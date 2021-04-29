Перед майскими праздниками выявили десятки фишинговых сайтов с «РЖД-билетами»

В Сети обнаружены несколько мошеннических страниц с продажей поддельных билетов на «Сапсан», сообщила международная компания Group-IB, занимающаяся предотвращением кибератак.

«Group-IB накануне майских праздников выявила фишинговую атаку на россиян: мошенники создали сеть фальшивых страниц по лжепродаже электронных билетов на поезд «Сапсан», нацеленных на кражу денежных средств и платежных данных пользователей. Сегодня часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО «РЖД» проводят мероприятия по их блокировке. Эксперты призывают пользователей быть внимательными при покупке билетов на поезд онлайн», – цитирует сообщение компании ТАСС.

По данным Group-IB, такие ресурсы встречались и раньше, в 2020 году всего был найден 21 такой сайт. В январе и феврале 2021 года нашли пять подобных ресурсов. В апреле мошенники вновь активизировались перед майскими праздниками, число уникальных фишинговых доменов к середине месяца составляло 13, на данный момент большинство из них заблокированы.

Ресурсы в основном открывались на операционных системах iOS и Android, но встречались и те, которые работали в браузерах ПК. Фишинговые сайты продвигались при помощи рекламы, выводившей их в выдаче «Яндекса» и Google по запросу «билеты сапсан».

«Использование в мошеннической схеме доступа с мобильного устройства позволяет усыпить внимание потенциального покупателя билетов, так как у него меньше шансов увидеть подмену домена. В то же время большинство антифишинговых систем защиты бессильны против блокировки всей схемы, поскольку сама ссылка в рекламном объявлении и адрес фишингового домена никак не связаны с используемым в атаке брендом», – указали в компании.

Ранее Group-IB предупредили Facebook, что пользователи Facebook Messenger в 84 странах, в том числе в России, подверглись атаке.