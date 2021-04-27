Германия поддержала решение Праги о высылке российских дипломатов

Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице

Доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки, заявил президент Чехии Милош Земан.

«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается – подчеркиваю, – что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту – прим. ВЗГЛЯД) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», – цитирует ТАСС Земана.

Он также обратил внимание, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не говорила о неких «русских агентах», передает РИА «Новости».

Президент Чехии сообщил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице. «Мы работаем с двумя версиями – что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – отметил Земан.

Кроме того, президент Чехии призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента. «Я, как главнокомандующий ВС Чехии, к которым относится и полиция, желаю, чтобы на расследование [произошедшего во Врбетице] были направлены максимальные силы и, чтобы, когда расследование завершится, чешские граждане были полностью информированы [об инциденте] и ничего [связанного с ним] не было засекречено», – сказал Земан.

Президент Чехии не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице – игра спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для страны.

Он также рассказал, что чешские правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице.

По словам Земана, в деле о взрывах во Врбетице остается еще много белых пятен, над их устранением работают полиция и генпрокуратура, которые обладают его полным доверием.

Ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.