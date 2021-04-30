Нефть подешевела в рамках коррекции после трех дней роста цен

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, что следует после трех торговых сессий увеличения котировок на ожиданиях по спросу и сильной статистике.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54% – до 67,68 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов опустилась на 0,51% – до 68,21 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI сокращалась на 0,68% – до 64,57 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть дорожала предыдущие три дня, за это время котировки поднялись в среднем примерно на 3,5-4,5%. Стоимость нефти поддерживали ожидания по спросу на нефть, хотя пандемия и продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи нефти. Кроме того, СМИ сообщали о том, что технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 млн баррелей.

Опубликованная в среду статистика по коммерческим запасам и добыче в США за неделю по 23 апреля также поддерживала цены на нефть. По данным минэнерго страны, запасы выросли слабее ожиданий – на 0,1 млн вместо 0,6 млн баррелей, а добыча снизилась на 100 тыс. баррелей, до 10,9 млн баррелей в сутки.