Названы должности с самыми высокими зарплатами в России

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в России с зарплатой до 500 тыс. рублей стала должность начальника оздоровительного лагеря в Набережных Челнах, выяснили специалисты сервиса HeadHunter.

Эксперты составили три списка: самые высокооплачиваемые вакансии в Москве, в других российских городах и на удаленке. Они подобрали варианты трудоустройства с окладом от ста тысяч рублей.

Так, в Москве ищут коммерческого партнера в нефтехимической отрасли с зарплатой 500 тыс. рублей, стоматолога-хирурга-имплантолога (от 300 до 750 тыс. рублей), менеджера по работе с клиентами в инвестиционной компании (от 300 до 600 тыс. рублей), передает РИА «Новости».

Также обещаны высокие зарплаты руководителю группы PHP (от 350 тыс. рублей), заместителю технического директора с опытом эксплуатации рыбопромысловых судов (от 400 до 550 тыс. рублей), дерматокосметологу (от 300 тыс. рублей), директору серийного производства в компании, специализирующейся на электронике (от 300 тыс. рублей). Замыкает список вакансия гендиректора транспортной фирмы с зарплатой от 250 до 500 тыс. рублей.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в регинах оказалась должность начальника оздоровительного лагеря, открытая в Набережных Челнах (до 500 тыс. рублей). В Казани требуется главный инженер-конструктор (от 300 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге ищут руководителя отдела аренды в новый торгово-развлекательный комплекс (от 300 тыс. рублей). Высокие зарплаты предлагаются также дизайнерам интерьера в Сочи (от 100 до 500 тыс.рублей), косметологам в Перми (от 150 до 250 тыс.) и стоматологам в Астрахани (от 150 до 300 тыс.).

По данным сервиса HeadHunter, самые высокие зарплаты при работе в дистанционном формате могут получить: менеджер по продаже новостроек (до 530 тыс. рублей), архитектор (от 300 тыс.) и управляющая сетью студий лазерной эпиляции (до 250 тыс. рублей), а также репетитор русского языка как иностранного (от 250 до 360 тыс.).

Ранее были названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве.