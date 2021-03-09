Омский Мимино приговорен за убийство из ревности

Суд приговорил жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино к 12 годам колонии за убийство коллеги, водителя маршрутки, из ревности, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В июле 2019 года на 59-м километре автодороги Омск – Шербакуль было найдено тело 50-летнего водителя маршрутки. Следователи установили, что Остапов изготовил обрез, затем выехал на трассу в микроавтобусе Ford Tranzit со своим знакомым. Сидя на пассажирском сиденье, он не менее шести раз ударил обрезом по голове водителя, а затем выстрелил ему в голову, передает РИА «Новости». Местные СМИ сообщали, что жена Остапова встречалась с погибшим.

«Установлено, что мотивом убийства являлась ревность. Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал, пояснив о своей непричастности, и отверг первоначальные признательные показания... Приговором суда Остапову по совокупности преступлений назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 110 тыс. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Остапова обвиняли по статьям об убийстве, хранении и перевозке оружия. В прокуратуре региона добавили, что суд также взыскал с него 1,5 млн рублей компенсации вреда в пользу вдовы убитого.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Житель Омской области Вадим Остапов стал известен после того, как в 2017 году на пассажирской «Газели» бесплатно возил в Омск пенсионеров из соседних деревень. В своем видеоблоге на YouTube под названием «Омский Мимино» (в честь своего любимого фильма) мужчина объяснял, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно – пенсионеров и малоимущих по договорам с местными главами поселений. После этого, по словам Остапова, в Омске ему регулярно угрожали другие водители, работающие официально. Остапов успел стать героем нескольких ток-шоу на федеральных каналах. Ранее он был судим.