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13 мая, четверг | Последнее обновление — 06:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
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Демонстранты в Иордании потребовали отменить мирное соглашение с Израилем
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На фоне обострения палестино-израильского конфликта сотни демонстрантов собрались на митинг у посольства Израиля в столице Иордании Аммане, сообщают информационные агентства.
Демонстранты уже четвертый день требуют выдворить посла и аннулировать мирное соглашение с Израилем. Они призвали поддержать жителей Палестины и их право вернуться на родину, передает РИА «Новости».
Тем временем президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что «израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме». Он заявил, что «Иерусалим – навеки столица Государства Палестина». Палестинская сторона «не приемлет альтернативы». Он призвал палестинцев объединиться и отказаться от внутренних разногласий, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта, есть погибшие и раненые. Из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 1,5 тыс. ракет. Свыше 370 участников уличных беспорядков в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
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Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам
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В Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле, сообщили в пресс-службе армии.
В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок. «Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС в этот дом в Сдероте убит шестилетний ребенок», – цитирует ведомство РИА «Новости».
Газета The Times of Israel передает, что шесть израильтян, в числе которых был мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела. По данным издания, был обстрелян жилой дом. Также уточняется, что под обстрел попал город Ашкелон, в нем один из снарядов попал в жилой дом, данные о жертвах не уточняются. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, в пресс-службе армии Израиля заявили о том, что в Тель-Авивском и Центральном округах прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
«Сирены звучат в районе Гуш-Дана», – сообщили в пресс-службе армии. Об этом пишет РИА «Новости».
Также ТАСС передает, что по информации радиостанции «Саут Аль-Акса», боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. По данным СМИ, удары стали ответом радикалов на гибель некоторых своих командиров, среди которых ответственный за город Газа Бассема Ису, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук в результате обстрелов со стороны Израиля.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками, в свою очередь, были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Израильский дипломат дал прогноз о развитии конфликта с палестинцами
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«Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.
«С момента эскалации конфликта со стороны сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю, включая такие крупные города, как Тель-Авив и Реховот. Но надо понимать, что не мы инициировали эти обстрелы. Это они начали обстрел Иерусалима в наш государственный праздник – День Иерусалима», – отметил бывший консул Израиля в Москве, дипломат Алекс Векслер.
По его словам, палестинцы выдвинули Израилю ультиматум – если демонстрации молодежи в Иерусалиме не прекратятся, то они будут стрелять. «Сперва они выпустили 6-7 ракет. Однако наша система ПВО «Железный купол» перехватила несколько ракет на подходе к городу, а какие-то – упали в окрестностях. Ни одна ракета не долетела до Иерусалима», – рассказал эксперт.
Что касается последующих обстрелов, то эксперт отметил, что палестинцы существенно продвинулись в ракетном деле. «Выпущенные впоследствии ракеты были усовершенствованного плана. Но израильская система ПВО продемонстрировала свою высокую эффективность», – пояснил эксперт. По его словам, «Железный купол» – это уникальная система ПВО, которая достигает порядка 95% эффективности, но, как и любая другая система, она не дает 100% гарантии прикрытия. «Однако многие страны мира заинтересованы в приобретении нашей находки», – добавил он.
Векслер также отметил, что несколько ракет, выпущенных из сектора Газа, смогли долететь до территории Израиля, в результате чего есть несколько погибших и пострадавших. «Для нас каждый погибший – это колоссальная утрата. Палестинцы уже дважды или трижды просили прекратить огонь, но не мы его открывали. Я уверен, что террористы из движения ХАМАС никогда не пойдут ни на какие мирные соглашения. Любые соглашения с этими людьми могут быть только временными. Теперь наша цель – добиться стратегического успеха в районе проведения операций», – считает политолог.
Эксперт рассказал, что в ходе операции израильские силы впервые снесли несколько многоэтажных зданий в Газе. По его словам, в этих домах проживала элита движения ХАМАС или их спонсоров. «Перед подрывом мы обзваниваем все квартиры этого здания, поскольку у нас есть вся телефонная база жителей сектора Газа и руководителей движения ХАМАС. Мы их предупреждаем о сносе дома через пять минут. Еще через 2-3 минуты мы пускаем на крышу дома маленькую холостую ракету в качестве второго предупреждения и лишь после этого сносим здание», – пояснил собеседник.
«В целом для нас решить вопрос с сектором Газа – дело 30 минут, о чем хорошо знают их военные. Но мы этого не делаем, поскольку Израиль воюет не с жителями этого региона, а с террористами. Поэтому мы выборочно отстреливаем их точки дислокации или подземные тоннели, откуда происходит выпуск ракет», – рассказал Векслер. Он также отметил, что руководство группировки находится в подвалах медицинского центра «Шиба», «но больницы Израиль не трогает».
Эксперт предполагает, что текущая эскалация завершится в течение двух-трех дней. «Атаки будут продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся оперативного или стратегического успеха. Но этого ждать недолго. Мы защищаем свои интересы на этом маленьком клочке земли», – отметил политолог.
При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны и Израиль связывают общие интересы, поэтому пока они есть, изменений в регионе не будет. Да, эти страны будут нас обвинять и осуждать действия Израиля, потому что их политики работают на внутреннюю аудиторию, иначе же их просто свергнут», – полагает Векслер. По его мнению, лишь одно действие может повлиять на политическую ситуацию в регионе – если администрация Джо Байдена решит пойти на уступки Тегерану в рамках ядерной сделки.
«Это очень не нравится арабским странам. В этой связи Саудовская Аравия и страны Персидского залива рассчитывают на помощь Израиля. Поэтому у нас с ними есть общие интересы. И несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» они весьма охотно ведут с нами дела. Чего стоит только тот факт, что посольства Израиля в этих странах действуют уже на протяжении 20 лет, только работают без вывески», – заключил политолог.
Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил
о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава.
«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус.
Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Израиль заявил о запуске более 1 тыс. ракет из сектора Газа
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По территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. «К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов – двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе – позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены», – сообщил Конрикус.
По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Армия обороны Израиля уничтожила ключевых разведчиков ХАМАС
Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары Израиля по анклаву.
К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.
В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги.
После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Эксперт оценил вероятность сухопутной операции в секторе Газа
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«В случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск. Но это уже другой уровень разборок», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.
«Группировка ХАМАС, которая находится в секторе Газа, раскрутила эту эскалацию с определенной целью. Они обстреливают территорию Израиля и надеются посредством этого добиться определенных преимуществ, гегемонии в палестинской среде и в исламской мире. Это их основная цель. А стреляют они или не стреляют по израильской территории – это не меняет сути. С другой стороны, естественно, они получают ответ на свои выстрелы», – отметил бывший посол Израиля в Москве и бывший шеф спецслужбы «Натив» Цви Маген.
«Беспорядки, которые шли и идут последние несколько недель, также разыграны ХАМАС. Эта группировка пытается подлить масло в огонь и создать эффект поддержки со стороны палестинских автономий, где должны были пройти выборы. Они хотели взять на них первенство, но выборы были отложены, и потому сейчас они сделали свой военный ход», – пояснил собеседник.
По его словам, сейчас вопрос заключается в том, смогут ли они достичь своих целей, оставаясь при этом в действенном состоянии. ХАМАС пытается как-то сохранить свои возможности и выйти из этого конфликта победителем, то есть достигнуть определенных политических очков без нанесения себе же существенного ущерба, отметил эксперт.
Как полагает Цви Маген, теперь вопрос дальнейшей эскалации зависит от израильской стороны. «Пока Израиль ведет осторожный хирургический огонь по целям в Газе, ведь надо взять определенную цену за поведение противника и не дать ему показать себя лидером противостояния, – сказал собеседник. – Не исключено, что если эскалация продолжится, то наступит второй этап – ввод сухопутных войск. Но это уже другой уровень разборок. Я не уверен, что это произойдет, потому что представители группировки уже отправляют разные послания через соседние государства о готовности начать переговоры».
«Однако Израиль не готов вести переговоры, пока не будет достигнута главная цель – сорвать намерения ХАМАС. Группировка игнорировала угрозы и возможности Израиля и продолжает делать то, что хочет», – добавил эксперт. – Поэтому
нужно подождать еще пару дней для того, чтобы разобраться с ХАМАС в Газе. Затем они или запросят пощады, или начнется второй этап конфликта».
Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава.
«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус.
Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Ранее израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, отметил, что «Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго».
При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны, несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» весьма охотно ведут с нами дела. Чего стоит только тот факт, что посольства Израиля в этих странах действуют уже на протяжении 20 лет, только работают без вывески», – добавил Векслер.
В Кремле прокомментировали заявления Кадырова о ситуации в Израиле
Заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об Израиле не могут быть отражением официальной позиции Москвы, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что внешнеполитическая политика РФ формулируется главой государства – конституция. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении министерства иностранных дел», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На вопрос, могут ли слова Кадырова отражать позицию России, Песков сказал: «Не может, конечно».
Он также отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами. «И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы, выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции Совета безопасности», – заключил Песков.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
В МИД назвали незаконными попытки Израиля изменить статус Иерусалима
Попытки Израиля изменить статус Иерусалима противоречат закону и лишены юридической силы, Москва выступает за неукоснительное уважение статус-кво святых мест Иерусалима, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН», – передает его слова РИА «Новости».
Вершинин подчеркнул, что Россия подтверждает «приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности».
Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина благодарна России за поддержку решений ООН о статусе Иерусалима. «Мы выступаем за то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. Правые круги Израиля выступают за то, чтобы весь Иерусалим стал столицей Израиля. Мы отвергаем это, в этом плане нас поддерживает Россия и другие наши друзья», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Напомним, Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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Американские авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив на ближайшие дни
Американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines решили остановить полеты, запланированные на 12 и 13 мая в Тель-Авив, сообщает Reuters.
Издание утверждает, что авиакомпании пристально следят за развитием ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.
Раннее сообщалось, что в Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле. В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Израиль нанес удар по штабу военной разведки ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла в секторе Газа удар по 14-этажному зданию, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.
«Только что истребители ЦАХАЛ ударили по 14-этажному зданию на юге Газы. В нем размещены органы военной разведки и объекты инфраструктуры ХАМАС, которые используются для передачи военно-тактической информации», – говорится на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа ракетным ударом Израиля разрушены офисы нескольких СМИ.
Во вторник Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины.
В тот же день минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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В секторе Газа ракетным ударом Израиля разрушены офисы нескольких СМИ
В результате ракетного удара Израиля по сектору Газа было разрушено шестнадцатиэтажное здание, сообщил арабский телеканал «Аль-Джазира».
Отмечается, что в высотном здании «Аш-Шурук», расположенном в центре Газы, находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты. Данных о жертвах этого нападения пока нет, передает ТАСС.
Во вторник Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины.
В тот же день минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
Обмен ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Израиль сообщил о выпущенных из сектора Газа 1,5 тыс. ракет
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С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 1,5 тыс. ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Из них 350 не долетели до границы анклава и «упали в секторе Газа». Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила «сотни ракет», передает РИА «Новости».
Сирены воздушной тревоги звучат в центральном густонаселенном округе Израиля Гуш Дан, в городе Ришон-ле-Цион южнее Тель-Авива и в самом Тель-Авиве. Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву в ответ на продолжающиеся бомбардировки сектора Газа.
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по стратегически важным зданиям, принадлежащим ХАМАС, включая главный банк группировки.
До этого израильская авиация нанесла в среду вечером удары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в городе Газа, передает ТАСС со ссылкой на портал «Дунья аль-Ватан».
Официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд сообщил, что свыше 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом. Байден по итогам переговоров заявил, что Израиль атакуют «тысячами ракет», поэтому у Израиля «есть право на самооборону».
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта, есть погибшие и раненые. В Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.
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В Израиле заявили о гибели военного при обстреле из сектора Газа
Армия обороны Израиля сообщила о гибели израильского военного, который был убит противотанковой ракетой, выпущенной радикалами из сектора Газа.
«Благословенна будет его память», – говорится на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.
В сообщении также отмечается, что погибшему военному был 21 год.
Во вторник Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины.
В тот же день минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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Число погибших палестинцев в результате авиаударов по Газе возросло
В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибло 65 палестинцев, заявил представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.
«Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа за два дня, составило 65, включая 16 детей и пять женщин. Еще 365 человек получили ранения», – цитирует его слова РИА «Новости».
Напомним, что обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
В секторе Газа заявили о 50 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля
Минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
«В результате израильских бомбардировок погибли 53 палестинца и 320 получили ранения», – отмечается в заявлении ведомства. В нем также указывается, что в числе жертв – 14 несовершеннолетних и три женщины, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Дунья аль-Ватан.
Напомним, что Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава.
Обмен ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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Палестина поблагодарила Россию за позицию по статусу Иерусалима
Палестина благодарна России за поддержку решений ООН о статусе Иерусалима, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
«Мы выступаем за то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. Правые круги Израиля выступают за то, чтобы весь Иерусалим стал столицей Израиля. Мы отвергаем это, в этом плане нас поддерживает Россия и другие наши друзья», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Он добавил, что на прошлой неделе палестинский министр иностранных дел провел долгие переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Мы четко заявили, что такая ситуация не может продолжаться далее. И мы благодарим российскую сторону за поддержку нашей позиции», – добавил посол.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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