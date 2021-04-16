Шойгу назвал визит Дбейбы первым шагом к восстановлению связей с Ливией

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования, а теперь Москва рассчитывает на восстановление связей между военными ведомствами.

Такое заявление он сделал в пятницу на переговорах председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой, прибывшим в Москву с визитом.

«Уверен, что дружественный России ливийский народ преодолеет многолетний кризис, который возник в результате грубого внешнего вмешательства. С самого начала конфликта Россия прилагала серьезные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий, что было успешно реализовано в рамках инициативы президента России Владимира Владимировича Путина», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Визит Дбейбы он назвал «первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран». По мнению Шойгу, переговоры «придадут серьезный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества».

Ранее в ходе визита в Москву Дбейба встретился с премьером Михаилом Мишустиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, главой МИД Сергеем Лавровым и переговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным.

В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Церемония прошла в восточном городе Тобрук, где ливийский парламент заседает с 2014 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.