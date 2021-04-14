Минобороны анонсировало новый элемент на авиационной части парады Победы

Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации, сообщил начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин по итогам пятой авиационной тренировки парада.

«Пролет над Красной площадью мы планируем традиционным строем, но в этом году добавилась группа в составе самолета Ту-160 в сопровождении четверки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», – передает РИА «Новости» слова Ивашкина. Он подчеркнул, что тренировка прошла в непростых погодных условиях, но летчики готовы к выполнению задач в любую погоду. «Погода неоднородная: над Кубинкой солнечно, по западу – 10-балльная облачность», – уточнил Ивашкин.

Заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин отметил, что из-за прогрева атмосферы в приземном слое появляется болтанка, которая усложняет пилотирование.

«Я считаю, что тренировка прошла сегодня хорошо. Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей», – сказал он.

Осяйкин пояснил, что в большой группе ведомые, которые стоят крайними, пилотируют по впереди стоящему самолету, который тоже является ведомым. «И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее», – подчеркнул он.

В Минобороны сообщили, что также в этом году воздушную часть парада впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники. «Авиационную часть парада завершат экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага», – рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Пятая тренировка авиационной части военного парада прошла в среду над площадкой в подмосковном Алабине. В ней приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС.

Напомним, в конце февраля в подмосковное Алабино прибыла колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс», там военные намерены готовиться к параду Победы на Красной площади.