Сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии 17 апреля 2021, 13:11

Фото: Naoki Morita/AFLO SPORT/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в соревнованиях одиночниц, турнир проходил в японской Осаке. 17-летняя спортсменка набрала по итогам проката 160,58 балла, второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье – капитан российской команды Елизавета Туктамышева (146,23), передает РИА «Новости». Ранее Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева стала второй. В короткой и произвольной программах спортивных пар победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также в обоих видах первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В короткой программе у мужчин лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший пятое место, Евгений Семененко стал седьмым, в произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко – пятое. Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место досталось команде США (110), третье – фигуристам из Японии (107). Отметим, что российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза. Щербакова победила на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме, также фигуристка является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Она в третий раз принимает участие в командном чемпионате мира. World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании «Асахи» под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее президент России Владимир Путин поздравил фигуристов с триумфом на ЧМ в Стокгольме, отметив высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал спортсменов.

Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть 16 апреля 2021, 21:25

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

«При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя аналогичную меру, введенную МИД России против американской дипмиссии в Москве. «Традиционная высылка нескольких дипломатов, которых можно потом легко заменить другими, не очень эффективна. А вот сокращение числа дипломатов плюс запрет найма местного персонала – это чувствительный, болезненный удар для американцев. Возможно, их эта мера вразумит», – отметил бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР в Совбезе ООН Александр Белоногов. Белоногов напомнил, что такую меру советское правительство предприняло еще в середине 1980-х, когда холодная война достигла своего пика. «Если нынешние власти Америки не потеряли память, то должны вспомнить, чем для них обернулась такая история 1986 года. Тогда, при Рейгане, американцы начали пачками высылать наших дипломатов из Вашингтона, из представительства при ООН. В ответ мы стали высылать американских дипломатов из Москвы, но в меньшем количестве, поскольку наш выбор был ограничен. Ведь представительств международных организаций в столице СССР не было», – пояснил бывший замглавы МИД. «Когда высылки наших дипломатов перешли все возможные лимиты, наша сторона запретила их дипломатическим учреждениям нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала. И тогда посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор. Буквально через пару месяцев, когда ситуация в здании посольства в Москве стала для них нестерпимой, американцы «запросили пардон». Путем дальнейших переговоров было достигнуто понимание, что и как должно быть организовано во взаимной дипломатической жизни. Так что американцы уже это проходили», – сказал собеседник. «Кстати, Сергей Лавров был в это время моим советником в представительстве ООН. Все это происходило на его глазах. И он сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия», – добавил Белоногов. Экс-дипломат разъяснил, что набрать персонал из сотрудников самого посольства, из граждан США в Госдепе вряд ли захотят: «Это страшно дорого по сравнению с наймом местных работников. Тайком пригласить и оформить на работу граждан третьих стран они тоже не смогут, поскольку находятся под неусыпным наблюдением наших контролирующих органов. Так что я на месте сотрудников Госдепа крепко бы почесал в затылке после такого предупреждения», – подчеркнул Белоногов. Глава МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипмиссии граждан России и третьих стран. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует его РИА «Новости». На практике это может означать сокращение численности американской миссии в Москве сразу на полтораста человек. Лавров также сообщил, что начнет процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки дипломатов США по России. Разрешения будут даваться на Смоленской площади в индивидуальном порядке после рассмотрения. Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться на серьезные консультации в Вашингтон. Ранее представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. Госдеп сравнил санкции США и России 17 апреля 2021, 04:03

Фото: AFP News Agency/Youtube

Текст: Антон Антонов

Санкции США против России были «пропорциональны», а ответ Москвы стал «эскалацией», заявил Госдеп. В Госдепе считают, что санкции со стороны США «соответствовали вредоносной деятельности России». Однако ответные меры российских властей, по мнению Вашингтона, «стали эскалацией и вызывают сожаление». «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», – приводит ТАСС текст сообщения. Напомним, на санкции США Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Арбатова объяснила, почему дочь Ефремова стала Сережей 16 апреля 2021, 19:11

Фото: sergey.aem/Instagram

Текст: Татьяна Косолапова

То, что к дочери Михаила Ефремова приковано внимание общественности из-за того, что ее отец знаменитость, упростило ее трансформацию, сказала газете ВЗГЛЯД психоаналитик, писатель, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова. Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в своих социальных сетях рассказала, что, пока пыталась дозвониться до дочери актера Михаила Ефремова по имени Анна-Мария и договориться с ней об интервью, она стала Сережей. О совместной программе договориться так и не удалось. «Анна-Мария-Сережа, конечно, так интересен общественности именно за счет своего отца, который сидит в тюрьме. Допускаю, что это упростило ее трансформацию. Дело в том, что я несколько лет назад выступала в женском сообществе и как раз познакомилась с ним, тогда еще девочкой с синими волосами – прелестное совершенно существо, умное, интеллигентное, воспитанное. И она уже не подросток, а взрослый человек, совершеннолетний, поэтому сама вправе принимать такие серьезные решения», – говорит Арбатова. Она убеждена, что каждый человек, который испытывает проблемы с половой самоидентификацией, имеет право на трансформацию, а общество должно спокойно и толерантно относиться к этим людям и «не смело бы их терроризировать». «Когда-то давно, когда я работала в ток-шоу «Я сама», нашей героиней была женщина, которая переделала себя из мужчины. Тогда это было еще в новинку, это были 90-е. Я с ней поговорила и увидела весь объем проблем, который возникает у этих людей, причем не только психологических, но и физиологических. Ведь они всю жизнь сидят на гормонах, чем очень сильно подрывают свое здоровье. Но для них, как я понимаю, лучше уж совершить над собой такую операцию, чем жить в прежних условиях», – считает собеседник. Феминистка объясняет, что решения о смене пола должны приниматься исключительно во взрослом возрасте, а не на подростковых чувствах. Она подчеркивает, что не поддерживает имеющие место ситуации на Западе, когда родители дают согласие на подобные трансформации своих несовершеннолетних детей. «Более того, такие операции не делаются просто потому, что человек захотел. То есть это не потому, что у человека проблемы, он пошел, переделал себя сначала сюда, потом обратно, а затем вообще в марсианина. Там есть определенная эндокринологическая, запаховая, тестовая процедура, которая дает врачам понять, что это взвешенное решение и истинное желание человека», – поясняет Арбатова. Консервативное общество еще долго будет пытаться бороться с подобным явлением, ровно также, как когда-то церковь боролась с переливанием крови, пересадками на сердце и так далее, полагает собеседник. «Трансформация пола – это такая же медицинская процедура, как и любая процедура, спасающая жизнь человека. Я искренне желаю счастья Сереже. Главное, чтобы человек искренне чувствовал себя самим собой», – заключила психоаналитик. Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион высказался, что Русская православная церковь ни при каких обстоятельствах не может принять смену пола. Он убежден, что «превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину» нельзя, а «индустрия по смене пола – это индустрия обмана». Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России 16 апреля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона начнет процедуру денонсации соглашения, которое регулирует поездки дипломатов США по России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – цитирует Лаврова РИА «Новости». Также в пятницу глава МИД заявил, что вскоре будет опубликован перечень руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список. На ваш взгляд Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США? Да, в ближайшей перспективе

Да, в среднесрочной перспективе

Да, в далекой перспективе

Нет, никогда

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. Москва пригрозила американскому бизнесу «болезненными мерами» 16 апреля 2021, 19:35 Текст: Абдулла Шакиров

Россия будет прекращать деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сербского МИДа Николой Селаковичем. «У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас», – передает слова Лаврова РИА «Новости». Министр уточнил, что санкции России коснутся тех американских фондов и неправительственных организаций, «которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь». Президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям Соединенных Штатов после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности. МИД объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США 16 апреля 2021, 20:25

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

МИД России официально опубликовал заявление «Об ответных мерах в связи с враждебными действиями США». В нем говорится, что данные контрмеры введены в ответ на антироссийские санкции США. «Предпринятый Администрацией Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», – говорится в заявлении МИД. В нем отмечается, что на этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути России предлагают согласиться с тем, что с ней пытаются разговаривать с позиции силы. Однако Москва ранее уже заявляла, что санкционное и иное давление на нее не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации. Поэтому в ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры. Так, на основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов. «К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – отмечается в заявлении МИД. Кроме того, в рамках ответных мер ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет отныне сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности. Также будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран, а в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши». Россия также намерена прекратить деятельность на территории страны американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. «Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу, – отмечается в заявлении МИД. – Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций». В МИДе подчеркнули, что данные шаги – лишь часть имеющихся возможностей. «Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 чел. численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 чел., командированных в наше Постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия», – подчеркивает МИД. «Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», – говорится в сообщении. При этом МИД подчеркивает, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей. «Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно – ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется. Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации» – заявляет МИД. Москва решила выслать пять польских дипломатов в ответ на высылку трех российских из Варшавы 16 апреля 2021, 21:32 Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответит на высылку Польшей российских дипломатов высылкой польских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел. «Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – цитирует заявление МИД РИА «Новости». Напомним, трех работников посольства России в Варшаве признали персонами нон грата. В МИД страны отметили, что основанием для такого решения послужило «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список. Среди попавших в санкционный список указаны генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США. Напомним, в четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Байден заявил о «национальном позоре» США 17 апреля 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Ситуация с контролем над оружием в США стала «национальным позором», заявил глава американского государства Джо Байден. Как заявил президент США, «это должно закончиться». Байден намерен реализовать реформы, которые, по его словам, соответствуют здравому смыслу. Байден обещал, что «не успокоится, пока это не будет сделано». Президент США считает, что «люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии» покупателей. «Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?» – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, накануне в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, погибли восемь человек, многие пострадали. Стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. СМИ сообщают, что его родственник обращался к властям, предупреждая о склонности Хоула к насилию. В FedEx не стали называть имя подозреваемого, но подтвердили, что он «был бывшим сотрудником данного объекта». ФСБ задержала украинского консула в Петербурге 17 апреля 2021, 09:49

Фото: fsb.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ. В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости». Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника. «К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении. Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому». Эксперты оценили ультиматум МВД странам СНГ по поводу нелегальных мигрантов 16 апреля 2021, 18:45

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Радикальные меры МВД могут негативно сказаться и на тех, кто приехал сюда, например, с Донбасса и не успел получить российский паспорт», – сказала газете ВЗГЛЯД политэмигрант с Украины Лариса Шеслер. Ранее МВД предъявило ультиматум к странам СНГ, требуя до середины июня забрать своих граждан, нелегально оставшихся в России. «Не понимаю, как мигранты должны за два месяца – до 15 июня – выехать, если сегодня практически ни с одной страной СНГ у России нет нормального транспортного сообщения? – задается вопросом глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. – Невозможно вывезти 150 тысяч мигрантов из Украины за такой короткий срок. А чтобы гастарбайтеры из Таджикистана вернулись домой, им в любом случае нужно лететь на самолете, билет на который стоит сотни долларов». По мнению Шеслер власти должны помогать мигрантам переходить на легальное положение. «Проблему нелегалов нужно решать, однако не столь жесткими методами, которые предлагает МВД. Наоборот, нужно озаботиться тем, почему человек попал сюда, есть ли у него возможность выехать домой, ведет ли он нормальный образ жизни здесь, работает ли, вписан ли в социальную обстановку, не нарушает ли закон, и только после этого принимать какие-то решительные меры». По мнению Шеслер, сети диаспор могут в чем-то помогать мигрантам, но главная проблема нелегальной миграции – это «аппетиты работодателей, которые хотят получить бесправную, дешевую рабочую силу. Пока работодателям это выгодно, проблема сохранится», – убеждена она. «Почему в Россию не едут мигранты из стран Африки? Потому что у нас нет абсолютно никаких социальных программ, которые бы позволяли мигрантам какое-то время жить и при этом не работать. Напротив, в России человек понимает, что ему нужно сразу же начинать работать, чтобы выжить», – отметила Шеслер. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников убежден, что для массового вывоза мигрантов нужно сначала восстановить авиасообщение со всеми странами СНГ. «Я не вижу иного способа вывоза мигрантов из России, кроме как за счет государственных бюджетов стран СНГ. Диаспоры здесь ничего не решают, за исключением какой-то точечной поддержки со стороны отдельных бизнесменов», – признал Калашников. Выступая в пятницу на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой потребовал от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, незаконно живущих в России. В противном случае Москва примет меры вплоть до массового выдворения. По данным МВД, только из Узбекистана в России «задержалось» 332 тысячи гостей, а с Украины – 152 тыс. человек. Как отмечает «Интерфакс», из-за пандемии часть мигрантов осталась без возможности уехать домой. На время режима самоизоляции указами президента оставшимся иностранцам разрешили остаться – им продлили право пребывания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения, однако 15 июня этот льготный режим заканчивается. Лавров анонсировал российские санкции против США 16 апреля 2021, 18:55

Текст: Алексей Дегтярев

Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Документ планируется опубликовать вечером, 16 апреля, в пятницу, в него включат восьмерых человек, заявил министр, передает РИА «Новости». «Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну», – сказал Лавров. На ваш взгляд Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США? Да, в ближайшей перспективе

Да, в среднесрочной перспективе

Да, в далекой перспективе

Нет, никогда

Американский президент Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности. В Кремле посоветовали послу США отправиться в Вашингтон 16 апреля 2021, 19:00 Текст: Абдулла Шакиров

Помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал отправиться послу США в Москве Джону Салливану на серьезные и подробные консультации в Вашингтон, сообщил глава МИД Сергей Лавров. «В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», – передает слова Лаврова РИА «Новости». Ранее глава МИД объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства на фоне санкций Вашингтона. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США». На ваш взгляд Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США? Да, в ближайшей перспективе

Да, в среднесрочной перспективе

Да, в далекой перспективе

Нет, никогда

Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности. Пушков: Если США хотят сотрудничать с Россией, им придется «выплюнуть жвачку» 16 апреля 2021, 18:40

Фото: flickr.com

Текст: Наталья Макарова

«Глава Белого дома предлагает России сотрудничество в условиях враждебности», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции, «не переходя границы». «Стратегия США не меняется – она направлена на ослабление России и ее удушение с помощью экономических санкций, изоляцию нашей страны на международной арене и объединение союзников американцев на антироссийской основе. Цель Вашингтона – диктовать Москве условия Запада и поставить ее в такое положение, когда она будет вынуждена их выполнять», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, выступление Байдена – противоречивое, и в нем содержится несколько элементов. Говоря о внутриполитическом аспекте, сенатор напомнил о том, что американский лидер обещал ужесточить политику в отношении России, обосновывая это тем, что наша страна якобы вмешивалась в американские выборы. «Однако доказательства этому так и не были предоставлены. Поэтому эти разговоры – предлог для демонстрации того, что Джо Байден более жестко относится к России, чем его предшественник Дональд Трамп. Это был один из пунктов предвыборной программы нынешнего главы Белого дома – начать проводить более жесткую политику по отношению к России и лично к Владимиру Путину», – пояснил собеседник. При этом, отметил Пушков, «США сейчас не в том состоянии, чтобы быть уверенными в своем успехе давления на Россию. Наша страна выдержала семь лет западной санкционной политики и показала, что она остается важнейшим фактором на мировой арене и отказывается подчиняться диктату США. Это Россия продемонстрировала и в Сирии, и по Донбассу, и по ряду других вопросов мировой политики. Поэтому США вынуждены признавать, что с Россией необходимо иметь дела». Ряд вопросов Байден не может решать, не имея контактов с Путиным, добавил сенатор. Прежде всего США опасаются новейших российских стратегических вооружений, и поэтому предлагают диалог по вопросам стратегической стабильности. Байден также хочет стать мировым лидером в деле решения проблемы климата или искать выход из кризиса вокруг иранской ядерной программы. В решении этих вопросов без России не обойтись, как и во многих других. Этим объясняется его предложение об ограниченном сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома понимает, что объявлять тотальную политическую войну России невыгодно для США», – отметил собеседник. «Соединенные Штаты убеждены, что в делах с Россией они могут «и шагать, и одновременно жевать жвачку», – отметил Пушков. – Сторонники этой формулы считают, что США могут одновременно относиться к России как к врагу, вводить против нее санкции, но по необходимым вопросам, важным для Америки, привлекать ее для решения проблем. Такой подход означает, что США готовы иметь дело с Россией только на определенных условиях, которые будет диктовать Вашингтон». «Фактически они предлагают сотрудничество в условиях враждебности», – констатировал собеседник и отметил, что «одна из важнейших задач российской внешней политики – показать США, что им не удастся «шагать и жевать жвачку» одновременно. Если они хотят иметь дело с Россией, им придется выплюнуть жвачку». Также Пушков отметил в речи Байдена угрозы в адрес Москвы. «Заявления о том, что США будут защищать своих партнеров в Европе – имеется в виду Украина – на самом означают, что продолжится силовое давление на Россию. Продолжится использование НАТО против нашей страны, переброска вооруженных сил альянса к границам России, наращивание военного присутствия США в Черном море», – полагает сенатор. Говоря о новых ограничениях, введенных со стороны США, Пушков выразил уверенность, что «Соединенные Штаты рассматривают возможности для еще большего ужесточения санкционного давления на Россию. Байден прямо сказал: США могли пойти дальше, но решили остановиться на полпути. При этом президент США дал понять, что, если политика России не устроит Соединенные Штаты, они пойдут дальше. Это – прямая угроза». По словам собеседника, введенный накануне режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи с действиями России – это показательный акт. «Он показывает, какая атмосфера в отношении России господствует в США. В своем выступлении Байден постарался несколько смягчить эффект от принятых санкций, но я считаю, что это смягчение было сделано для внешней аудитории, а по сути для него общение с Россией – это общение не с партнером и даже не с контрагентом, а с врагом», – заключил Пушков. В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «подход Байдена к России – это политика кнута и пряника с целью изменить внешнюю политику Москвы». Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль уходил вниз, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что будет дальше с нашей валютой. Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля 17 апреля 2021, 07:57

Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда». Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США 16 апреля 2021, 20:33

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Россия официально объявила о запрете въезда в страну ряду высокопоставленных чиновников США в ответ на враждебные антироссийские санкции, принятые накануне Белым домом. «В ответ на введенные 2 марта с. г. Администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса», – говорится в сообщении на сайте МИД России. Среди попавших в санкционный список генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США. Кроме того, не смогут въехать в Россию Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН, и Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ. Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры, отметили в ведомстве. На ваш взгляд Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США? Да, в ближайшей перспективе

Да, в среднесрочной перспективе

Да, в далекой перспективе

Нет, никогда

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, который планировалось огласить вечером, 16 апреля, в пятницу. Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.