Киев заявил о направлении России запроса по ситуации на границе

Украинский МИД заявил, что направил Москве запрос по ситуации на границе якобы из-за роста военного присутствия, и утверждает, что российская сторона отказалась предоставлять разъяснения.

«7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В украинском МИД утверждают, что российская сторона отказалась предоставлять информацию в соответствии с запросом, заявив, что «не ведет такой деятельности».

Тем временем пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель исключила возможность наступления в Донбассе. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак также опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.

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