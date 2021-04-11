Россиянам разъяснили, кто имеет право выйти на пенсию раньше срока

В Пенсионный фонде России назвали несколько категорий граждан, которые с этого года имеют право досрочно уйти на пенсию.

Так, этим правом могут воспользоваться матери четырех детей, родившиеся в 1965 году, а с 2023 года россиянки, родившие трех детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, могут стать пенсионерками в 57 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на московское отделение ПФР.

Также досрочная пенсия предусмотрена для работников с продолжительным трудовым стажем: 42 года – для мужчин, 37 лет – для женщин. На пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований при минимальном стаже в 15 лет могут выйти жители Крайнего Севера.

Помимо этого, на досрочную пенсию могут претендовать граждане, работа которых предполагает вредные и опасные условия, педагоги, врачи и творческие профессии. Один из родителей, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, может выйти на пенсию раньше.

Ранее заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.