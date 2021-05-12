Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России до 2022 года

Прогноз Еврокомиссии (ЕКсв)по росту ВВП России на 2021 год повышен до 2,7% с 2%, на 2022 год – до 2,3% с 1,9%, следует из доклада ЕК.

По данным документа, российская экономика по итогам 2020 года снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре. «Несмотря на то, что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП все же было умеренным… Тем не менее, структура экономики и возобновление геополитической напряженности также предполагают лишь умеренное восстановление в прогнозируемом горизонте», – цитирует доклад РИА «Новости».

Также улучен прогноз по росту ВВП США в 2021 году до 6,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,7%. В 2020 году, по оценке ЕК, ВВП США упал на 4,6%.

«Спад экономики США в 2020 году был серьезным, но меньшим, чем предполагалось изначально. Частный спрос быстро восстановился во второй половине 2020 году, поддерживаемый очень мягкой денежно-кредитной политикой и обширным финансовым стимулированием», – говорится в прогнозе.

Кроме того, в США, как ожидает ЕК, уровень безработицы снизится с уровня прошлого года в 8,1% и составит 4,6%, в 2021 году. В 2022 году показатель ожидается на уровне 3,4%.

«Безработица снизилась до уровня чуть более 6% к марту 2021 года и ожидается, что она будет дальше снижаться в 2021 и 2022 годах, вместе с постепенным восстановлением экономической активности. Ожидается, что рост занятости в некоторой степени будет отставать от роста производства…», – прогнозирует Еврокомиссия.

Помимо этого, ЕК повысила прогноз роста реального ВВП еврозоны на этот год до 4,3% с 3,8%, на 2022 год – до 4,4% с февральской оценки в 3,8%.

Наибольший рост ВВП в 2021 году ЕК ожидает в Испании (+5,9%) и Франции (+5,7%), наименьший – в Литве (+2,9%) и Финляндии (+2,7%). Экономика Германии, согласно прогнозам, в 2021 году, вырастет на 3,4%, а в 2022 году – на 4,1%.

Экономика Евросоюза вырастет на 4,2% в 2021 году и на 4,4% – в 2022 году. Прогнозы также улучшены по сравнению с февралем.

ЕК в своих прогнозах учитывала значительное улучшение прогнозов по росту экономики ряда стран в ближайшие кварталы, в частности, США и развивающихся стран Азии. Оценка экономики Евросоюза в значительной степени будет зависеть от успехов кампании по вакцинации.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свою оценку развития экономики России в 2021 году и спрогнозировал рост ВВП страны на 3,8%, такие же прогнозы даются на 2022 год.