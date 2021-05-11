Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани Кремль прокомментировал рост публичной активности Путина 11 мая 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Публичная активность президента Владимира Путина растет, но ограничения остаются в силе на фоне пандемии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Вы видите, что такая публичная активность президента, она растет, активизируется, но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли отменяться карантинные меры для тех, кто встречается с президентом, и изменится ли его график, формат проводимых мероприятий в связи с выработкой иммунитета к коронавирусу у главы государства. Он добавил, что, с одной стороны, активность будет возрастать и дальше, но с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором будет рекомендовано специалистами. На уточняющий вопрос, с чем связаны рекомендации специалистов по поводу ограничений общения президента, Песков ответил, что «они связаны с сохранением эпидемиологической опасности и с продолжающейся пандемией». Напомним, в понедельник Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Соловьев проанализировал «крайне жесткое» заявление Путина 9 Мая 9 мая 2021, 18:45

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы. По мнению журналиста, глава государства точно определил роль и место союзников во Второй мировой войне. «Это самое точное определение роли и места союзников. Крайне жесткое и очень справедливое. И не надо «оппам» от «Новой газеты» и «Эха» до МБХ и «Медузы» «щебетать» про «решающую роль ленд-лиза и второго фронта», – указал Соловьев в своем Telegram-канале. Он привел цитату из речи президента, в которой тот напомнил о роли СССР в победе над фашистской Германией. «Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», – процитировал Путина Соловьев. Журналист также особо отметил заявление президента, в котором тот напомнил о событиях первой половины XX века, когда набирала силу фашистская Германия. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – привел слова Путина телеведущий. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – указал Соловьев. Также он заметил, что России не с кем «примиряться» по итогам Второй мировой. «С кем и почему мы должны примиряться? С карателями, надсмотрщиками концлагерей, захватчиками, насильниками, убийцами, пришедшими на нашу землю с целью нас уничтожить? Они шли нас убивать, убежденные в том, что это их историческое предназначение. Расширение на Восток. Захват жизненно важных земель, о чем, не скрывая, заявлял их фюрер еще с середины 20-х годов. О каком примирении может идти речь? Они и не покаялись, а как только стало возможно, как только перестали бояться советского солдата , так начали переписывать историю, обеляя себя, и очерняя нас», – указал он. По его словам, желающие «примирения» хотят извратить историю, они пытаются навязать, что в начале войны у них уже виноват не только Гитлер, «а еще и Сталин, а скоро только Сталин и будет виноват, а Гитлера еще и будут обелять, мол был вынужден обороняться от «красной чумы». «И о жертвах забудут. И себя, вчерашние палачи, объявят жертвами, как уже сейчас Европа считает себя жертвой Гитлера и Сталина. И забывают о собственной вине, и как приветствовали фюрера, и как с радостью расправлялись с европейскими евреями и делили их имущество между собой, как использовали рабский труд наших граждан, привезенных с оккупированых территорий. По мнению Соловьева, у Европы нет и не будет «никакого морального права» указывать России, и Россия не забудет, что «цивилизованные народы» вытворяли на нашей земле». «Так что нет, и никогда не будет никакого примирения, так как нет у Европы никакого искреннего покаяния и раскаяния за страшные злодеяния совершенные против нашей Родины», – заключил ведущий. Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он. В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 8 мая 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина. «Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане. «Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи. Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России. Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. Путин: Нет прощения воплощающим в жизнь русофобию 9 мая 2021, 10:31

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Москве заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ. Он напомнил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол «коричневую чуму», передает РИА «Новости». «Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы», вынес нацизму исторический приговор», – сказал Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», – подчеркнул глава государства. Российский лидер указал, что от времени, когда «в центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», отделяет уже почти целый век. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. Однако, по словам президента, многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов», – сказал Путин. Он отметил, что сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Также глава государства заявил, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы и безопасность. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому – доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19 10 мая 2021, 15:40 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу. «Как раз 9 (мая) взяли анализы (на антитела), и результат позитивный», – сообщил глава государства, передает ТАСС. По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», – отметил Путин. Также президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». Путин на параде Победы помог ветерану 9 мая 2021, 13:21

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин помог ветерану, который сидел рядом с ним на параде Победы на Красной площади. В соцсетях опубликовали видео, на котором Путин сидит на трибуне рядом с ветеранами. На кадрах заметно, как президент помогает ветерану поправить под порывами ветра верхнюю одежду. Путин помог ветерану pic.twitter.com/wgq790Gls0 — РИА Новости (@rianru) May 9, 2021 Перед началом военного парада, Путин отметил заслуги ветеранов и тружеников тыла, подчеркнул определяющую роль советского народа в победе над фашизмом и подчеркнул, что День Победы навсегда останется для России священным праздником. Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу 11 мая 2021, 08:49

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора. В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Байден заявил о готовности встретиться с Путиным 10 мая 2021, 21:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию об этом передает РИА «Новости». Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Путин на немецком языке обсудил с главой Международной федерации хоккея ЧМ в Петербурге 10 мая 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в Сочи обсудил с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Беседа велась на немецком языке. Встреча прошла в резиденции российского лидера «Бочаров Ручей», Путин поблагодарил Фазеля за визит. «Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Мы готовимся», – передает слова президента ТАСС. Фазель намерен в понедельник принять участие в финале Ночной хоккейной лиги. По его словам, для участия в этом мероприятии предварительно провел некоторое время на карантине. «Да, конечно, сегодня финал Ночной хоккейной лиги. Спасибо за приглашение. Я встретил старых друзей в отеле: Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский –все там были, на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело», – сказал он. В Сочи проходит финальный этап X всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в понедельник пройдет традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея. Ранее Фазель заявил, что Международная федерация хоккея планирует провести чемпионат мира 2023 года в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства. Путин заявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане 8 мая 2021, 19:38 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Россия работает над укреплением 201-й военной базы в Таджикистане. Как подчеркнул Путин, Россия также работает над укреплением таджикских Вооруженных сил. По данному направлению у Москвы и Душанбе существует совместная работа, рассчитанная на несколько лет программа, сообщает «Интерфакс». Кроме того, глава государства подчеркнул, что со стороны России будет делаться все для своевременного выполнения этой программы. Российская 201-я военная база в Таджикистане – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года. Ранее российский лидер на встрече в Москве с Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. Путин: День Победы всегда будет для России священным 9 мая 2021, 10:22

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходит в воскресенье на Красной площади в Москве поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. «Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы», – сказал Путин, передает РИА «Новости». «День Победы был, есть и будет для России, нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей, поклонения, которое мы чтим и которым гордимся», – подчеркнул он. «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся», – отметил президент. «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся», – отметил президент. «Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа», – обратился Владимир Путин к ветеранам. После этого глава государства объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы 9 мая 2021, 21:50 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону поздравили друг друга с Днем Победы, сообщила пресс-служба Кремля. «Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», – сообщается на сайте Кремля. Также президенты обсудили несколько вопросов двусторонней повестки дня, подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. «Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте», – указали в пресс-службе. Пресс-служба белорусского президента в свою очередь сообщила, что главы государств в ходе беседы обсудили график совместных мероприятий, запланированных на ближайшие месяцы в двух странах, а также договорились о встрече. «Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Белоруссии, так и на территории Российской Федерации... Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», – цитирует сообщение пресс-службы Лукашенко РИА «Новости». Кроме того, президенты обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, затронули ситуацию на Украине. Ранее президент Белоруссии Лукашенко призвал хранить правду о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам внести национальную рознь в стране. Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани 11 мая 2021, 12:14

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости». «Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани. Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля. «Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – уточнил Песков. Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами. Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка», – сказал Песков. Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения». Во вторник произошло нападение на школу №175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Путин оценил парад Победы на «отлично» 9 мая 2021, 11:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин высоко оценил прошедший парад Победы на Красной площади. С трибун лидера страны спросили, как он оценивает прошедший парад. «Отлично», – ответил Путин. Также он ответил на приветствия зрителей на трибунах: «С праздником», – крикнул он. Об этом сообщает ТАСС. Путин перед началом военного парада в Москве заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию Президент утром в воскресенье Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.