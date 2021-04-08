Белоруссия отключила трансграничные ЛЭП с Литвой

Эксперт оценил идею Atlantic Council предоставить Украине 100 истребителей F-15

«Если американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал предложение Atlantic Council к президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, «чтобы причинить Москве боль».

«Atlantic Council – это американский аналитический центр при НАТО, который всегда использует антироссийскую риторику. Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если предположить, что американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне. И даже в учениях, которые проводил Киев, участие авиации было фрагментарным», – полагает военный эксперт.

Рассматривая теоретическую возможность нахождения сотни истребителей F-15 вблизи границ России, Леонков усомнился в том, что они могут представлять опасность. «Дело в том, что если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», – отметил собеседник.

Также Леонков подверг сомнению целесообразность размещения на территории республик ДНР и ЛНР российских истребителей Су-27 и МиГ-29, как возможных конкурентов F-15. «А зачем? Если на Украине не появится F-15, то зачем поставлять истребители в Донбасс? У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – уверен он.

По мнению эксперта, такие информационные вбросы во многом происходят потому, что «президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются заручиться стотысячной гарантией поддержки со стороны стран НАТО на случай конфликта с Россией». «Однако я думаю, что ни американские, ни солдаты из других стран НАТО воевать за Украину не будут», – заключил Леонков.

Накануне эксперт аналитического центра при НАТО Atlantic Council (данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council.

«Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны», – цитирует Бланка издание «Страна».

Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия».

«Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение», – пишет Бланк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».

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