению «Единой России» – с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов для того, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки – то есть, в этом и следующем году?» – сказал Исаев. Сокращение средств было обусловлено мероприятиями по борьбе с коронавирусом, напомнил Мишустин. «Я абсолютно согласен, что необходимо восстановить секвестированные расходы. Все соответствующие поручения уже даны – (мы восстановим финансирование) из средств резервного фонда на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее могли достроить. Нужно восстановить справедливость», – сказал премьер. Напомним, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в «Единой России» подчеркнули, что объекты по возможности нужно ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Предложение поддержали в правительстве – министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в случае появления дополнительных средств в бюджете строительство будет продолжено. Кроме того, по предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию. На необходимость дофинансирования сферы внимание Мишестина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев. «Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин. Также по инициативе «Единой России» правительство дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов. За счет этих денег людей с ОВЗ обеспечат необходимым оборудованием, которое они будут получать по электронному сертификату бесплатно. «Накануне я докладывал президенту о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал Мишустин, отвечая на предложение депутата от ЕР, координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева. Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания. Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Бывшая солистка «Тату» Волкова записала ролик со своей предвыборной программой 13 мая 2021, 19:11

Фото: KineshemecRU/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, решившая участвовать в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области, опубликовала предвыборный видеоролик, в котором обосновала мотивы своего участия в выборах именно в Ивановской области. «Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям! Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держаться семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия», – цитирует ее слова портал Кинешемец.RU. Также Волкова рассказала, что знает «об экологических проблемах области, особенно в местах, где турецкие инвесторы открыли новые производства, но не позаботились о его чистоте и экологии». В видео она называет свой путь в политику новым этапом в жизни на грани выбора между светом и тьмой. «Я иду в Госдуму от «Единой России», чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны, что, кстати, является целью «Единой России». Я иду в Думу, чтобы обеспечить защиту интересов одиноких женщин, в том числе Ивановской области, чьи мужья должны скитаться по стране, чтобы обеспечить свои семьи», – высказалась Волкова. Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» ранее зарегистрировал экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. В Госдуме предложили ужесточить ответственность в сфере оборота оружия 13 мая 2021, 07:29

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, инициатива направлена в кабмин для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму, следует из текста пояснительной записки. «Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», – передает ТАСС сопроводительные материалы. Одновременно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года. Введение такого срока давности «обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия, которые осуществляются один раз в шесть месяцев для юридических лиц и один раз в год – для граждан». При таких проверках обычно и выявляются нарушения правила оборота оружия, его утраты или других обстоятельств, подлежащих административно-правовой оценке, отмечают авторы. Они поясняют, что сейчас, например, лицензия на покупку оружия действует полгода, а граждане, которые не ставят на учет в Росгвардии приобретенное оружие по истечении срока давности в два месяца, не привлекаются к административной ответственности. «Кроме того, владельцы оружия, утратившие оружие вследствие нарушения правил его хранения и ношения, не известившие Росгвардию или органы внутренних дел об указанном происшествии, по истечении срока давности (два месяца) также не подлежат административной ответственности за нарушение этих правил», – отмечают депутаты. Это способствует поступлению оружия в незаконный оборот и мешает своевременному розыску. Пискарев на заседании комитета в среду отметил, что депутаты постоянно ведут работу над совершенствованием законодательства в сфере оружия. «Работа по ужесточению оборота оружия у нас проводится регулярно, анализ ведется, мы продолжаем эту работу. Не должно быть повторения того, что было (в Казани), мы должны обеспечить безопасность наших граждан», - подчеркнул он. Кроме того, административную ответственность предлагается ввести за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж. Авторы отмечают, что сейчас Кодекс об административных правонарушениях России не предусматривает ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж. Кроме того, добавляют они, законом «Об оружии» установлен запрет на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны, «вместе с тем ответственность за ношение не установлена». На ваш взгляд Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия? Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

Нет, оставить все по-прежнему

Нет, правила покупки оружия надо упростить

«Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов. Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», – говорится в сопроводительных материалах. Также КоАП предложено дополнить ответственностью за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению и переделке огнестрельного оружия. «Предлагается внести изменения в часть 5 статьи 13.15 КоАП, устанавливающие административную ответственность за распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельному изготовлению, переделке огнестрельного оружия и его основных частей, наряду с совершением таких действий в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также повышающие предельные размеры установленных указанной нормой санкций за ее нарушение», – говорится в пояснительной записке. Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Позднее количество пострадавших увеличилось до 23. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. В Госдуме указали на очередное вмешательство США во внутренние дела России 13 мая 2021, 19:35 Текст: Елизавета Булкина

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела обратила внимание на опубликованный 12 мая ежегодный доклад Госдепартамента США о религиозной свободе в мире, заявил глава комиссии Василий Пискарев. «Раздел доклада о России демонстрирует яркий пример того, как Соединенные Штаты, прикрываясь риторикой о защите прав верующих, высказывают поддержку откровенно экстремистским группам. В тексте доклада в качестве преследуемых упоминаются, в частности, Свидетели Иеговы*, которые на основании вступивших в силу законных решений судов Российской Федерации признаны экстремистскими, и ряд других экстремистских и террористических организаций» – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Пискарев пояснил, что из текста самого доклада становится ясно, что Госдепартамент США встал на защиту организаций, «запрещенных в России за пропаганду национальной и религиозной вражды, попытки внести раскол в общество и угрозы территориальной целостности нашей страны». Глава Комиссии назвал примечательным тот факт, что «раздел доклада Госдепа о России основывается на материалах финансируемых из-за рубежа НКО-иноагентов». «Американцы работают по стандартной для них схеме: спонсируют отдельные структуры в России, а затем используют их материалы для раскручивания ложных обвинений в адрес нашей страны» – заметил парламентарий. «Открытое оправдание официальными лицами США деятельности экстремистских организаций на территории РФ не может не настораживать», – заявил глава комиссии Госдумы. «Возникают обоснованные опасения, что в своих попытках вмешаться в общественно-политические процессы в нашей стране Соединенные Штаты готовы поддерживать и сотрудничать с любыми деструктивными силами», – подчеркнул Пискарев. «Любая работающая на территории России организация, в том числе религиозная, должна соблюдать и уважать российское законодательство. Ряд законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму, Комиссия уже внесла в Госдуму. Работа в этом направлении будет продолжена», – резюмировал глава комиссии. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. «Выборы для людей». Российской системой голосования заинтересовались в Европе 13 мая 2021, 21:32

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков,

Михаил Мошкин

Осенние выборы в Госдуму-2021 и голосование в регионах пройдут на базе заметно обновленной избирательной системы. Благодаря внедрению новых технологий, процедура волеизъявления стала более удобной, доступной и надежной. Интерес к российской системе дистанционного электронного голосования проявили представители ОБСЕ. «За последние пять лет «интерфейс» российской избирательной системы стал более дружелюбным к пользователям. Если еще недавно главным при организации выборов был вопрос о том, как обеспечить безопасность голосования, то теперь важным стали удобство и простота волеизъявления», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. В четверг политолог выступил в роли модератора круглого стола на тему «Выборы для людей: новое качество избирательной системы», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). «С одной стороны, выборы – это акт гражданского волеизъявления, если хотите – гражданский долг. С другой стороны – это государственная услуга», – заметил Данилин. Судя по докладу, который эксперт представил на круглом столе, к избирательному циклу 2021 года, эта госуслуга заметно обновилась и осовременилась. Удобнее становится работать кандидатам – в нескольких регионах запущен пилотный проект по электронному сбору подписей через портал госуслуг, отметил Данилин. У избирателей также появились новые возможности, как им исполнить гражданский долг. Данилин упомянул систему «Мобильный избиратель», и в целом – удаленное электронное голосование, которое постепенно входит в практику. «То, что избиратели получают возможность через портал госуслуг проголосовать, не выходя из дома – это новая и перспективная форма, которая не имеет аналогов в мире», – отметил член Центризбиркома Антон Лопатин. «У нас в ЦИК сегодня был представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, и он серьезно заинтересовался этой технологией. С его точки зрения, такая новая форма голосования, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, представляет серьезный интерес», – рассказал Лопатин. Дело не только в технологических инновациях, но и в общих переменах в организации выборов, добавил Данилин. Серьезно упростила ситуацию отмена «ценза прописки». Если раньше гражданам, проживающих вне места регистрации, приходилось тратить время и силы на оформление открепительного удостоверения, то теперь проголосовать на федеральных выборах можно в любой точке страны. В целом, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований, можно говорить о том, что выборы становятся услугой одновременно доступной (благодаря устранению препятствий для голосования) и безопасной, благодаря технологиям защиты процедуры голосования и подсчета бюллетеней. На ваш взгляд Какой способ голосования на выборах вам нравится больше? Традиционный на избирательном участке

Онлайн-голосование через интернет

«В этом смысле нельзя не упомянуть недавно введенную систему QR-кодов, которой защищены протоколы, растущее число КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), надежное электронное голосование на основании технологии блокчейн, которое на выборах в Госдуму будет внедрено уже в шести регионах страны, видеонаблюдение за хранением сейф-пакетов», – перечислил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод, член президентского Совета по правам человека. – «Все эти технологические инновации привели к повышению удобства и доступности для избирателей и сделали процедуру выборов прозрачной и защищенной». Свою роль в этом смысле сыграл и человеческий фактор, добавил федеральный координатор НОМ Алексей Песков. Он напомнил о том, что на выборах последних лет заметно выросло число наблюдателей, присутствующих на участках – в среднем за ходом волеизъявления на примерно на 100 тысячах участков следят по четыре-пять человек. «Благодаря соглашению Центризбиркома и Общественной палаты удалось создать подготовленный корпус независимых наблюдателей. Они четко и профессионально ведут контроль за процедурой и постоянно продолжают обучаться этому», – отметил Песков. «Есть необходимость дополнять систему подготовки юридическим экспресс-курсом – так, чтобы наблюдатели, как и избиратели, знали свои права и не было конфликтов между ними и членами избирательных комиссий», – полагает эксперт. «Новая форма электронного дистанционного головсования влечет за собой специальные требования прежде всего к наблюдению, – согласился член ЦИК Лопатин. – Инновации влекут за собой специальные знания и требования. Поэтому мы активно взаимодействуем и с общественными организациями, и с ОП. Сделаем все возможное, чтобы выборы прошли открыто, легитимно, главное справедливо и, надеюсь, общественники нам в этих вопросах помогут». «Путь, который выбрал ЦИК и местные избиркомы – поэтапное внедрение системы электронного голосования и ее апробирование на практике, он не всегда гладкий, не всегда проходит без нареканий, без сбоев, но именно он самый верный», – поделился мнением Олег Артамонов – генсек Партии прямой демократии (ППД), одной из новых политических сил, появившихся в 2020 году. В своей программе ППД делает акцент на развитие новых форм народного волеизъявления. «На электронное голосование вообще надо смотреть шире, – считает политик. – Ведь это не только упрощение допуска избирателя к крупным общероссийским выборам. Это радикальное снижение сложности и стоимости проведения общероссийских голосований». Артамонов считает, что благодаря внедрению цифрового голосования в привычную практику войдут плебисциты по разного рода вопросам. Но это пока вопрос гипотетический, во всяком случае – вопрос будущего, отметили участники круглого стола. Сейчас же на повестке выборы в Госдуму-2021 и избирательные кампании в регионах. Недавно в рамках подготовки к выборам была начата «общероссийская тренировка» – масштабное тестирование электронной системы голосования, рассказал Лопатин. «Проверяем и дорабатываем надежность системы», – указал член ЦИК. По его словам, на тестирования записалось более 2,3 млн избирателей, из которых более около 1 млн уже проголосовали. Как рассказал Лопатин, в Центризбиркоме отметили, что большинство участников «общероссийской тренировки» довольны новой формой голосования и хотели бы опробовать ее уже на практике, вне тренировки. В целом, россияне заметили и позитивно оценили все эти нововведения – об этом свидетельствуют соцопросы, в свою очередь отметил Данилин. «В частности, более 80% считают, что ЦИК хорошо информирует избирателей о выборах. Деятельность главы Центризбиркома Эллы Памфиловой также встречает одобрение», – указал политолог. «Повышение доверия к системе выборов стало возможным благодаря изменению философии избирательной системы России, – считает Данилин. – Чем дальше, тем больше эта система принимает во внимание нужды и запросы избирателя». Мишустин заявил о начале создания в России мощного «санитарного щита» 12 мая 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. «Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», – сказал он, передает РИА «Новости». «Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», – добавил он. Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развертывания такой системы. Также премьер заявил, что правительство работает над тем, чтобы свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в Россию. «Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база», – сказал он. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. В «Единой России» рассказали о возрасте участников праймериз партии на выборы в Госдуму 11 мая 2021, 21:47 Текст: Ксения Панькова

Более 30% участников предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму младше 35 лет, сообщила пресс-служба партии. «Каждый третий кандидат моложе 35 лет. Всего к 11 мая на сайте PG.ER.RU зарегистрировано 5272 кандидата, которые намерены представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму», – приводит ТАСС сообщение. По данным пресс-службы партии, треть участников праймериз занимается волонтерской деятельностью. В целом на долю добровольцев, общественников и работников социальной сферы приходится 48% зарегистрированных. Глава федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр Карелин сообщил, что на участие в предварительном голосовании активно заявляются представители малого и среднего бизнеса. «Показательно, что они мотивируют участие в предварительном голосовании не тем, чтобы представлять интересы только коммерческого сектора. Они, напротив, готовы работать в интересах людей, развивать взаимодействие между государством и частным сектором», – приводятся его слова в сообщении. Ранее сообщалось, что в качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму зарегистрировались более 3 млн человек, это почти 3% от общего количества избирателей в стране. Патрушев заявил о нагнетании напряженности в России из-за рубежа в связи с выборами в Думу 12 мая 2021, 15:56 Текст: Елена Мирошниченко

В преддверии выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения на Россию усилилось внешнее воздействие, нацеленное на создание в обществе социальной напряженности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Скоро состоятся выборы в Государственную думу, а также Всероссийская перепись населения. На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности», – цитирует его ТАСС. Он также напомнил, что «учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России». Именно поэтому, по его словам, «необходимо усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения фейковой информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации». Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Это не первый случай, когда в преддверии выборов отмечаются попытки нагнетания напряженности в России из-за рубежа. Так, в июне 2020 года Патрушев заявил, что имеющиеся у Совета безопасности России данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. «Справедливая Россия – за правду» решила принять в партию Вассермана 12 мая 2021, 16:19

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман может стать членом партии «Справедливая Россия – За правду», сообщила партийная пресс-служба. «В Москве 13 мая состоится заседание президиума центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду». В ходе заседания в ряды партии будет принят журналист и публицист Анатолий Вассерман», – цитирует сообщение партии РИА «Новости». Вассерман сообщал, что изучает возможность участвовать в предстоящих выборах в Госдуму, вероятно, от «Справедливой России», хотя неформальные переговоры велись и с другими. Напомним, Вассерман ранее вошел в федеральный партсписок СРЗП, хотя и оставался беспартийным. Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявили о создании новой левопатриотической партии «Справедливая Россия – За правду». Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями – Захар Прилепин и Геннадий Семигин. В Госдуме одобрили ужесточение правил выдачи лицензий на оружие 12 мая 2021, 10:01 Текст: Алина Назарова

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Законопроект вводит запрет выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания), передает ТАСС. Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Во вторник президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия после нападения на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек пострадал. Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на праймериз «Единой России» 13 мая 2021, 19:41 Текст: Вера Басилая

Количество граждан, желающих участвовать на предварительном голосовании «Единой России», за неделю выросло более чем на миллион. Выдвижение на праймериз кандидатов продлится до 14 мая, заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева. «Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России», их количество за неделю выросло более чем на миллион. Это почти 4% от общего числа избирателей в стране», – цитирует ТАСС Шмелеву. По ее словам, больше всего выборщиков в Центральном федеральном округе – почти 1,3 млн человек. «У всех желающих есть еще две недели, чтобы воспользоваться возможностью выбора того кандидата, который должен представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах в Госдуму», - напомнила она. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. Сами праймериз в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах России, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз запланированы на 30 мая. Итоги подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и продлится до 14 мая. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Кабмин поддержал инициативу ЕР о дофинансировании закупки средств реабилитации инвалидов 12 мая 2021, 19:44 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство поддержало предложение «Единой России» выделить допсредства на приобретение средств реабилитации для инвалидов, идея возникла по итогам мониторинга ситуации с задержкой выплат компенсаций людям с ОВЗ, заявил депутат Госдумы Михаил Терентьев. Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания, говорится на сайте ER.RU. По итогам мониторинга ситуации с задержкой выплат компенсаций людям с ОВЗ было выявлено, что с внедрением электронного сертификата будет расти число обращений за средствами реабилитации, а средства в бюджете были заложены в прежнем объеме. «С учетом того, что электронный сертификат заработает в октябре, мы должны до конца года очень внимательно смотреть динамику. И при необходимости заложить в федеральном бюджете на следующий год большую сумму на закупку ТСР», – сообщил Терентьев. В свою очередь, участница предварительного голосования «Единой России», руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина отметила, что получившая поддержку правительства инициатива партии поможет тысячам людей с инвалидностью понять, что они небезразличны государству. «Когда человек получает инвалидность, он зависит от внешних обстоятельств: дома зачастую не приспособлены для инвалидных колясок. Необходимо реабилитироваться, покупать лекарства и вставать на ноги. Люди, которые попали в такую беду, как никто оценят принятое решение и смогут должным образом распорядиться полученными средствами», – сказала она. Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Мишустин: На поддержку россиян во время пандемии направили свыше 2,5 трлн рублей 12 мая 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

На поддержку россиян в период пандемии было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. «Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения – это свыше 10% всего федерального бюджета страны», – сказал Мишустин, передает ТАСС. По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. «В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей», – сказал он. Кроме того, «более чем 2 млн человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 млн детей», добавил премьер. Также Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. «Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме. Мишустин также отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением. «Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе – и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы», – пояснил он. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Директор «Ясной Поляны»: Инициативы «Единой России» оживили внутренний туризм 12 мая 2021, 19:29 Текст: Ксения Панькова

Инициативы партии «Единая Россия» и решения правительства поддерживают индустрию внутреннего туризма, считает директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая. Она выразила уверенность, что уже действующие и новые меры поддержки будут способствовать дальнейшему увеличению турпотока и развитию инфраструктуры гостеприимства в нашей стране, сообщается на сайте «Единой России». «В нашем музее мы уже чувствуем результат их действия – они способствуют повышению посещаемости. У нас в майские праздники приехали почти 13 тысяч человек, это выше, чем показатель 2019 года. Важно то, что у наших людей появился интерес и стремление узнать свою страну, интересно, содержательно и с пользой проводить свое время», – отметила она, комментируя отчет правительства в Госдуме. Толстая также высказалась за продление действия туристического кешбэка. «Это большая помощь семьям, которая действительно расширяет диапазон возможностей для поездок, помогает привлекать больше людей к путешествиям по собственной стране. И хотелось бы продолжения этой программы в будущем», – заключила она. Поддержанные правительством инициативы «Единой России» способствовали тому, что загрузка российских туристических центров превышает аналогичные показатели советского периода, отметил зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов («Единая Россия»). «Сейчас важно, чтобы в этих непростых условиях наши граждане могли комфортно отдыхать на российских курортах, чтобы в сфере туристических услуг было соотношение «цена-качество», – сказал парламентарий. Он добавил, что общая задача правительства и депутатов «Единой России» в сфере туризма – подготовить «почву» для запуска нацпроекта в этой сфере. «Мы уже полгода работаем над структурой так называемого «Туристского кодекса», потому что закон «Об основах туристской деятельности» 1996 года не отвечает сегодняшним реалиям. Он был направлен в большей степени на выездной туризм, а теперь многие аспекты необходимо дополнительно законодательно регулировать», – сказал Кривоносов. Напомним, в ходе отчета о работе правительства в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что уже фактически утвержден нацпроект в сфере туризма – предложения ранее вносила «Единая Россия». Предполагается, что к 2030 году больше, чем в два раза вырастет объем турпоездок по стране — примерно до 140 млн в год. Кроме того, увеличится количество рабочих мест – фактически до пяти миллионов. Экспорт туристических услуг – до 23 млрд долларов. Добровольцы Донбасса подали заявки на участие в праймериз «Единой России» 14 мая 2021, 14:33 Текст: Елизавета Булкина

Представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней. Председатель правления СДД Александр Бородай подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму в Ростовской области. О намерении принять участие в процедуре он заявил на заседании Совета командиров Союза добровольцев Донбасса в Ростове-на-Дону 10 мая, в котором принял участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Единая Россия» – это, прежде всего, – и для нас это принципиально важно – партия президента Владимира Путина. Сохранением республик, возникших весной 2014 года, мы обязаны прежде всего президенту РФ. Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед ним. Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», – сказал Бородай. На предварительное голосование в Тульской области заявился член СДД Максим Чичкин. Приоритетом в своей работе он назвал поддержку граждан и бизнеса. «Для решения вопроса качества жизни необходима реализация целого комплекса мер, направленных на поддержку населения. В том числе снижение налоговой нагрузки, индексация зарплат и льготных выплат, стимулирование малого, среднего и крупного бизнеса», – отметил он. Руководитель Уральского отделения движения Максим Хлопин примет участие в предварительном голосовании на выборы в Заксобрание Свердловской области. «Патриотически настроенные люди могут и должны изменить жизнь к лучшему. Те, кто в свое время поднялись защищать русский мир на Украине, защищать мирное население Донбасса - достойны представлять людей во власти», – уверен он. Также на выборах в заксобрание на предварительное голосование «Единой России» свою кандидатуру заявил руководитель Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса Денис Харитонов. Одной из главных задач он назвал развитие программы патриотического воспитания. «Этому направлению власти всех уровней должны уделять больше внимания. Люди – главная ценность нашей страны. И от того, как и какими мы воспитаем наших детей, зависит наше будущее», – подчеркнул он. Руководитель Калининградского регионального отделения движения Николай Охременко участвует в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения в депутаты областной Думы. Пойти на выборы депутатов Горсовета Челябинска от «Единой России» планирует руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Сергей Кукарин. Руководитель Курского отделения движения Анастасия Бабир участвует в партийной процедуре для дальнейшего выдвижения в областную Думу. «Единая Россия» и Союз добровольцев Донбасса заключили соглашение о взаимодействии 10 мая. Документ предусматривает участие СДД в предварительном голосовании партии и совместную гуманитарную деятельность. Его подписали Турчак и Александр Бородай. Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» завершается 14 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в VIII созыв Госдумы утвердит Съезд.