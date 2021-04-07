Нефть подорожала после падения цен накануне Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США 7 апреля 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,49% – до 63,05 доллара, цена майских фьючерсов на WTI поднялась на 0,47%, составив 59,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости». По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,62 млн баррелей при прогнозируемом снижении на 1,33 млн. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,44 млн баррелей. Кроме того, общий подъем оптимизма на рынке по восстановлению экономической активности в мире и повышение спроса на рисковые активы поддерживает стоимость нефти. Инвесторы ожидают ускорения роста мировой экономики уже в 2021 году, что подкрепляется недавними данными статистики, в частности по США.

В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск 6 апреля 2021, 16:44

Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс. «Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему. «Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов. Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он. Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала 6 апреля 2021, 18:17

Фото: ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Журналисты CNN отказались исполнять требования сотрудников правоохранительных органов возле исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, после чего полиция была вынуждена их задержать, сообщил МИД России. «По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к Исправительной колонии №2 во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом», – говорится в сообщении Telegram-канала «МИД России». Отмечается, что журналисты не показали свои аккредитационные карты. После этого полиция задержала несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. «В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела», – добавили в министерстве. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что заключенный в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь. США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне 6 апреля 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, американские ВВС «сталкиваются» с опытными и хорошо подготовленными противниками, что можно расценивать как подготовку к третьей мировой войне, пишет обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest. Осборн пишет, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, так США готовятся к третьей мировой войне. Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. «Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», – отмечается в докладе. Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США. Ранее политолог Андрей Кортунов назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД вероятный сценарий начала новой мировой войны. Украинская делегация опозорилась во время визита в Катар 6 апреля 2021, 15:12

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар. Фотографии встречи были опубликованы на сайте офиса президента Украины, но после бурной реакции в соцсетях снимки удалили. На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель, пишет «Страна.ua». «Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – рассказал эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк. Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. Эксперт уточнил, что женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку. В самом Катаре также обратили внимание на позы Ермака и Кулебы, как рассказал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани. «Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. … Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом», – сказал журналист. Тем временем журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом». Евродепутат потребовал от Германии «кусать русского медведя» 6 апреля 2021, 13:04

Фото: Martin Bertrand/Reuters

Текст: Алина Назарова

Нидерландский политик и депутат Европарламента Питер ван Дален призвал власти Германии не бояться «кусать русского медведя», отказаться от «Северного потока – 2» и вводить более жесткие санкции в отношении Москвы. «Путина не волнуют права человека… Несмотря на это, Германия не может решиться на жесткие санкции против России, прежде всего по экономическим причинам», – написал евродепутат в статье для немецкого издания Die Welt, перевод которой приводит ИноПресса. Политик отметил, что немецкая геополитика всегда во многом определялась географическим положением Германии. По его словам, расположенной в центре Европы стране всегда приходилось поддерживать гармоничные отношения с крупными державами Запада и Востока. «На Западе сегодня без перемен. Отношения с Западом и Францией стали гармоничными надолго, что отчасти связано с политикой НАТО и Европейского союза. Но Германия поддерживает хорошие отношения и с Востоком. С одной стороны, это означает поддержание мирных отношений внутри европейского континента, а также, в частности, с Россией (и с Китаем). Германия хочет сохранить эти отношения, потому что они благоприятны для торговли. Продажа знаменитых немецких станков и автомобилей должна продолжаться без помех. С другой стороны, Германии следовало бы открыто говорить о ситуации с правами человека в этих странах. К сожалению, это происходит настолько осторожно, что в отношениях едва ли появляется напряженность», – говорится в статье. Ван Дален пишет, что «политический шпагат Германии по отношению к России» наблюдается уже многие годы. Он отметил, что Берлин неоднократно делал многочисленные заявления в адрес России. «Но эта критика всегда была одного рода: слова, иногда сопровождавшиеся гуманитарными действиями, например, оказанием медицинской помощи. Дальше Германия пока не заходила. Она предпочитает не вводить санкции или в лучшем случае вводить весьма ограниченные санкции», – указывает автор статьи. Он уверен, что правительству в Берлине пора отказаться от этого курса. «На Западе гармония стала устойчивой. И есть возможности для того, чтобы на Востоке более жестко относиться к России. … Германии следует отказаться от «Северного потока – 2» и ввести санкции против компаний, работающих над этим проектом, по примеру правительств Трампа и Байдена в США», – считает евродепутат. «Германия не должна бояться жестких санкций. … Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс. И именно это необходимо. Я надеюсь, за словами моих немецких товарищей последуют и действия», – заключает ван Дален. Между тем в марте Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток – 2». Кроме того, СМИ сообщили, что надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре 6 апреля 2021, 19:35

Фото: president.gov.ua

Текст: Татьяна Косолапова

Коричневые туфли у одного из членов украинской делегации в Катаре, позы «нога на ногу», демонстрация подошв обуви, а также оголенные колени – все это нарушения делового протокола, допущенные из-за недостаточной осведомленности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Во время визита в Катар трех членов делегации президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубых нарушениях правил этикета. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе «нога на ногу», демонстрируя подошву своей обуви, а у девушки были оголены колени. «Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова. Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях. «Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт. Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна. «Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова. Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было. «Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу. В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил решение США утроить дальность «убийцы» С-400 6 апреля 2021, 14:50

Фото: army.mil

Текст: Наталья Макарова

«Это будет совсем другая ракета, и на ее изготовление уйдет до десяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя сообщение о планах армии США увеличить дальность ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. «Судя по всему, американцы хотят получить оружие, способное наносить удары по наземным целям с относительно безопасной дистанции. То есть речь идет о том, чтобы увеличить дальность стоящих на вооружении ракет», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Но увеличение дальности не ведет за собой сохранение точности, – отмечает эксперт. – Тогда американцам нужно вкладываться в систему целеуказания и наведения ракет. Но наши системы разведки давно используют пассивные каналы радиолокации. А в ближайшие пять-десять лет мы, возможно, сможем работать лазером и другими перспективными средствами обнаружения целей. Поэтому то, что США затеяли, несвоевременно. Российские средства обнаружения и ЗРК имеют полный набор ракет, которые могут действовать в разных условиях обстановки», – заверил он. «Кроме того, чтобы увеличить дальность ракеты с 500 до 1600 километров, нужны новые технологии, двигатели, системы. Это практически новая ракета, – подчеркнул эксперт. – Технологически срок ее разработки – от одного до двух лет. Но на то, чтобы изготовить эту ракету, провести ее испытания и запустить в серию, понадобится до десяти лет. Поэтому такое заявление американцев близко к фейковому». Напомним, издание Breaking Defense сообщило о том, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Диетолог сказал, в каком возрасте нужно резко снизить потребление говядины 6 апреля 2021, 12:04

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Говядина обладает рядом витаминов, необходимых организму человека, но ее вполне можно заменить морской рыбой и курицей, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. Исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка показало, что в 2020 году россияне стали меньше потреблять говядины на 3,4 %, – до 1,94 млн тонн, что является минимальной цифрой за последнее десятилетие. Эксперты полагают, что в этом виновата пандемия коронавируса, поскольку в это время у населения упали доходы, а работа ресторанов была приостановлена. «Говядина относится к представителям красного мяса, и в последнее время находят, что его избыток в питании человека – это не есть хорошо. Здорово повышаются риски ранней смерти, заболеваний, связанных с метаболическим синдромом, атеросклероза, в частности, некоторых злокачественных опухолей. То есть по большому счету, избыток говядины нежелателен, особенно для людей 40+», – говорит Гинзбург. До 40 лет и в подростковом возрасте определенные преимущества у говядины есть: высоко усваиваемый белок и железо, которое очень хорошо усваивается организмом, продолжает врач. Кроме того, говядина является источником витаминов В6 и В12. «На мой взгляд, говядина уместна в возрасте до 40 лет в виде порции 3–4 раза в неделю, а после 40 лет ее количество нужно сокращать до 1–2 порций в неделю. А в замене говядины свининой или бараниной есть как плюсы, так и минусы. Например, в баранине больше холестерина, а в свинине – жира, из-за чего она более калорийная. Если уж ограничивать, то ограничение должно касаться не столько говядины, сколько в принципе красного мяса», – считает диетолог. Он объясняет, что полностью без вреда для здоровья действительно можно отказаться от говядины, заменив красное мясо (причем и свинину, и баранину) в своем рационе морской рыбой, которая вполне способна восполнить витаминный баланс. Кроме того, врач настоятельно рекомендует полностью отказаться от продуктов глубокой переработки (колбасы, сосисок и так далее). «Не думаю, что снижение спроса на говядину как-то критически может отразиться на человеке. Вот если бы мы стали меньше есть овощей, фруктов, кисломолочных напитков – это было бы плохо, а говядина – не самый необходимый продукт. Главное, рационально его заменять, если уж человек решается от него отказаться. То есть увеличение в рационе морской рыбы и курицы станет равноценной заменой красному мясу», – советует Гинзбург. В феврале основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал все богатые страны отказаться от говядины, чтобы помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты в США провалились 6 апреля 2021, 18:36

Фото: AMERICAN PATRIOT NEWS/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие, сообщили военно-воздушные силы Соединенных Штатов. «ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», – цитирует заявление американских ВВС РИА «Новости». В сообщении отмечается, что тестовая ракета ARRW не смогла «завершить последовательность операций для ее запуска», поскольку она не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого должен был пройти запуск. Испытания проводились рядом со штатом Калифорния. Прошлые испытания ARRW проходили летом 2020 года, они прошли успешно. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев 6 апреля 2021, 13:28

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе. «К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС. Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр. По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости». В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Шойгу объявил о выводе российских войск на полигоны 6 апреля 2021, 15:22

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Плановые контрольные проверки на боевую готовность начались в Вооруженных силах России, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. «В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», – передает слова министра РИА «Новости». Как рассказали в Минобороны, учения проходят на территории всех военных округов, Северного флота, в районах крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке, при этом в Восточном военном округе проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. Глава ведомства потребовал от военных «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», отметили в ведомстве. В течение апреля планируется провести свыше 4 тыс. учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. В начале апреля в Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту. В марте снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения. В Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины. «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2» 6 апреля 2021, 11:52 Текст: Алина Назарова

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» ведет подготовительные работы перед началом укладки газопровода «Северный поток – 2» в датских водах Балтийского моря, сообщили в компании-операторе строительства трубопровода Nord Stream 2 AG. «Трубоукладочное судно «Академик Черский» выполняет подготовительные работы перед началом укладки трубопровода. О начале укладки трубопровода «Академиком Черским» мы сообщим дополнительно», – сказали ТАСС в компании, отвечая на вопрос о сроках начала укладки «Северного потока – 2». В конце марта судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока – 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Лукашенко разъяснил Польше, где родина у белорусских поляков 6 апреля 2021, 12:53

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал польским властям, что проживающие в республике этнические поляки являются гражданами своей страны – Белоруссии. Лукашенко заявил на совещании по внешнеполитической тематике, что «многие поднимают польский вопрос», говорят о «притеснении». Он напомнил Варшаве – в Белоруссии проживает много поляков, но «это наши поляки», эта республика – их родина, передает БелТА. «Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это – наши поляки», – подчеркнул он. Лукашенко отметил, что аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей: «Это наши русские, наши украинцы, евреи». Он констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Белоруссии, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. «Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они – поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», – отметил глава государства. Президент подчеркнул, что в Белоруссии всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране: «Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Белоруссии будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими». «Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», – сказал глава государства. Лукашенко отметил, что политические контакты между Польшей и Белоруссией «никогда не были идеальными», и в Минске «в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание», исходя из того, что «соседей не выбирают», и «они действительно все важны для нас». «Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», – обратил внимание Лукашенко. «Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников», – заявил белорусский лидер. Ранее Польша решила предложить Литве и Латвии ввести санкции против Белоруссии. Стало известно о консультациях России и Турции по «Стамбульскому каналу» 6 апреля 2021, 17:45

Фото: Ahmed Gomaa/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что проект «Стамбульский канал» – дело турецких властей, это хозяйственный проект на территории страны. «Это прежде всего дело турецких властей, речь идет о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами. Но у нас существует разветвленная система политических консультаций, прежде всего между нашими МИД, и в том числе проблематика черноморская, морского судоходства, она между нашими министерствами регулярно обсуждается», – заявил Ерхов в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Посол отметил, что проект не отменяет требования конвенции Монтре, но судам, проходящим через новую артерию «Стамбульский канал», предъявят новые финансовые требования или условия. «Между «Стамбульский каналом» и конвенцией Монтре, конечно, связь, взаимосвязь, взаимоувязка есть, но она далеко не линейна и не носит прямого, непосредственного характера. Но если представить, что «Стамбульский канал» построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтре, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу, как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтре», – указал российский дипломат. В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка». В понедельник полиция задержала 10 отставных адмиралов. Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции. В МИДе ответили на вопрос о возвращении посла России в США 7 апреля 2021, 05:15

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время, вероятно, не вернется в Вашингтон, решение этого вопроса зависит от готовности США пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Это [возвращение Антонова] не вопрос ближайших дней. (...) Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – передает слова Рябкова РИА «Новости». Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».