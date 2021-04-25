Глава британской разведки назвал Россию «ослабевающей державой»

Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.

«Россия – объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», – передает РИА «Новости» слова Мура в интервью изданию Sunday Times.

При этом глава британской внешней разведки отметил, что Россия для него представляет одну из наиболее насущных проблем. В частности, Британию беспокоило большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения». По словам Мура, Британия и США предупреждали российские власти о «серьезных последствиях» вторжения на Украину.

По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях России и Украины. «Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины – конечно же, это нас беспокоит», – заявил он.

Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России.

В прошлую среду советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ указала, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств. Днем ранее в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

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