Попова призвала ввести в крупных городах специальные меры против COVID-19 Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса Власти Австрии договорились о закупке «Спутника V» 19 апреля 2021, 12:47

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», ее применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. «Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины «Спутник», которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», – отметил Курц, передает ТАСС. Отмечается, что коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA. Ранее Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС. Германия также попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно.

Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V» 17 апреля 2021, 03:49

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш. Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша. В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam. На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора. Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС 18 апреля 2021, 19:11

Фото: Aurelien Morissard/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS. «Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства», – передает его слова ТАСС. Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе. Глава Прованса Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине 17 апреля 2021, 04:24 Текст: Антон Антонов

Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады. CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС. Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась. Ученые выявили способность собак точно «вынюхивать» больных коронавирусом 16 апреля 2021, 17:45 Текст: Абдулла Шакиров

Собаки имеют способность определять по запаху пациентов, болеющих коронавирусом, с точностью 96%, говорится в исследовании Школы ветеринарной медицины университета Пенсильвании. В ходе эксперимента, в котором участвовали восемь лабрадоров-ретриверов и одна бельгийская овчарка породы малинуа, животных учили распознавать специальный реагент, а также отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи больных коронавирусом, при этом все образцы были дезактивированы, сообщается на сайте университета. Изучая результаты исследования, команда ученых обнаружила, что все девять собак могли легко идентифицировать положительные образцы SARS-CoV-2 со средней точностью 96%. Однако их чувствительность или способность избегать ложноотрицательных результатов была ниже ввиду строгих критериев оценки эксперимента. Специалисты отметили, что моча и слюна людей с коронавирусом имеют уникальный запах, и пришли к выводу, что в будущем дрессировка должна включать в себя большое количество разнообразных образцов, поскольку собаки со временем отбирают те образцы, запахи которых им знакомы. По мнению ведущего автора исследования Синтии Отто, результаты эксперимента можно будет развивать не только в обучении собак распознавать COVID-19, но и в работе по выявлению рака и других заболеваний. Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему собак, натренированных определять больных коронавирусом, пока нельзя применять повсеместно. Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал, что COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, а у собак достаточно острый нюх. На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield 17 апреля 2021, 11:57 Текст: Вера Басилая

Мужчина умер после прививки от коронавируса вакциной индийского производства Covishield, разработанной компанией AstraZeneca, случай зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации», сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий. «16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield», – приводит ТАСС слова Козицкого. По его словам, случай смерти зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации, который сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА». Это уже четвертая смерть на Украине после прививки вакциной индийского производства Covishield. Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что по состоянию на утро субботы количество заразившихся коронавирусом украинцев увеличилось на 14 тыс. 989 человек. Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался. Между тем Индия уже приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину. В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток 16 апреля 2021, 19:45 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Санкт-Петербурга отменили ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в частности использование перчаток в транспорте и общественных местах, масочный режим сохраняется до 15 мая. «Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах…обязанность граждан по использованию в этих местах и территориях средств индивидуальной защиты органов дыхания сохраняется по 15 мая», – передает РИА «Новости» сообщение администрации губернатора города. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. Минздрав рассказал о переговорах по завершению включения «Спутника V» в список ВОЗ 18 апреля 2021, 16:41 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», – передает слова министра РИА «Новости». «Широкомасштабная иммунизация от COVID-19 в целях предотвращения и прекращения передачи инфекции признана Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальным общественным благом для здоровья. В связи с этим подчеркиваем важность обеспечения равноправного и своевременного доступа к безопасным, качественным и эффективным вакцинным препаратам», – сказал Мурашко на заседании экономического и социального совета ООН «Вакцина для всех». Глава Минздрава подчеркнул, что основной задачей является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин с целью обеспечения планеты надежной защитой от инфекций, передает ТАСС. «Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины «Спутник V» путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках. Сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована и поступает в 60 стран мира», – уточнил Мурашко. Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля. ВОЗ подвергла критике работу механизма распространения вакцин COVAX 17 апреля 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

Человечество «терпит неудачу» в деле распространения вакцин от коронавируса через механизм COVAX, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Отметив, что «равенство в вопросе о вакцинах – это вызов нашего времени», Гебрейесус вынужден был признать: «Мы терпим неудачу». По его словам, некоторые государства, которые ждали вакцину, «не получили ничего», другие не получают в срок вторую часть квоты, в результате под угрозой оказываются их планы, «касающиеся второго этапа вакцинации». В соответствии с планами через COVAX уже должны были поставить свыше 100 млн доз вакцин, но распределено только 40 млн. Свыше 82% из 832 млн прививок в мире приходится на страны с высокими и средними доходами, на страны с низкими доходами – 0,2%, передает ТАСС. Гендиректор ВОЗ призвал государства, которые зарезервировали для своих граждан лишние объемы вакцин, «немедленно сделать пожертвования COVAX». Он призвал рассмотреть «все варианты наращивания производства». В частности, предлагается рассмотреть передачу лицензий на производство вакцин другим странам, а также «инвестиции в местное производство вакцин». В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую. COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Восемь человек во Франции стали жертвами тромбоза после вакцинации AstraZeneca 17 апреля 2021, 03:08 Текст: Антон Антонов

Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, который возник после того, как они сделали прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. ANSM сообщает, что по данным на 8 апреля, в стране сделано свыше 2,72 млн прививок AstraZeneca. В период со 2 по 8 апреля выявлено девять случаев атипичных тромбозов, а также два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний. За все время прививочной кампании с использованием AstraZeneca в стране выявлено 23 случая тромбозов, восемь из которых привели к смерти пациентов, передает РИА «Новости». Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Европейское агентство лекарственных средств считает, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками. В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы 17 апреля 2021, 20:35 Текст: Ксения Панькова

Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету. Он также утвердил порядок приезда иностранных студентов, сообщает пресс-служба главы республики. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении. При этом граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, как отметили в пресс-службе, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Глава Крыма также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции. Напомним, 15 апреля все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. В Британии обнаружили потенциально самый опасный штамм COVID-19 16 апреля 2021, 14:15 Текст: Абдулла Шакиров

Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19. «Управление по охране общественного здоровья дало статус «варианта под рассмотрением» новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций…Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Как пояснил профессор медицины университета Восточной Англии Пол Хантер, обнаруженный в Соединенном Королевстве штамма имеет сразу две белковые мутации и может быть более устойчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский штаммы. Напомним, в марте индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 обнаружил в Индии новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Ранее российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС 18 апреля 2021, 06:58 Текст: Антон Антонов

Властям Словении следует приобрести российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств, заявил Национальный институт общественного здоровья (NJIZ) страны. Консультативная группа NJIZ по вакцинации призвала власти страны приобрести вакцины, которые пока не были одобрены европейским регулятором, «включая российский «Спутник V». Руководитель группы Бояна Беович пояснила, что вакцины останутся «на так называемых карантинных складах». Их можно будет применить «сразу после одобрения регулятором», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA. Напомним, шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем сообщил, что несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Тем временем «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии. Число жертв коронавируса в мире превысило 3 млн человек 17 апреля 2021, 12:55 Текст: Вера Басилая

Число умерших от последствий коронавируса в мире превысило 3 млн человек, наибольшее число жертв – 566 тыс. 224 человека – зафиксировано в США, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса. По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 193 млн 963 тыс. 964 человека. Выздоровели 79 млн 739 тыс. 4 заразившихся, передает ТАСС. Наибольшее число жертв зафиксировано в США (566 тыс. 224 человека), общее число заразившихся в Штатах достигло 31 млн 575 тыс. 640 человек. Второе место по числу жертв – у Бразилии (368 тыс. 749 умерших, 13 млн 832 тыс. 455 случаев заражения), на третьем – Мексика, где отмечено 211 тыс. 693 смерти и зарегистрировано 2 млн. 299 тыс. 939 инфицированных. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 млн 693 тыс. 469 случаев заражения, выздоровели 4 млн 319 тыс. 389 человек, умерли 105 тыс. 193 человека. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперты назвали безопасные для путешествий страны 18 апреля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Безопасными странами для путешествий в период распространения коронавируса являются те, в которых за последние 14 дней зафиксировано менее 40 заболевших на 100 тысяч населения, рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. «Критерии определения очень простые: если в стране больше 40 человек болеет за последние 14 дней на 100 000 населения. С учетом развития ситуации принимается решение о закрытии. Сейчас открыта 31 страна мира», – цитирует Горина URA.RU. В свою очередь генеральный директор Клуба защиты прав туриста, зампредседателя общественного совета в Ростуризме Дмитрий Давыденко отметил, что в сложившейся ситуации каждому, кто планирует путешествие, нужно самостоятельно решать, куда отправиться на отдых. «У нас выбор стран, куда можно полететь, очень небольшой. И сейчас каждому нужно оценивать свои риски и принимать решение», – рассказал он. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer 18 апреля 2021, 15:06 Текст: Елизавета Булкина

Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24». «Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан – пациенты и персонал интерната», – передает его слова ТАСС. За три дня вакцину получат все сотрудники и пациенты – 428 человек. Также за ними будет зарезервирована и вторая доза препарата. По словам Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом. До этого на Украине для вакцинации от коронавируса использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca («Астразенека») совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля в стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. По данным украинского минздрава, первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек. За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек, 39 786 пациентов умерли. Ранее на Украине на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».