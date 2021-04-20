Путин назвал клише о России далекими от реального восприятия страны иностранцами

Различные стереотипы и пропагандистские клише о России далеки от того, как реально страну воспринимают иностранные гости, об этом говорится в предисловии президента Владимира Путина к российскому изданию книги немецкого режиссера и менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию».

«Отечественному читателю предоставляется возможность взглянуть глазами немецкого общественного деятеля на современную жизнь, на ценности и устремления российского народа. Ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин отметил, что Фрай является искренним другом и глубоким знатоком истории и традиций России. По словам президента, режиссер делает многое для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией. Такая плодотворная и созидательная работа режиссера и продюсера нашла отражение на страницах его книги, добавил Путин.



Глава государства добавил, что «не раз подчеркивает тесное переплетение человеческих судеб, взаимное влияние двух великих европейских культур – российской и немецкой». «Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны», – говорится в предисловии Путина.

Президент подчеркнул, что «и сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы» России и Германии.



Фрай – режиссер, менеджер в сфере культуры, художественный руководитель «Сириуса» – Фонда «Талант и успех» (Сочи), советник генерального директора Государственного академического Большого театра России.

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