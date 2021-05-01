Глава Космических сил США заявил об оружии России против спутников

Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

По его словам, «космос – такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море». Он уверен, что Россия и Китай «разработали оружие, которое может либо вывести из строя спутники, либо уничтожить спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство». При этом Китай он назвал «основной угрозой» для США, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Реймонд заявил, что хотя космос, по мнению США, является «областью ведения боевых действий», цель его ведомства заключается в том, чтобы не допустить «конфликта, который начнется или распространится на космос», но для этого «нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников». Он заявил, что этого можно добиться либо через «лишение выгод», либо через «обременение издержками».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин на церемонии вступления в должность нового главы Индо-Тихоокеанского командования Джона Аквилино заявил, что «основой обороны Америки все еще является сдерживание», когда противники США «понимают бессмысленность прямого столкновения».

«Как сказал президент Джон Кеннеди в 1961 году, только когда у нас без сомнений слишком много оружия, мы можем быть без сомнения уверены, что нам не придется его применять. Этот принцип действует и сегодня. И мы еще лучшие в этом деле», – заявил он, добавив, что сила США «коренится в демократии, включая способность изменять курс и использовать таланты всех представителей народа».

Однако развитие технологий меняет характер войны, чем пользуются потенциальные противники США, так что Вашингтону нужно «убедиться, что система сдерживания сохраняет силу во всех возможных вариантах конфликта». Остин указал, что речь идет не только о традиционных областях сдерживания на земле, воде и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве.

Напомним, США назвали Россию своим главным соперником в космосе. Космическое командование США утверждает, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия.