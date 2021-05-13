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Сына миллиардера приговорили к восьми годам колонии за ДТП с двумя погибшими
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Наро-Фомнский городской суд приговорил сына миллионера Сергея Калиберды Виталия к восьми годам и трем месяцам колонии за ДТП в Подмосковье, в котором погибла молодая пара, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Было установлено, что Виталий Калиберда 6 ноября 2020 года на автомобиле Cadillac нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие скончались на месте, а виновник аварии скрылся.
«Суд назначил (Виталию) Калиберде наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев», – добавили в региональной прокуратуре.
Между тем ранее сообщалось, что Калиберда в состоянии опьянения, на своем автомобиле сбил насмерть 22-летнего молодого человека и его 19-летнюю невесту.
Эксперт объяснил, почему россиянам стоит отказаться от использования WhatsApp
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«У большинства наших пользователей, к сожалению, низкая грамотность в области сетевой безопасности, поэтому большинство из них, скорее всего, без раздумий согласится с новыми требованиями WhatsApp», – считает эксперт Владимир Зыков. Так он прокомментировал угрозы мессенджера блокировать пользователей, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности WhatsApp.
«WhatsApp вряд ли потеряет многих пользователей в России в связи со своими новыми требованиями. WhatsApp сегодня лидирует по количеству пользователей в мире. В России им также пользуется большая часть населения, в отличие от того же мессенджера Facebook, которому это приложение принадлежит. Передача данных от первого ресурса второму, разумеется, сильно обогатит информационную базу империи Марка Цукерберга и по количеству, и по качеству данных о россиянах», – отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Собеседник предлагает россиянам подумать, стоит ли цепляться за WhatsApp, с учетом изменений подхода к конфиденциальности, или лучше перейти на другие мессенджеры: Telegram, Signal, или на чисто российские системы, вроде «ТамТам». «В свою очередь, правительство могло бы запретить госслужащим использовать WhatsApp, а также начать широкую информационную кампанию, чтобы разъяснить рядовым россиянам опасность новой политики этого мессенджера» – считает Зыков.
Напомним, компания WhatsApp пригрозила, что с 15 мая постепенно начнет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с ее новой политикой конфиденциальности, предусматривающей передачу данных Facebook, которому принадлежит мессенджер. «Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», – говорится на сайте мессенджера.
В среду Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, отметив, что россияне должны представлять себе риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Регулятор обратил внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook.
Зыков отмечает, что сами по себе новые правила мессенджера не нарушают российское законодательство, но передача личных данных россиян в руки Facebook – отнюдь не безобидная вещь с государственной точки зрения.
В первую очередь, Facebook преследует, разумеется, коммерческие цели, стараясь собрать как можно больше данных о пользователях для более таргетированной, персонализированной рекламы, отмечает эксперт. «Однако на втором плане перед этой корпорацией стоят и политические задачи, а они-то не могут оставлять равнодушными власти ни одного суверенного государства. Мы не знаем, что с вашими данными будет делать Facebook и только ли для рекламы они будут использоваться. Не исключено, что они окажутся в распоряжении американских спецслужб, которые, как известно, тратят довольно большие деньги на работу в соцсетях», – опасается директор АППСИМ.
Эксперт напоминает, как в 2018 году в официальном рекламном кабинете Facebook внезапно появился сегмент аудитории под странным заголовком: «65 тысяч россиян, готовых к государственной измене». «Американские издания - Bloomberg, New York Times – удивленно поинтересовались у Цукерберга, что бы это значило. Компания дала странное объяснение, что появление этого списка «обусловлено историческими данными».
«Лично я подозреваю, что после первого визита Цукерберга в Конгресс, к нему подошли определенные люди из спецслужб и попросили его «послужить родине и как следует отомстить этим русским». Скорее всего, предполагалось создать закрытый кабинет для спецработы с гражданами РФ по списку. Но модератор просто ошибся кнопкой и «спецкабинет» ненароком оказался на всеобщем обозрении», – предположил собеседник.
«Напомню также, что в сентябре у нас выбирают Госдуму, а в 2024 году – президентская кампания. Можно не сомневаться, что личные данные пользователей WhatsApp и Facebook станут инструментом для политических манипуляций», – опасается эксперт.
Зыков напомнил также о видеороликах сторонников блогера Алексея Навального с призывами выходить на незаконные митинги. «Ролики активно распространялись в январе в российском сегменте Facebook и других зарубежных соцсетях. Но о появлении этой незаконной политической агитации становилось известно только после жалоб конкретных пользователей», – рассказал эксперт.
WhatsApp, Facebook до сих пор отказываются открывать в России свои официальные представительства, посетовал Зыков. «Еще с 2015 года все эти платформы, в соответствии с нашими законами должны были перенести серверы в Россию и зарегистрировать свои офисы на нашей территории. Все эти шесть лет Роскомнадзор их уговаривает работать по закону, эти компании только обещают, но ничего не делают. Теперь после поправок, внесенных в наши законы, этих гигантов могут штрафовать российские суды. Но практика показывает, что это малоэффективно. Либо штрафы такие мизерные для таких крупных компаний, либо они просто не выплачиваются», – отмечает директор АППСИМ. Он не исключает, что более эффективным наказанием окажется замедление трафика к этим платформам.
Ранее газета ВЗГЛЯД уже приводила экспертное мнение специалистов Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», которые считают, что изменения в политике WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипуляции их мнением. Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, и компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», – говорится в исследовании.
Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V»
В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ.
Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.
Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Политолог оценил письмо генералов США о недееспособности Байдена
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«Военные США недовольны идеей вывода войск из Афганистана и ситуацией в Израиле», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя открытое письмо, подписанное 124 отставными генералами, в котором они поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена.
«Подобный шаг со стороны военных был ожидаем, потому что было видно, что президент США Джо Байден не оправдывает их надежды. Хотя ранее военный корпус поддержал демократов и выступил против Дональда Трампа», – напомнил философ, политолог-американист Борис Межуев.
«Военные США всегда были недовольны идеей выхода из Афганистана и боролись против нее, – пояснил собеседник. – Они считают, что если американские войска выйдут из Афганистана, то рано или поздно в условиях предполагаемой победы талибов все вернется на круги своя и на основе запрещенного в России движениЯ «Талибан» возникнет очередная «Аль-Каида».
Кроме того, добавил эксперт, военных США беспокоит ситуация в Израиле. «Безусловно, нельзя все, что происходит, приписать Байдену. Это имеет свои предпосылки. Тем не менее американские генералы считают, что нужно было соблюдать твердость в отношении арабов, тогда не произошло бы того, что происходит сейчас в Израиле», – полагает политолог.
«Это знаковые вещи: ослабление ближневосточной политики, отсутствие жесткого наступления на этом фланге и сведение центральноазиатской политики к выводу войск из Афганистана вызывают недовольство военных США, – считает Межуев. – В целом администрация Байдена выглядит рыхлой и слабоватой. Для главы страны – это сильный вызов. Республиканская партия будет резко усиливаться на этом фоне».
Собеседник также предположил, что возможно в этой истории также есть связь с открытым письмом, ранее опубликованным французскими военными в издании Valeurs Actuelles. Они поддержали 20 отставных французских генералов, которые в обращении к президенту Эммануэлю Макрону потребовали «спасти страну от распада».
Напомним, ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – сказано в открытом письме, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем–младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
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ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
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Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
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Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса
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«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса.
«Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер.
«Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт.
«Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер.
При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт.
В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер.
Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница.
«И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт.
Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России».
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.
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В Роскосмосе назвали главное преимущество российских ракет перед американскими
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Российские ракеты-носители космического назначения стартуют точно в обозначенное время вне зависимости от погодных условий, поскольку были изначально спроектированы под военные задачи, а зарубежная космическая техника не способна взлетать при плохой погоде, сообщили в Роскосмосе.
«Военная ракета не может ждать, когда пройдет гроза, когда ветер успокоится. И были заложены в техническое задание требования, которые гениальными людьми были реализованы в конструкцию. Ну есть, конечно, пределы. Пределы существуют. Но мы откладываем запуск по погодным условиям не чаще, чем раз в пять лет, когда что-то такое произойдет и чтобы не рисковать – раз в пять лет мы откладываем и на следующий день успешно производим запуск. Как знает весь мир, на Куру (европейский космодром – прим. ВЗГЛЯД) перенос по погодным условиям – это совершенно обычное явление, да и у Falcon (американская ракета – прим. ВЗГЛЯД) это бывало не раз», – сказал руководитель направления дирекции коммерческих программ Космического центра имени Хруничева (входит в Роскосмос) Владимир Бронфман в видео, опубликованном «Роскосмос ТВ» в YouTube, передает РИА «Новости».
По его словам, зарубежные ракеты не были изначально рассчитаны на плохую погоду, и они это просто не выдержат.
В апреле на метеорологическом спутнике госкорпорации «Роскосмос» отказала система ориентации.
Работавшие за рубежом американские дипломаты и военные пожаловались на повреждения мозга
Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга, сообщает New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц.
Сообщается, что первоначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе. Теперь повреждения были зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии. Случаи, которые были зарегистрированы внутри страны, по мнению источников, скорее всего, являются последствиями того, что произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом, передает РИА «Новости».
По данным газеты, степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве.
Сообщается, что аналогичные инциденты получили распространение около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие министерства обороны в расследовании причин этих случаев. Однако, как сообщает New York Times, сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к нужной информации.
Согласно газете, совет национальной безопасности занимается сбором данных для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных повреждений.
Администрация президента Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые занимались бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных и улучшением качества медицинских услуг, предоставляемых пострадавшим сотрудникам.
Сообщается, что в ЦРУ было создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин. Он будет ежемесячно встречаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные брифинги перед членами конгресса.
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
Лавров отказал Западу в праве навязывать миру «универсальные нормы»
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Попытки Запада придумывать правила за спиной мирового сообщества недопустимы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем Лавров назвал «неприемлемыми и опасными» попытки стран Запада «за спиной большей части мирового сообщества вырабатывать некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», передает РИА «Новости».
Министр осудил попытки Запада «продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений». По мнению России, «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах».
Москва заверила, что «неизменно поддерживает деятельность» ООН, которая является «несущей конструкцией международной правовой системы». Как заявил министр, «внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер». Лавров подчеркнул нелегитимность применения силы без согласия СБ ООН, а также односторонние экономические санкции. По его словам, для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.
Лавров по итогам встречи с Гуттерешем заявил о договоренности о работе по увеличению числа россиян в секретариате всемирной организации. «Здесь уже конкретные шаги были предприняты, мы за них признательны», – заявил глава МИДа.
Напомним, США продвигают концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что «The rules-based world» – это «мир американской гегемонии».
Скончалась известная российская феминистка Татьяна Никонова
В возрасте 43 лет умерла российская феминистка и журналистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги и друзья.
В Telegram-канале Никоновой сообщается, что она «скоропостижно скончалась днем из-за болезни». Уточняется, что «время и место прощания будет известно позднее». «Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», – говорится в сообщении.
Никонова – создательница первого в России блога со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru. Работала с порталом Takzdorovo.ru для Министерства здравоохранения и социального развития России и портала о культурном наследии России «Культура.РФ» для Министерства культуры. Автор материалов по сексуальному просвещению в ряде интернет-проектов, в частности, «Афиша Daily», Wonderzine, The Village, GQ.
США задумались об аренде ледокола для Арктики
США могут взять тяжелый ледокол для патрулирования Арктики в аренду, пока не построили собственный, заявил командующий береговой охраны страны адмирал Карл Шульц.
По его словам, строительство «большого ледокола, судна повышенного класса безопасности», потребует около 10 лет, хотя результата попытаются «достичь за шесть-семь лет». Шульц отметил, что «аренда может помочь во время ожидания». Адмирал указал, что пока у США есть один-единственный тяжелый ледокол Polar Star, которому уже 45 лет, он задействован в основном на научных проектах, передает РИА «Новости».
В декабре американский журнал National Interest заявил, что ледокольный флот США «пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежды на перемены». Указывалось, что на вооружении американской береговой охраны стоят два корабля: Polar Star и Healy, который был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике из-за пожара на борту в середине августа.
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Американские генералы усомнились в адекватности Байдена
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Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – передает РИА «Новости» текст открытого письма, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Беспилотники ХАМАС атаковали газовую платформу в Средиземном море
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, сообщил телеканал «Аль-Маядин».
«Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа. В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары», – цитирует сообщение ТАСС.
Также радикалы пообещали еще более жестокий ответ на «продолжающуюся агрессию» и убийство лидеров и активистов ХАМАС.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Кандидат в канцлеры Германии назвал неприемлемой позицию США по «Северному потоку – 2»
«Северный поток – 2» является экономическим проектом, который отвечает интересам Германии, и не США принимать решения по этому поводу, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч.
«Вашингтон не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы. Шантаж и угрозы неприемлемы в отношениях партнеров. Этот проект отвечает интересам Германии и конкретно жителей федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Нам нужно его быстро завершить. В первую очередь это экономический проект, и именно так его надо рассматривать», – сказал политик, передает ТАСС.
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки.
В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может заморозить строительство, так как за проект отвечают частные компании.
В Киеве признали невозможность заставить Донбасс восхвалять Бандеру
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Украине необходима политика национального примирения, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как заявил Арестович, «убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восхвалять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится». По его словам, «это нереализуемый проект». Арестович считает, что необходима «политика национального примирения», если Украина «хочет остаться в тех же границах». Требуется «очень умеренная центристская политика», гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт», передает ТАСС.
«Проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все – украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы – политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова», – сказал он.
Арестович считает, что действия «президента и его команды, это примерно туда». По его мнению, Украине необходим новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии*, признана экстремистской организацией и запрещена в России) – это герои и (советский летчик Иван) Кожедуб – это тоже герой».
Он заявил, что как «русскоязычный украинец» чувствует «давление», «это нужно прекращать». Он выступает за то, чтобы «никакая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую – любую» – на Украине «немедленно была «поставлена в стойло» законно». «Любая попытка наехать на другую культуру – сразу реакция государства», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Арестович сказал, что, по его мнению, «единственным государственным языком должен быть украинский».
Он подчеркнул, что выражает свое личное мнение.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам
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В Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле, сообщили в пресс-службе армии.
В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок. «Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС в этот дом в Сдероте убит шестилетний ребенок», – цитирует ведомство РИА «Новости».
Газета The Times of Israel передает, что шесть израильтян, в числе которых был мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела. По данным издания, был обстрелян жилой дом. Также уточняется, что под обстрел попал город Ашкелон, в нем один из снарядов попал в жилой дом, данные о жертвах не уточняются. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, в пресс-службе армии Израиля заявили о том, что в Тель-Авивском и Центральном округах прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
«Сирены звучат в районе Гуш-Дана», – сообщили в пресс-службе армии. Об этом пишет РИА «Новости».
Также ТАСС передает, что по информации радиостанции «Саут Аль-Акса», боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. По данным СМИ, удары стали ответом радикалов на гибель некоторых своих командиров, среди которых ответственный за город Газа Бассема Ису, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук в результате обстрелов со стороны Израиля.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками, в свою очередь, были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».