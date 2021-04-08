Омский губернатор рассказал о методиках привлечения инвесторов в регион

Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном» рассказал о новаторской программе переподготовки педагогов и эффективных методиках привлечения инвесторов в регион.

Как указала руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, инициативы, реализуемые в Омской области, были отмечены среди лучших региональных практик. Ключевой по значимости для области проект – это особая экономическая зона «Авангард», созданная по инициативе губернатора Александра Буркова. Благодаря ей, за последние три года Омская область вышла на третье место среди российских регионов по объему частных инвестиций. В 2020 году объем инвестиций превысил 200 млрд рублей, отмечается в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«С компаниями необходимо проводить индивидуальную работу. Например, у каждого инвестора, с которым мы ведем переговоры, есть мой номер телефона. Большая работа проводится по привлечению инвесторов из других регионов. Мы располагаем площадью в 500 гектар, планируем привлечь порядка 23 млрд рублей, кроме того будет создано 700 новых рабочих мест», – заявил Бурков.

По его словам, серьезное внимание в регионе уделяется и переподготовке преподавательского состава в вузах и школах. «Институт развития образования Омской области является международным проектом, с ним сотрудничают учебные заведения стран Центральной Азии. После обучения мы направляем учителей на работу в школы других муниципальных районов для обмена опытом, обучаем педагогов культуре общения с родителями, для многих это в новинку. Нашу практику начинают масштабировать в другие регионы», – сказал губернатор.

Также он рассказал о реализации программы благоустройства и развития комфортной городской среды. Масштабные работы ведутся по обустройству набережной реки Иртыш – главного украшения Омска. «У нас амбициозные планы, мы хотим создать самую длинную набережную в Европе, протяженностью порядка 15 км. Проводим изыскательские работы, а уже в 2022 году планируем приступить к реализации проекта», – отметил Бурков.

В 2023 году в Омске пройдет Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Бурков поделился последними новостями о подготовке к значимому спортивному событию. В частности, в рамках подготовки к чемпионату в Омске ведется строительство новой ледовой арены на 12 тыс. мест, комплекс будет оборудован общественным пространством для проведения любых городских мероприятий. Планируется, что уже этой осенью «Арена Омск» сможет принять первые пробные игры.

Напомним, проект «Регионы о главном» стартовал весной 2020 года. Дарья Кислицына вместе с губернаторами обсуждала управленческие практики региональных властей и стратегические направления развития регионов. Также главы регионов отвечали на вопросы СМИ и местных жителей. Всего в рамках проекта уже состоялось более 20 интервью с губернаторами.