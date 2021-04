Тихановская назвала данные о подготовке покушения на Лукашенко провокацией Захарова заявила о попытке Праги «перекрыть» новости о готовящемся перевороте в Минске Совбез Белоруссии заявил о наращивании иностранного военного контингента у границы 18 апреля 2021, 15:22 Текст: Елизавета Булкина

Возле белорусской госграницы отмечается наращивание международного иностранного военного контингента, заявил заместитель госсекретаря Совбеза республики Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь-1». «Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается», – передает его слова ТАСС. Арчаков уточнил, что только за 2020 года в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В этом году уже состоялось, либо стало известно о проведении, еще 30 учений. «То есть, если даже представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство», – сказал замгоссекретаря Совбеза Белоруссии. Ранее начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.

Обсуждение военного переворота в Белоруссии сняли на камеру 18 апреля 2021, 00:31

Фото: кадр ОНТ

Текст: Антон Антонов

СМИ опубликовали видеозапись разговора, в ходе которого адвокат Юрий Зенкович обсуждает планы военного переворота в Белоруссии. Видеозапись опубликовал белорусский гостелеканал OНТ в Telegram. Зенкович на видео заявил: «Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН». Он указал на необходимость взять под контроль «несколько символических зданий» в центре белорусской столицы, в частности, радиостанцию и телевидение. Далее заговорщики собирались «зачитать обращение». Кроме того, планировалось заблокировать Минск, чтобы «не могли подтянуть внешние войска». Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. Сам Александр Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Он также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал главу американского государства Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции Байдена. ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко 9 мая 17 апреля 2021, 21:06

Фото: kremlin.ru

Текст: Ксения Панькова

ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики Александра Лукашенко. В отношении лиц в Белоруссии возбудили уголовные дела, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», – приводит ТАСС сообщение ЦОС. В ведомстве отметили, что по информации, «полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики». Как отметили в ЦОС, по прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. «В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т. н. скрытых базах», – сообщили в ФСБ. По данным ведомства, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом, как подчеркнули в ФСБ, Зянкович планировал стать «куратором» парламента Белоруссии и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой в республике. В российском ведомстве подчеркнули, что «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая с. г.» «После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», – добавили в ЦОС. В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») Уголовного кодекса Белоруссии. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. «Мы задержали группу, они показали, как это все планировали (…) мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР – не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ОНТ. По словам белорусского лидера, в планах у задержанных был «захват ребенка (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) – одного, второго, как получится». Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты. В Госдуме сочли возможным выход России из ПАСЕ 18 апреля 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, «можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи». В эфире «Соловьев. Live» он отметил, что «выйти можно только из Совета Европы в целом». Слуцкий считает, что власти России примут «адекватное решение, соответствующее тому, что Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются для нанесения разного рода ударов по России», передает РИА «Новости». Комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, Слуцкий заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная» – едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно». «Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию», – сказал Слуцкий. По его словам, Чехия «идет в русле русофобского фарватера Вашингтона». Он заявил, что «основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года». Слуцкий выразил уверенность, что «реальных причин для такого шага не было», передает ТАСС. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. Сам Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов. Власти Чехии якобы подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Также полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко 18 апреля 2021, 12:25

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров, следует из оперативной съемки ФСБ. В субботу ФСБ задержала имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зянковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии. В эфире канала «Россия 1» показаны кадры оперативной видеосъемки ФСБ. На них демонстрируется задержание Зенковича и Федуты. Как рассказывается в сюжете, генералов из числа подозреваемых позвали в ресторан на Садовом кольце и разместили в вип-комнате. Федута с Зенковичем сразу заявили, что их цель – убийство Лукашенко, говорится в сюжете. «Задача номер 1 – устранить самого главного. Задача номер 2 – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», – сказал Зенкович, передает РИА «Новости». Отмечается, что на встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или отправить в концлагерь. «Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что часть из них просто эмвэдэшники, ГБ (государственная безопасность – прим. ВЗГЛЯД), часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», – говорил Федута. «Палата представителей», – добавлял Зенкович. В сюжете отмечается, что нужную информацию о чиновниках уже раздобыли хакеры. «Все личные данные на них... Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», – заявил Зенкович. По данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева, отмечается в сюжете. «Григор, вопрос звучит так – давай, Григор, разом замочим Луку, а после кто будет править в Беларуси, мы решим после», – эта фраза из беседы подозреваемых звучит в сюжете. На встрече в Москве подчеркивалось, что основной целью в начале переворота должно было стать устранение Лукашенко. Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства, после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши, отмечается в сюжете. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», – говорил Зенкович на встрече. В свою очередь Федута добавил, что «будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции». «Я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления», – вновь говорил Зенкович. Зенкович и Федута на встрече рассказали, чем они займутся после переворота. «Я буду отвечать за правовую реформу. Соответственно, курирование министерства юстиции, судов, разработку новой конституции и парламент», – приводятся в сюжете слова Зенковича. «Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, министерство культуры, министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем», – добавил Федута. В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический «гоп-стоп», то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, рассказывает корреспондент за кадром. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина 17 апреля 2021, 23:29

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его. «Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко. Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Тихановская назвала данные о подготовке покушения на Лукашенко провокацией 18 апреля 2021, 12:55

Фото: Attila Husejnow/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявила, что информация о планах устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и совершить госпереворот в республики является провокацией спецслужб. «Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы. Белорусская оппозиция заявила, что «необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси» В заявлении подчеркивается, что «Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов», передает «Интерфакс». ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В воскресенье ФСБ раскрыла подробности покушения на Лукашенко. Из оперативной съемки следует, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров. Вынесен приговор музыканту Тиме Белорусских 16 апреля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии вынесли приговор музыканту Тиме Белорусских (Тимофею Морозову), суд приговорил его к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение. Музыканта приговорили к двум годам ограничения свободы, такой же приговор суд огласил в отношении второго обвиняемого Антона Кривецкого, сообщает «Спутник Белоруссия». Напомним, именно такого наказания для Морозова попросил прокурор. О признании Морозова и второго обвиняемого в совершении преступления сообщалось еще в марте. По версии следствия, певец и его приятель в декабре 2020 года и в январе 2021 года купили гашиш массой свыше 1,96 грамма, часть они употребили в игровом клубе в Минске. Остатки у них обнаружили полицейские. Также при обыске у музыканта нашли амфетамин массой 0,0375 грамма. Для Тимы Белорусских запросили два года «домашней химии» за наркотики 16 апреля 2021, 16:51 Прокурор попросил для 22-летнего белорусского музыканта Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) наказание в виде двух лет ограничения свободы без изоляции в исправительном учреждении, которое в Белоруссии называют «домашней химией». Морозова обвиняют по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или государственную границу республики Белоруссия наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов», передает Tut.by. По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. До суда музыкант находился под залогом, он приехал в суд за полчаса до начала заседания, его сопровождал известный адвокат Мария Колесова-Гудилина. От комментариев прессе молодой человек отказался. Его адвокат сказала, что «у нас прекрасное настроение». По дороге в суд он также записал видео для своих фанатов, в котором поблагодарил их за поддержку. Юноша пообещал вечером рассказать, как обстоят дела «со своей колокольни». Также чуть позже подъехала группа поддержки артиста, они не захотели общаться с прессой. В суде Морозов сообщил, что у него полное базовое образование, есть пятилетняя дочь на иждивении, он занимается музыкой и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Ленинском районе Минска. Прокурор огласил обвинение, в нем он сообщил, что Морозов приобрел, перевозил и хранил наркотическое вещество без цели сбыта. Второму фигуранту предъявили такое же обвинение, оба признали вину в полном объеме. После оглашения обвинения начался допрос, в ходе которого музыкант сообщил, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». Артист добавил, что он не употребляет наркотики сейчас, ранее бывало, что он пробовал гашиш и кокаин. Также он сообщил, что до задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, «тяжелее что-то – нет». Музыкант добавил, что покупал наркотики на специальных интернет-площадках, через систему закладок, по чужому телефону. Обвиняемый также добавил, что при задержании у него изъяли амфетамин и гашиш. Амфетамин он приобрел осенью 2020 года, задержан он был в январе, вместе с другим обвиняемым они употребили часть имевшихся при себе наркотиков. Второй обвиняемый, Антон Кривецкий находился под стражей, он также дал признательные показания в суде и сообщил, что раскаивается. На прениях прокурор подчеркнул, что вина фигурантов доказана целиком, он попросил суд учесть чистосердечное раскаяние обоих молодых людей. Для музыканта он запросил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на два года. Для второго подозреваемого гособвинитель также затребовал два года «домашней химии», и попросил освободить Кривецкого из-под стражи в зале суда. Напомним, о признании Морозова и второго обвиняемого в совершении преступления сообщалось еще в марте. Следствие полагает, что певец и его приятель в декабре 2020 года и в январе 2021 года купили гашиш массой свыше 1,96 грамма, часть они употребили в игровом клубе в Минске. Остатки у них обнаружили полицейские. Также при обыске у музыканта нашли амфетамин массой 0,0375 грамма. Мишустин и Лукашенко встретились тет-а-тет 16 апреля 2021, 15:54 Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин, который находится с визитом в Минске, пообщался тет-а-тет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Беседа состоялась во Дворце независимости после встречи Лукашенко и Мишустина, в которой также приняли участие глава белорусского правительства Роман Головченко и представители делегаций двух стран. После встречи с Лукашенко премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко начали двусторонние переговоры. Так, главы кабминов двух стран вдвоем приехали к Национальной библиотеке, где состоялась церемония совместного фотографирования. Затем Мишустин и Головченко отправились в Овальный зал, где и пройдут российско-белорусские переговоры с участием делегаций, передает ТАСС. В переговорах с российской стороны участвуют 16 человек, в том числе вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, министр транспорта Виталий Савельев, замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замглавы МИД Андрей Руденко, глава ФНС Даниил Егоров, статс-секретарь – замглавы Минфина Алексей Сазанов, замглавы Минэнерго Павел Сорокин. В числе участников также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Главы правительств в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства. Ранее в пятницу Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран «без какого-либо поглощения». Мишустин отметил экономические плюсы союзной интеграции России и Белоруссии 16 апреля 2021, 16:41 Текст: Евгения Шестак

Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. «Интеграционные взаимодействие в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, – важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик», – цитирует РИА «Новости» Мишустина. В свою очередь премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что пакет предложений по углублению экономической интеграции между Белоруссией с Россией находится в высокой степени готовности. «Тема интеграции в экономической сфере – приоритетный вопрос двусторонней повестки. Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности», – сказал Головченко. При этом он отметил, что у Минска и Москвы имеются вопросы, по которым «пока не достигнут консенсус в сущностном плане». Головченко заметил, что эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно. В пятницу Мишустин, который находится с визитом в Минске, пообщался тет-а-тет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также Мишустин предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран «без какого-либо поглощения». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко запланирована на 22 апреля в Москве. Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы «без поглощения» 16 апреля 2021, 13:21 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран «без какого-либо поглощения». На встрече с Лукашенко в Минске Мишустин, который до назначения премьером руководил Федеральной налоговой службой, отметил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвал их настоящими профессионалами, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы». «Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением», – сказал российский премьер. Он предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками. Президент Белоруссии вспомнил недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным и еще с одним «нашим добрым другом», который, по его словам, хвалил Мишустина как друга Белоруссии и высокого профессионала. «Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден», – с улыбкой сказал Лукашенко, не назвав человека, о котором идет речь. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи об объединении России и Белоруссии не ведется, однако обсуждаются планы по углублению интеграции. Анонсирована встреча Мишустина с Лукашенко в Минске 16 апреля 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск в пятницу проведет встречу с главой президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков. Беляков сообщил, что «встреча (с Лукашенко) состоится)», передает ТАСС. В Минске Мишустин в последний раз был в сентябре 2020 года, тогда у него состоялись переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Кроме того, российского премьера принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они обсудили внутриполитическую ситуацию в республике. На той встрече Лукашенко сообщил Мишустину о том, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор, из которого следует, что инцидент вокруг отравления блогера Алексея Навального был сфальсифицирован. Лукашенко назвал примерную дату встречи с Путиным в Москве 16 апреля 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля. «Мы вчера с Путиным договорились (во время телефонного разговора) о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Данное заявление прозвучало в Минске в пятницу на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Днем ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан. В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве 16 апреля 2021, 13:37 Текст: Евгения Шестак

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко запланирована на 22 апреля в Москве, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, на встрече двух президентов планируется обсудить развитие сотрудничества. Песков отметил, что союзнические отношения требуют диалога на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, и на высшем уровне, который запланирован на 22 апреля в Москве. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля. Днем ранее Путин и Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан. Захарова заявила о попытке Праги «перекрыть» новости о готовящемся перевороте в Минске 18 апреля 2021, 16:26 Текст: Елизавета Булкина

Заявления Чехии о высылке российских дипломатов были сделаны в попытке «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1». «Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь, западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так со стороны Белоруссии относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», – передает ее слова ТАСС. Захарова пообещала, что в ближайшее время Россия объявит о конкретных ответных шагах на высылку дипломатов из Чехии. Представитель ведомства призвала «не забегать вперед», говоря о степени жесткости ответных мер. «Впереди рабочая неделя. Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их [Чехию], я думаю, в ближайшее время», – сказала она. Дипломат подчеркнула, что действия Праги «совершенно карикатурны». По словам Захаровой, Чехия «продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и, непосредственно, в выстраивании двухсторонних отношений с нашей страной». Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная»: едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. 17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.