Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала

Танкер во вторник днем сел на мель на юге Суэцкого канала, почти его перегородив, но судно удалось быстро снять с мели, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу», – заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.

По его словам, движение по каналу восстановят максимум через 30 минут, передает РИА «Новости».

Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась.