Брат осужденного напал с ножом на помощника прокурора в КЧР

В городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) мужчина попытался убить помощника прокурора, его задержали, сообщили в следственном управлении СК по республике.

«Следственным отделом по городу Черкесску следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, по факту посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие – помощника Хабезского межрайонного прокурора», – сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 19 апреля. Помощник прокурора был в кафе, в помещение прошел мужчина, схватил его и приставил нож к шее. Подозреваемый полагал, что помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела против его брата в суде.

«Действия злоумышленника были пресечены, однако в результате совершенных жителем республики насильственных действий потерпевшему причинено травматические повреждение в виде поверхностной резаной раны шеи», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее в Тверской области местный житель напал с ножом на сотрудников полиции, он нанес множественные удары одному из полицейских в область шеи и спины, другому – в область головы.