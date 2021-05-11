Британцы подали иск против Apple за переплату в AppStore

Британские пользователи магазина приложений AppStore подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в завышении цен, от которой пострадали почти 20 млн человек.

В иске указывается, что пользователи вынуждены переплачивать за электронные товары и услуги из-за монополистской политики производителя смартфонов. По данным агентства PA, сумма иска может достичь 2,12 млрд долларов, передает ТАСС.

При этом отмечается, что истцы добиваются компенсаций для всех британских владельцев мобильных устройств Apple, покупавших приложения и подписки, а также электронные товары или услуги внутри представленных в AppStore приложений или игр после 1 октября 2015 года. Со всех подобных платежей Apple получает комиссию в размере 30% (в начале года в некоторых случаях она была сокращена до 15%), что вынуждает разработчиков приложений завышать цены. Альтернатив пользователям они предложить не могут, так как Apple разрешает установку приложений только из AppStore и осуществление оплаты лишь по своим правилам. Иск будет рассмотрен лондонским Апелляционным трибуналом по вопросам конкуренции.

«Apple строго контролирует доступ к миру приложений и берет [с разработчиков] плату за вход и пользование, что совершенно неоправданно. Это неприемлемое поведение монополиста», – говорится в заявлении организатора иска Рейчел Кент, читающей курс цифровой экономики в Королевском колледже Лондона.

Напомним, в августе 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке приложений.

В апреле этого года ФАС сообщила, что Apple оштрафовали на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке.