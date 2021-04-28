Лавров оценил решение Бразилии отказаться от «Спутника V»

Глава МИД Сергей Лавров отреагировал на решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины «Спутник V», указав, что США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.

Лавров заявил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как «американцы не стесняются, что они эту работу ведут», передает РИА «Новости».

«Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов», – добавил он.

По словам министра, в данный момент в Бразилии «возникло движение протеста против такого лишения».

«И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать», – сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что «уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину».

«Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: «Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут», – заявил глава российского МИД.

Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V».

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