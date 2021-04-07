Молдавского чиновника облили зеленкой за вакцинацию от COVID-19 вне очереди

Вице-председателя Сынжерейского районного совета Молдавии Тудора Тутунару, привившегося вне очереди от коронавируса, облили зеленкой, сообщил бывший заместитель главы полиции Кишинева, глава партии РАСЕ Георгий Кавкалюк.

«Я предупреждал, что мы будем вести войну со всеми чиновниками, которые, злоупотребляя своим положением, сделают прививки раньше врачей, пожилых людей и народа. Сегодня у нас была акция против вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару, который воспользовался своим служебным положением и сделал себе прививку вакциной Pfizer – мы облили его зеленкой, чтобы отметить этого бессовестного человека», – сообщил Кавкалюк в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что эта акция была протестом в поддержку врачей. Глава партии отметил, что такие акции пройдут по всей Молдавии. Политик попросил жителей страны сообщать о всех, кто вакцинировался вне очереди.

Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко пояснил, что в Молдавии зарегистрировано 395 случаев вакцинации вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как наказать нарушителей.

В январе в Испании разгорелся громкий скандал после того, как чиновники из некоторых испанских регионов и руководство генерального штаба страны получили вакцину от коронавируса вне очереди.