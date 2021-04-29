Захарова пригласила русскоговорящих иностранцев в трек конкурса «Лидеры России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила иностранцев принять участие в конкурсе «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». На сегодняшний день заявки на участие в треке «Международный» подали граждане 80 государств.

«26 марта текущего года президент России дал старт четвертому конкурсу «Лидеры Росси». Это самый масштабный конкурс управленцев в стране. Ему нет аналогов нигде в мире. В качестве наставников конкурса выступают председатель, заместители председателя правительства нашей страны, федеральные министры, руководители ведущих госкорпораций, крупных бизнес предприятий. За три года его существования в нем приняли участия более 660 тыс. человек. В этом году для русскоговорящих иностранных граждан в конкурсе «Лидеры России» был создан специальных трек «Международный». Зарегистрироваться в нем могут участники, не имеющие российского гражданства в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне», – приводятся слова Захаровой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из главных особенностей трека «Международный» является возможность получения российского гражданства или вида на жительство самыми успешными конкурсантами. Представитель МИДа отметила, что на сегодняшний день «лидируют по числу регистраций Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, Латвия, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Германия и Таджикистан».

С 20 мая 2021 года стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России», который продлится до 1 июля. Конкурсанты трека «Международный» будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года.

«Для победителей трека помимо основных призов – образовательного гранта, шанса поработать с наставниками конкурса и возможности поучаствовать в суперфинале в марте уже будущего года, будет предоставлена возможность упрощенного получения российского гражданства, а для финалистов – получения вида на жительство. Подать заявку можно на сайте конкурса. Хотела бы подчеркнуть, что подача заявок завершается 17 мая текущего года», – заключила Захарова.

Цель трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей.