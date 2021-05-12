Продюсер Фадеев призвал вернуть в России смертную казнь

Продюсер и композитор Максим Фадеев, комментируя на стрельбу в казанской школе, выступил за возвращение в России смертной казни для убийц и маньяков.

«Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот? … Казнь, только казнь приведет к пониманию того, что за поступки надо будет ответить головой. Я считаю, что нужно вернуть смертную казнь», – написал Фадеев в Instagram.

Также он считает, что привлекать к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за убийства, нужно с 13 лет.

Некоторые подписчики Фадеева согласились с его точкой зрения. «Прав! В каждом слове правда!» – прокомментировала пользователь dryginavalentina. «Порой, я тоже думаю, что смертная казнь нужна», – написала ekaterinaputyakova, сообщает Ura.ru.

Впрочем, не все комментаторы поддерживают мнение продюсера. «Одной смертной казнью не решить проблемы», – заявила пользователь green_aramat, предположив, что так могут пострадать невиновные. Некоторые подписчики предложили больше внимания уделять психологическому здоровью и воспитанию детей.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.