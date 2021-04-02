В России сократилось число умерших от коронавируса

Эксперты назвали главные достижения Союзного государства России и Белоруссии

«Мы с белорусами не воспринимаем друг друга как иностранцев – можем в любое время приехать друг к другу без виз и загранпаспортов, устроиться на работу и получать образование друг у друга», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Рекеда, перечисливший основные достижения Союзного государства. 2 апреля в двух странах отмечается День единения народов России и Белоруссии.

«Проект Союзного государства можно поделить на четыре тематические части – политика, экономика, безопасность и социально-гуманитарная сфера. Ближе всего наши страны продвинулись в интеграции по социальному треку и в сфере безопасности», – констатировал директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

« У нас есть ощущение, что мы с белорусами не чужие люди, мы не воспринимаем друг друга как иностранцы – можем в любое время приехать друг к другу, – продолжил собеседник. – Не нужно никаких дополнительных документов, таких как загранпаспорт, визы. Также можем устроиться на работу и получать образование друг у друга».

Недавно был сделан еще один шаг в этом направлении – в России признали результаты белорусского централизованного тестирования, напомнил Рекеда. «Это значит, что теперь можно будет, сдав в Белоруссии экзамен, поступить в российский вуз и наоборот», – пояснил эксперт.

«Также Союзное государство создавалось как инструмент по поддержанию общего полотна исторической памяти между Россией и Белоруссией. Поэтому, – подчеркнул Рекеда. – Одна из ключевых задач внутри союза – сохранять общую память о Великой Отечественной войне».

За последние десять лет Белоруссия продала на российский рынок промышленных и продовольственных товаров на 110 млрд долларов. Это около 80 процентов расходной части госбюджета Белоруссии за все эти годы, отметил главный редактор аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин.

Эксперт обратил внимание на то, что сегодня в республике есть серьезные силы, стремящиеся противопоставить белорусскую независимость интеграции с Россией. «Но мы видим, что последние 20 лет союз с Москвой помогал этот суверенитет сохранять и другой опоры для него не будет», – указал Сутырин.

«Статистика говорит сама за себя. Без российской площадки развития и, скажем так, «подушки безопасности» Минск не смог бы сохранить индустрию, экономику, а значит и реальный суверенитет, что хорошо видно на примере его ближайших соседей», – считает собеседник.

Союзное государство позволило сохранить белорусский промышленный комплекс за счет экономической поддержки со стороны России и широкого доступа на российский рынок, даже без учета российских энергоносителей и кредитных ресурсов, – полагает Сутырин.

В пятницу президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах.

«Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – говорится в поздравлении президента России.

Путин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.

Ранее Лукашенко в поздравлении по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил, что Москва и Минск испытывают беспрецедентное давление извне, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства позволяет эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.