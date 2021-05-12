Мурашко рассказал о состоянии пациентов из Казани после перелета в Москву

Психолог предположил причину нападения на школу в Казани

Можно предположить, что виной несвойственного нападавшему на казанский лицей поведения стали сложности в личной жизни, какие-то личные кризисы, но, безусловно, нельзя отрицать и вероятное нарушение психического здоровья, рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Михаил Иванов, комментируя рассказ родной тети молодого человека о его характере.

Родная тетя подозреваемого в нападении на школу в Казани Ильназа Галявиева рассказала, что мальчик всегда хорошо учился, был спокойным, не курил и не пил. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась. Кроме того, она отметила, что после задержания нападавший орал так, «как никогда не кричал».

«С одной стороны можно предположить, что всему виной сложности в личной жизни, какие-то личные кризисы, но, безусловно, нельзя отрицать и нарушение психического здоровья. Причем от мягких пограничных до психоза. В принципе, даже при психических нарушениях личностный кризис тоже может быть, но он уже более патологично будет протекать», – рассказывает Иванов.

Он подчеркивает, что то, что его характеризуют окружающие как закрытую личность, может означать проблемы со сверстниками. При этом он отмечет, что не все тихие люди имеют проблемы с социумом.

«Ему было 19 лет, поэтому мне кажется, что нужно было раньше налаживать какие-то вне семейные досуговые секции, увлечения, где ребенок мог бы себя реализовывать. Хоть его тетя и говорит, что он был личностно как-то неустроен, но все-же у него такой возраст, когда более важно профессиональное становление, и когда встречается дефицит в коммуникационном плане – это может не очень хорошо сказываться. Но все же я склоняюсь к тому, что его поведение вызвано не какими-то личностными особенностями, а психической дисгармонией», – полагает специалист.

Психолог подчеркивает, что в любом случае судить и делать какие-то однозначные выводы касательно молодого человека не стоит, поскольку итог сможет показать лишь большая комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая расставит все точки над «и» и определит, в каком состоянии был юноша: это реакция на какую-то ситуацию, личностную дисгармонию или это тяжелое психическое расстройство.

«Но что касается этого подростково-юношеского возраста, то в целом педагоги-психологи должны заниматься детьми этой категории. А получается так, что эта сфера немного провисает у нас. Занимаются школьниками, дошкольниками, а вот подростки, если они не в какой-то спортивной, музыкальной «теме», то они должны сами себя искать. И вот эти кризисы поиска могут, конечно, в том числе и до таких ситуаций доводить. Но, безусловно, нужно будет проанализировать, какой контент мальчик смотрел, насколько какие-то другие силы могли на него влиять и так далее», – говорит Иванов.

По словам собеседника, психологи должны больше работать с подростками и юношами, выявлять их какие-то сильные и слабые стороны. Сильные – профориентационные, слабые – личностная уязвимость, тревожность. С ребятами необходимо работать, увеличивать их стрессоустойчивость и оказывать психологическую, а в некоторых случаях даже рекомендовать психиатрическую помощь.

«Психолог – промежуточное звено между образованием и медициной, в частности психиатрии. То есть он должен выполнять профилактическую функцию как в образовательном учреждении, так и в детских поликлиниках. И чем раньше он выявит у ребенка какую-то дисгармонию, тем раньше можно будет подавить тревогу. А когда пожар уже во всю горит, то тут уже тяжело профилактировать, поэтому приходится прибегать к другим методам лечения уже у других специалистов», – заключил психолог.

Во вторник в казанском лицее № 175 было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли девять человек (двое взрослых и семеро детей), пострадал 21 человек. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Бывший классный руководитель молодого человека рассказал, что мальчик во время обучения в школе был тихим и спокойным. Тем не менее уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец сообщила, что на уровне личных отношений контакта с родителями у стрелявшего не было.