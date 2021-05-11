Генсек ООН выразил надежду на восстановление отношений России и США

Восстановление рабочих отношений между Россией и США на планируемом летом саммите было бы важно для всего мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии визита в Москву.

«Я считаю, что для мирового сообщества очень важно в целом, чтобы Россия и США установили рабочие отношения, при которых любые противоречия могли бы выражаться открыто», – отметил он, добавив, что также было бы важно определить области, в которых между двумя странами возможно взаимодействие.

По словам Гутерриша, он рассчитывает, что его предстоящая поездка в Россию будет способствовать укреплению сотрудничества между всемирной организацией и Москвой.

«Я получил приглашение посетить Москву для моих ежегодных консультаций с российским руководством и, конечно, принял его. Россия – государство-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности, одного из основных элементов работы ООН. Моя цель состоит в том, чтобы этот визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между РФ и ООН во всех сферах деятельности, – это обеспечение мира и безопасности во всех измерениях, устойчивое развитие, в частности, отношений между человеком и природой, климат, сохранение разнообразия видов, борьба с загрязнением окружающей среды, а также права человека», – заявил он, передает ТАСС.

Также Гутерриш заявил, что был бы рад встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, если она пройдет в очном формате.

«Если Генассамблея пройдет в очном формате, что пока не определено, я был бы очень рад принять президента Владимира Путина в Нью-Йорке для участия в ней. Но если она пройдет не полностью в очном формате, то я уверен, что будет много других возможностей для нашей встречи, как это всегда было в прошлом», – сказал он.