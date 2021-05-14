В США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем

Ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предположили, может ли она перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

По мнению сотрудника Университета Северной Каролины Марка Губруда, некое подобие войны в космосе происходит уже сейчас. Речь идет о случаях глушения спутниковой связи, лазерного ослепления спутников для фотосъемки, а также зондирования систем на предмет их возможного взлома. Подобное вмешательство может привести к эскалации напряженности, поскольку практикуется оно все чаще, а стороны продолжают развивать свои навыки, считает Губруд, передает РИА «Новости».

«Риск резкой эскалации становится серьезной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай», – отметил ученый в интервью порталу Space.com. Единственная хорошая новость, по его мнению, заключается в том, что конфликт по-прежнему не случился. Он предположил, что стороны в достаточной степени осознают, насколько это опасно.

Как отметила профессор из военно-морского колледжа Ньюпорта Джоан Джонсон-Фриз, «определенные круги» в США лоббируют идею о том, что страна не должна отставать в вопросе космических вооружений. По ее словам, дальнейшее развитие планов по ведению войны в космосе неизбежно. «Я считаю, что без помощи «космической дипломатии» существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится», – отметила Джонсон-Фриз, призвав администрацию Джо Байдена уделить этому вопросу внимание.

Между тем профессор Венди Уитман Кобб из Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США не верит в неизбежность войны. По ее словам, еще с 1960-х аналитики постоянно твердят, что столкновения в космосе «не за горами». «Чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации, достаточно одного фрагмента космического мусора. Неисправный спутник может привести к тяжелым экономическим последствиям не только в одной стране», – подчеркнула эксперт. Мировые державы осознают опасность эскалации в космосе, подытожила она.

Ранее США назвали Россию своим главным соперником в космосе. Космическое командование США утверждает, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Кроме того, командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе.